El increíble pueblo de Huesca donde Broncano grabó ‘La Resistencia’: a los pies de un embalse y rodeado de montañas

Embalse y pueblo de Lanuza, en Huesca (Getty).

Desde su estreno el 1 de febrero de 2018, La Resistencia se ha convertido en uno de los programas televisivos con más impacto en la actualidad. Gracias a su ambiente distendido, humorístico y en muchas ocasiones, sacado de contexto, ha conseguido cautivar a gran parte de los espectadores, sobre todo gente joven. Todo ello de la mano de uno de los presentadores más ‘gamberros’ de la actual parrilla televisiva, David Broncano, que junto con Ricardo Castella, Jorge Ponce y Marcos Martínez (Grison), crean uno de los ambientes más divertidos de la televisión.

La Resistencia ha salido del Teatro Príncipe de Gran Vía para despedir su sexta temporada. Así, Nicki Nicole, Eladio Carrión y Vetusta Moral, han sido entrevistados en uno de los parajes más impresionantes de Huesca. Se trata de Lanuza, una hermosa localidad enclavada en el Valle de Tena. Pertenece al municipio de Sallent de Gállego y dada su ubicación es uno de los pueblos más frescos durante el verano. Sus alrededores son de ensueño y permiten practicar deportes de montaña como el senderismo.

Te puede interesar: La playa que tiene un ‘caballero petrificado’ y donde empieza la Senda de los Miradores, una de las rutas más bonitas de España

Un pueblo sumergido

Lanuza no fue siempre como podemos conocerlo hoy en día, pues la localidad original se encuentra sumergida bajo las aguas del embalse que da nombre al pueblo. La localidad fue abandonada en los años 70 debido a la construcción de la presa, lo que se tradujo en la creación de un pantano y en la consiguiente inundación del pueblo. Sin embargo, no todo quedó bajo las aguas. De esta forma, lo que vemos actualmente, son los restos habilitados en los años 90 que la construcción del embalse no consiguió hundir.

Lanuza, en Huesca.

Gracias al rescate de los vecinos podemos disfrutar hoy de esta bella localidad, caracterizada por una hermosa arquitectura de piedra y pizarra. Su belleza combina a la perfección con la majestuosidad del entorno, un paraje enmarcado entre montañas que invita a conocerlo a fondo. Igualmente, el pantano brinda un baño refrescante a la vez que permite recorrer sus rincones a bordo de un kayak.

Te puede interesar: El espectacular castillo del siglo XII convertido en Parador por el que ‘merodea’ un fantasma y que visitó Iker Jiménez

Por su parte, constituye un centro cultural en mitad de los Pirineos, pues acoge uno de los festivales culturales más importantes de España: el Pirineos Sur, el prestigioso Festival Internacional de las Culturas. Cada verano, artistas de renombre de los cinco continentes actúan en el magnífico escenario instalado sobre las aguas del pantano. Un espectáculo único y un ambiente inigualable del que disfrutan miles de personas desde 1994.

Un entorno impresionante

Si algo impresiona cuando se visita Lanuza es su bello entorno. Incrustado entre montañas y con el pantano como punto central, el patrimonio natural que brinda la localidad es uno de los más ricos de la provincia. Así, la mejor forma para descubrirlo es realizando alguna de las rutas de senderismo con las que cuenta.

Una de las más comunes es la que recorre el valle de Tena a través del camino natural del embalse de Lanuza, un sendero circular que parte desde Sallent de Gallego. Otros caminos permiten subir hasta el pico Pacino, a casi 2.000 metros de altitud y disfrutar de las hermosas vistas, así como visitar espacios singulares como el barranco de Porté o de Rutaviesas, y la cascada de O Saldo de Escarrilla.

Embalse de Lanuza, en Huesca.

Cómo llegar

Desde Huesca, el viaje tiene una duración estimada de 1 hora y 10 minutos por la carretera A-23. Por su parte, desde Jaca el trayecto es de alrededor de 45 minutos por las vías N-260a y Ctra. Huesca a Francia.

Seguir leyendo: