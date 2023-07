La petición del rey Juan Carlos para disfrutar de su verano más especial en años

El rey emérito de España Juan Carlos saluda a la gente en su bote durante una regata de vela en el Club Náutico de Sanxenxo en Sanxenxo, España, el 21 de mayo de 2022.

Todavía instalado de forma permanente en Abu Dabi, la localidad gallega de Sanxenxo se ha convertido en el refugio particular del rey Juan Carlos, que un verano más ha viajado hasta la ciudad española para realizar de una de sus grandes pasiones. Pese a estar ‘desterrado’ por parte de la Familia Real, capitaneada por su hijo Felipe VI, quien no quiere tener ningún tipo de relación en público con él, el Emérito no parece dispuesto a abandonar del todo las tradiciones instauradas por él.

Por eso aterrizó el pasado miércoles 26 de julio en Vigo, para participar con su barco, el Bribón, en las regatas que el municipio pontevedrés celebra este fin de semana. Juan Carlos I está pasando unos días de ensueño. No solo está disfrutando del mar y de la compañía de amigos como Pedro Campos (quien además es su anfitrión), también de una de las personas más importantes de su vida, su hija mayor, la infanta Elena.

La infanta Elena, durante las regatas de Sanxenxo este viernes.

Si bien se esperaba que la duquesa de Lugo disfrutara de unas vacaciones en Mallorca, tal y como era el deseo de su madre para volver a reunir a buena parte del clan en la isla balear, finalmente decidía viajar a la otra punta de España para estar con su padre. A él esta determinación no podía hacerle más ilusión pues, tal y como ha asegurado el programa Fiesta, ha trasladado una petición a Zarzuela para poder disfrutar más días en España y hacer que este sea su verano más especial en años, pues también tiene otra idea en mente.

Además, habría pedido también poder pasar por Marivent, la residencia de la Familia Real en Palma de Mallorca, antes de volver al país asiático. De serle concedida su petición, podría coincidir en la isla con Felipe VI y su familia, ya que el Rey termina su estancia oficial en la isla el 5 de agosto, dando comienzo así a sus vacaciones privadas.

De momento habrá que esperar para saber si a Juan Carlos les es concedida su petición, pero de recibir una respuesta negativa tendría que regresar a Abu Dabi el próximo martes 1 de agosto.

Mientras tanto, la reina Letizia ya cuenta las horas para aterrizar en Palma, donde este domingo 30 de julio inaugurará su agenda estival presidiendo el acto de clausura del Atlántida Mallorca Film Fest. La esposa de Felipe VI viajará hasta Mallorca junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para pasar unos días en Marivent mientras el monarca participa en las regatas de la Copa del Rey de Vela.

