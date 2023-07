Don Quijote, La Cibeles y “una de las mejores paellas de Japón”: así es el parque de atracciones japonés que rinde homenaje a España

Este peculiar parque temático hace un repaso por la tradición, la historia y la cultura de nuestro país con recreaciones del Parque Güell, los patios andaluces e incluso platos típicos de nuestra gastronomía

Japón cuenta con una de las culturas más curiosas y ricas del mundo. Sin embargo, alberga una especial admiración por España. Nuestro país se ha asentado en tierras niponas gracias a su gastronomía, tradiciones, historia y cultura. Tanto es así, que en la ciudad japonesa de Shima tiene su especial homenaje a España, pues es el hogar de uno de los parques de atracciones más disparatados y peculiares del mundo.

Estamos hablando del Shima Spain Village, un parque temático dedicado a España que lleva en funcionamiento desde los años 90. Entre sus calles se puede hacer un repaso por la geografía, literatura y arte de España de la mano de atracciones, espectáculos e incluso tiendas y restaurantes. Así, incluye representaciones de monumentos tan emblemáticos como La Cibeles o el Parque Güell, y también es posible encontrarse con Don Quijote y Sancho Panza caminando por las calles de un pueblo típico andaluz.

Tal ha sido su expectación, que la usuaria de Twitter Jennifer Guerrero (@sailorbunyol) se ha hecho viral gracias a su visita al complejo. Su publicación cuenta con casi 14 mil “me gusta” y en ella hace un repaso completo de las atracciones y espectáculos que uno se puede encontrar allí. Incluso destaca los restaurantes, donde señala que ha probado “probablemente una de las mejores paellas de Japón”. A su vez, como souvenirs, la tienda del parque vende “garbanzos en conserva a un precio desorbitado”, salsa romesco que se llevó a casa y algún dulce que intenta parecerse a los originales.

Recreación de La Cibeles en el parque Shima Spain Village, en Japón (Imagen cedida por Jennifer Guerrero, @sailorbunyol / Twitter).

Un desfile al más puro estilo Disneyland

Inaugurado en 1994, el parque cuenta con un total de 28 atracciones, 23 restaurantes y cafeterías y 19 comercios repartidos a lo largo de 34 hectáreas. Estos espacios reúnen desde los aspectos más cotidianos de nuestro país hasta una recreación de las ciudades más importantes, como Madrid y Barcelona. También hacen un repaso por los patios andaluces, donde están muy presentes las sevillanas, además de monumentos de gran importancia.

Uno de los puntos fuertes del parque son sus espectáculos. “Lo que más me sorprendió del parque fueron los espectáculos. Los animadores eran todos encantadores y realmente transmitían la calidez que tanto nos caracteriza a los españoles. Me encantó que algunos habían aprendido un poco de japonés para comunicarse con los visitantes japoneses y realmente hacen un trabajo de 10″, indica Jennifer a Infobae España. Y es que, un aspecto fundamental es que “la mayoría de bailarines y malabaristas eran españoles”.

Carroza en el desfile de 'Shima Spain Village', El parque de atracciones dedicado a España en Japón (Japan Travel).

Estos shows son un aspecto diferenciador del parque, el cual representa en formato documental canciones y bailes flamencos, como Viva la Blanca Paloma, de los hermanos Toronjo. Esto se puede disfrutar en el Teatro Puerta del Cambrón. A su vez, a lo largo del todo el recinto personajes de la talla de Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea ambientan el paseo a todos los visitantes, haciéndose fotos con todo aquel que lo desee. Junto a ellos, los trabajadores se visten con ropajes y disfraces tradicionales españoles: en el caso de las mujeres, de flamencas, y en el de los hombres, de toreros.

Pero, si hay algo que el viajero no se puede perder, es su espectacular desfile. Al más puro estilo Disneyland, se celebra cada día y en él bailan y cantan todos los personajes del parque a ritmo de sevillanas y chotis. “Iban sacando diferentes carros relacionados con España: uno de vino, otro de sevillanas, otro de una plaza de toros… Y estaba lleno de bailarines y malabaristas animando a la gente”, explica Jennifer.

Atracciones y gastronomía con esencia española

Un parque temático no es un parque sin atracciones, y el Shima Spain Village no iba a ser menos. Así, destacan algunas con nombres tan familiares como Plaza de Colón, Carabela Santa María, los Pirineos, Gran Montserrat o el carrusel Gaudí. No obstante, “algunas están un poco fuera de lugar. Como la de La batalla de Alcázar, que consistía en matar monstruos con un láser, u otras atracciones como una del Cascanueces o de Alicia en el país de las maravillas. Pero entiendo que es un parque pensado para niños y lo que importa es pasar un buen rato”, afirma Jennifer.

Atracción Los Pirineos en el parque Shima Spain Village, en Japón (Imagen cedida por Jennifer Guerrero, @sailorbunyol / Twitter).

A su vez, las distintas zonas del parque permiten observar la recreación de espacios tan emblemáticos como La Plaza Mayor y La Cibeles, en Madrid, el mercado de La Boquería y el Parque Güell, en Barcelona, e incluso hacen referencia a la archiconocida siesta española en el barrio andaluz. En este, además, se puede observar una recreación de los patios andaluces.

Por otro lado, Jennifer cuenta a este medio cómo la comida les sorprendió gratamente, destacando en especial la paella que degustaron: “Cuando vives en Japón es bastante difícil encontrar un sitio donde comer buena paella y la de aquí nos pareció la más parecida a la original” explica. En su publicación de Twitter se ve cómo también disfrutaron de lo que parecen ser unas croquetas, salmorejo y natillas.

Así, se pueden encontrar diferentes restaurantes y comercios, donde los nombres de monumentos, platos típicos o ciudades protagonizan sus fachadas. Algunos de los más interesantes son: ‘Mi casa’, ‘Gallo, gallina’, ‘Alhambra’, ‘Torero’, ‘Polvorón’ o ‘Camino de Santiago’, mientras que existen tiendas llamadas ‘Valencia’, ‘Marinero’, ‘Lladró’ o ‘Cháchara’.

¿Cuánto cuesta visitar el Shima Spain Village?

Si se quiere conocer el parque, cabe destacar que se tiene la opción de adquirir un bono de un día y otro para dos días.

En el bono de un solo día:

Precio de la tarifa general:. 38 €.

Jóvenes de entre 12 y 17: 31 €.

Menores de 12 años y mayores de 65: 25 €.

En el bono de dos días:

Precio de la tarifa general:. 48 €.

Jóvenes de entre 12 y 17: 38 €.

Menores de 12 años y mayores de 65: 32 €.

