Ortuzar saca pecho de arruinar la investidura de Feijóo: “El PNV es un voto útil”

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, (H.Bilbao - Europa Press)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha sacado pecho este jueves de haber “arruinado” la posibilidad del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ir a una investidura directa como presidente del Gobierno y llegar a la Moncloa. Lo ha hecho después del intento de Feijóo de iniciar conversaciones para conseguir los apoyos del PNV para una eventual investidura, una posibilidad que el partido rechazó alegando su incompatibilidad con Vox y con el programa del PP, contrapuesto al de los jeltzales.

“Si el PNV hubiera dicho el lunes a Feijóo que entra a negociar, las cosas hubieran sido completamente diferentes, ¿verdad?. O sea que, al final, votar al PNV también en (elecciones) españolas, es un voto útil”, ha señalado Ortuzar en una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

Los diferentes dirigentes jeltzales, entre ellos el propio Ortuzar, habían advertido públicamente en reiteradas ocasiones que Feijóo había “cruzado una línea roja al meter en las instituciones” a Vox, y que el PNV no entraría, “de ninguna manera”, en “la ecuación PP-Vox”. Ortuzar se ha referido a los que han querido parar a Vox a través de otras opciones que no eran el PNV: “el que ha parado la opción de Feijóo para ir a la Moncloa ha sido el PNV. Si el PNV hubiera dicho el lunes a Feijóo que entra a negociar, las cosas hubieran sido completamente diferentes, ¿verdad?”, ha lanzado.

“Nosotros hemos sido los que hemos arruinado las posibilidades de Feijóo de ir a una investidura directa. Pongamos el acento y en valor también la posición de partidos como el nuestro, también en el ámbito estatal”, ha remarcado.

La conversación del Ortuzar y Feijóo

En cuanto a la conversación telefónica que mantuvo con Feijóo, ha asegurado que le hizo ver que la única opción que tiene el PP es sumar con Vox. “Nosotros con Vox somos incompatibles y, además, les expresé también que las manifestaciones y los avances que había hecho él de un posible programa de gobierno eran radicalmente contradictorios con lo que defiende el PNV y que eso hacía imposible sentarnos a negociar una investidura”, ha explicado Ortuzar.

⛔️✋🏻⁦@andoniortuzar⁩: "Esto ya no va de frenar a la derecha: a la derecha ya la ha frenado el PNV"



⁦@Boulevardeitb⁩ pic.twitter.com/AcDPfer49G — EAJ-PNV (@eajpnv) July 27, 2023

Ha indicado que la comunicación con Núñez Feijóo fue “clara y cordial, y no fue muy larga”. El presidente del PNV tuvo la sensación de que él sabía cuál iba a ser la reacción de los jeltzales. “Todos tenemos calculadora en manos y sabemos lo que es posible y lo que no es posible”, ha señalado.

En todo caso, sí cree que el presidente del PP quería “alargar un poquito la sensación que él puede estar en liza todavía”. “Hasta cierto punto, nuestra decisión, expresada con tanta rotundidad y tan pronto, le ha cortado esa posibilidad. Un poco de contrariedad le supuso la conversación”, ha explicado.

Pide un “plantamiento global” a Sánchez

Ortuzar ha aclarado que no ha hablado con Pedro Sánchez, y piensa que este “también quiere ganar tiempo”. “De hecho, los demás nos quedamos aquí trabajando, no sé hasta cuándo, y él se marchó de vacaciones. Es algo que me parece muy bien que se pueda ir, lo digo con envidia, pero los demás, que tenemos menos responsabilidad que él, nos quedamos aquí”, ha señalado.

A su juicio, la pretensión de Sánchez es que “no haya más solución que él” para presidir el Gobierno, y de esta forma condicionar a los partidos que, como el PNV, le tendrían que dar el voto de investidura “sí o sí”. Y sobre el movimiento que se pueda dar en el voto CERA, cree que Sánchez debería atender un poquito más y mejor” a los partidos minoritarios, porque puede que le hagan falta todos los votos positivos para sacar la investidura con todas las formaciones políticas que están “en la danza”.

España ha sido meridiana y rotundamente clara.



El bloque involucionista, de retroceso, que planteaba la derogación de los avances logrados estos cuatro años ha fracasado.



Somos muchos más los que queremos que España siga avanzando.



Muchas gracias a todos y a todas. pic.twitter.com/3ztlnGHAyo — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 23, 2023

Sobre que Bildu haya ofrecido su apoyo con el único precio de “frenar el voto a la derecha”, el PNV lo vincula con un “eslogan” que vale para unas elecciones y que a Bildu le ha funcionado “medio bien” en campaña, pero ha recordado que la derecha “ya está frenada” gracias a su partido. Por ello, Por ello, ha explicado que ahora se trata de saber para qué sirven sus votos en una investidura a Pedro Sánchez.

“Ahora nos tendrá que hacer un planteamiento global de para qué quiere estos cuatro años y especialmente en el ámbito del modelo territorial y del encaje de las realidades nacionales de Euskadi y Cataluña”, ha argumentado, al tiempo que ha advertido de que, por segunda vez, la campana que le salva “es la de los nacionalistas vascos y catalanes”.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. (Moncloa / Europa Press)

Sobre el apoyo de Junts para la investidura, el PNV cree que Sánchez debe “compensarles” por sus votos porque “van a ser cuatro años muy complicados”. “Vamos a tener que estar votando a bloque toda la legislatura”, ha remarcado.

Por ello, ha avisado de que se debe “generar un clima de confianza”, y ha dicho que lo primero sería “cumplir el actual Estatuto (vasco)”. También ha explicado que los partidos que voten la investidura deben hacerlo “convencidos, contentos y no resignados”.

