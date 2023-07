Resultados en Badajoz de las elecciones generales en España del 23 de julio de 2023

Resultados de las Elecciones Generales del 23J en Badajoz.

Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 han congregado en los colegios electorales a millones de españoles. La comprobación de los resultados de las votaciones en Badajoz se puede llevar a cabo en la gráfica que mostramos a continuación:

Resultados electorales en cada provincia

Estos son los escaños necesarios para la mayoría absoluta

Yolanda Díaz (Sumar), Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox).

En el sistema político español, la mayoría absoluta se logra cuando un partido político o una coalición de partidos adquiere más de la mitad de los escaños en una determinada cámara. En el caso del Congreso de los Diputados, que consta de 350 escaños, un partido o coalición necesitaría obtener al menos 176 escaños para alcanzar la mayoría absoluta. Este cálculo se basa en el sistema D’Hondt de representación proporcional, establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).

Desde el restablecimiento de la democracia en España en 1977, se han producido varias ocasiones en las que un solo partido ha logrado la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo 202 escaños en las elecciones generales de 1982 y 184 escaños en las de 1986. El Partido Popular (PP) logró 183 escaños en las elecciones del año 2000 y 186 en las de 2011. Sin embargo, en los últimos años, el panorama político se ha fragmentado, y los gobiernos de coalición han entrado en escena.

Plazos y requisitos para los pactos entre partidos tras las elecciones

El panorama político español está más fragmentado que nunca y se esperan alianzas entre partidos para poder gobernar. Estas coaliciones, figuras imprescindibles bajo el prisma del artículo 6 de la Constitución, crean un amplio abanico de conversaciones postelectorales. El manual que rige este proceso es la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (LOREG), cuyos preceptos reciben apoyo adicional de las normativas autonómicas.

Un mes después de la celebración de las elecciones se determina quién será el presidente del Parlamento y se compone la mesa del Congreso, en concordancia con la LOREG. Desde las estancias del Palacio de la Zarzuela, el rey Felipe VI convoca a los líderes de los partidos que han conseguido representación parlamentaria. Este encuentro tiene por objetivo proponer un candidato a la presidencia del Gobierno, dando paso a la Sesión de Investidura. Este ritual democrático es un pilar incuestionable del sistema político español desde su reinstauración en 1978. Durante la Sesión de Investidura, el candidato propuesto por el rey debe obtener el apoyo de, al menos, 176 congresistas, cifra que representa la mayoría absoluta.

En caso de que este apoyo no se materialice, se abre un margen de dos meses en los que pueden surgir nuevos contendientes a la investidura. Si al finalizar este plazo no se ha logrado el consenso necesario, las Cortes Generales se disuelven y se anuncian nuevas elecciones, que deberán celebrarse en un plazo no mayor a 54 días tras la disolución.

El sistema electoral español es una danza compleja, donde la Ley D’Hondt dicta el ritmo. Este método de asignación proporcional de escaños favorece a los partidos con más votos, creando una barrera para las formaciones minoritarias.

Además, la distribución de escaños en España también tiene un matiz territorial. Cada provincia es una circunscripción que elige un mínimo de dos diputados, con el resto distribuido proporcionalmente a la población. Esto, como señala el Ministerio del Interior, puede llevar a desequilibrios en la representación, con los votos de provincias menos pobladas, teniendo más peso en términos de escaños que los de provincias más pobladas.

