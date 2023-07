Al nieto de Oppenheimer le ha encantado la película pero le pone una pega: “Es una acusación muy grave”

Cillian Murphy señaló que a veces suele mimetizarse con el personaje

Miles de personas están acudiendo al cine a ver Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan centrado en el físico estadounidense y padre de la bomba atómica, Robert J. Oppenheimer. La película está consiguiendo que mucha gente se desplace en pleno verano a los cines para ver un biopic de más de tres horas y eso ya tiene un mérito incuestionable, pero es que además está siendo alabada por su profundidad y verosimilitud. Hasta ahora se había generado bastante consenso al respecto, pero ha entrado en juego alguien que puede hablar con cierta propiedad del tema.

Se trata de Charles Oppenheimer, nada menos que el nieto del auténtico Robert Oppenheimer, y desde ahora uno más de los millones de espectadores que están acudiendo a ver la película. Nacido en 1975 en Nuevo Mexico, nunca llegó a conocer a sus abuelos, ni al físico ni a Katherine “Kitty” Puening, el personaje al que da vida Emily Blunt. No obstante, Charles Oppenheimer reconoce que desde bien niño pasó muchos años hablando directamente sobre su abuelo junto a su padre, Peter Oppenheimer, quien pasó buena parte de su infancia en Los Alamos durante la preparación del famoso Proyecto Manhattan.

Es por ello que el nieto es más que una voz autorizada con respecto al tema. Aunque no tuvo ninguna participación directa en la producción de la película, Charles sí que reconoce que Nolan le llamó una vez terminado el filme para conocer su opinión y perspectiva de los hechos. No hay que olvidar que Oppenheimer toma como referencia Prometeo americano, un exhaustivo libro de Kai Bird y Martin J. Sherwin que, si bien parten de que hay mucha información sobre el físico, alguna podía ser no del todo correcta o directamente falsa.

La manzana de la discordia

Tal es el caso en Oppenheimer, de la que el nieto reconoce que le ha gustado buena parte del trabajo de Nolan.”Me preparaba para no sentirme muy bien al respecto, aunque hablé con Chris Nolan y me impresionó mucho. Le vi trabajar en el plató con una intensidad asombrosa cuando le visité una o dos veces, y tuvimos una gran conversación. Pero no sabía si me iba a encantar. A menudo tengo esa reacción ante las biografías y los expertos cuando hablan de mi abuelo. Siento que les falta algo. Y a veces lo siento como algo personal. Pero durante la película, la acepté y me gustó. Pensé que contaba una historia convincente y que podía tomarla como un tipo de arte realmente atractivo. Me alegró mucho tener esa reacción. No me la esperaba”, confesaba Charles Oppenheimer.

Aun con todo, en una película de más de 3 horas en la que pasan muchísimas cosas, era inevitable que apareciese algo que no sentara del todo bien al nieto del físico. Y tenía que ver con la famosa manzana que aparece hacia el principio de Oppenheimer. “La parte que menos me gusta es la referencia a la manzana envenenada, que ya era un problema en Prometeo Americano. Si lees Prometeo americano con suficiente atención, los autores dicen: ‘No sabemos realmente si ocurrió'”. No hay ningún registro de él tratando de matar a alguien. Es una acusación muy grave y una revisión histórica. No hay un solo enemigo o amigo de Robert Oppenheimer que oyera eso durante su vida y lo considerara cierto”, señalaba Charles Oppenheimer.

A pesar de esto, el nieto reconoce que no es tanto un problema de la película como de la novela que adapta: “No me imagino dando consejos sobre cosas de cine a Nolan. Él es un experto, es el artista, y es un genio en este campo”. Ahora sabemos que la escena de la manzana no está del todo demostrada, pero también que el resto de la película es, dentro de su pertinente dramatización de los hechos, lo más cercana a la realidad de lo que podría ser.

