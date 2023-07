El PP se enreda en su propio relato y niega pactos ocultos tres horas antes de descubrirse la reunión secreta con Abascal

La portavoz del PP, Cuca Gamara. (A. Pérez Meca - Europa Press)POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

A mediados de la semana pasada, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se vieron en persona para analizar los resultados electorales del 23J. El líder del PP ya había conversado con Abascal por teléfono tras las elecciones, en una ronda de contactos que también se produjo con Pedro Sánchez y con líderes de otros partidos como UPN, Coalición Canaria o el PNV. Quizás la conversación con los nacionalistas vascos tuvo algo que ver con el encuentro entre Feijóo y Abascal, ya que el portazo a apoyar una investidura de las derechas cerraba de golpe la única puerta que tenían para alcanzar la gobernabilidad.

Se produjo otro evento reseñable a mediados de la semana pasada que también podría tener algo que ver con la reunión entre Abascal y Feijóo: el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró que apoyaría “sin condiciones” la investidura de Feijóo si lograba reunir los apoyos de “cinco o seis” diputados socialistas. “Si él les convence, desde luego Vox no va a ser un obstáculo para evitar un gobierno de destrucción nacional”, dijo Espinosa, lo que Cuca Gamarra le agradeció públicamente.

Sin embargo, la reunión entre ambos no se ha hecho pública hasta hoy, lunes. Fuentes de Vox han desvelado a Europa Press este encuentro, que finalmente ha sido confirmado a Infobae España por el Partido Popular. Sin embargo, no parece que la intención del partido de Feijóo fuese hacerlo público, ya que menos de tres horas antes de que lo publicasen los periodistas, Cuca Gamarra ofrecía una rueda de prensa en Génova, en la que descartaba la existencia de pactos ocultos y conversaciones “que no puedan contarse”.

“Cuando tengamos algo que comunicar, seremos transparentes. La gran diferencia entre el PP y el PSOE es que con nosotros no hay pactos ocultos, ni conversaciones que no puedan contarse. Todo se puede hacer y se hará de cara a los españoles, porque las reglas del juego son claras. Hay que ser serios, predecibles y previsibles en el marco de la normalidad democrática”, decía Gamarra ante los medios de comunicación, sin ser consciente de que en menos de tres horas sus palabras iban a quedar en papel mojado.

