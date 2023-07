La incertidumbre en el calendario de la princesa Leonor tras el 23-J: el importante acto que ‘peligra’

La princesa Leonor en el encuentro con jóvenes voluntarios de Cruz Roja celebrado el 15 de diciembre de 2022. (Casa de S.M. el Rey)

Los dos principales partidos políticos españoles, el PP y el PSOE, no son los únicos que están viviendo unos días agitados tras los resultados electorales del pasado 23 de julio, en el que ninguno de los dos logró la mayoría necesaria para formar gobierno sin apoyos. La Casa Real también se enfrenta a una etapa de incertidumbre y es que de la formación o no del gobierno depende uno de los actos más importantes de la vida de la princesa Leonor: la jura de la Constitución.

El próximo 31 de octubre la primogénitca de los reyes Felipe y Letizia cumplirá 18 años y se espera que ese día sea cuando se haga cargo de sus funciones, tal y como señala el artículo 16 del Título II de la carta magna, que dice que “el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento” así como jurar fidelidad al Rey.

Si bien es cierto que lo puede celebrar más tarde, pues no hay ninguna norma que exprese que debe coincidir con el día de su cumpleaños, si quiere seguir los pasos de su padre y que el acto tenga el mayor valor simbólico posible, debería ser ese día. El problema radica entonces en la incógnita sobre la formación del nuevo Gobierno, que hace ‘peligrar’ esta importante cita real.

Leonor en los premios 'Princesa de Girona'.

Se espera que la situación esté más o menos resuelta para el próximo 17 de agosto, cuando se constituirán de forma simultánea el Congreso y el Senado. De acuerdo a la Constitución, en los días siguientes Felipe VI deberá convocar a los representantes “designados por los grupos políticos con representación parlamentaria” de cara a que pueda proponer -tras consensuarlo con los políticos ya que la suya es una figura neutra- al candidato con más posibilidades de ser investido presidente.

De no lograrse, algo posible como ya sucedió en 2016 y 2019, comenzaría un plazo de dos meses para que el Congreso elija a un candidato. Si no se logra, se convocarían unas nuevas elecciones para finales de año y el gran día de Leonor quedaría en el aire, pues no tendría mucho sentido empezar su etapa como heredera ante unas Cortes cerca de disolverse.

