Elecciones generales 23-J, en directo | Vox pide que los 450.600 ciudadanos que aún no han votado por correo puedan hacerlo en las urnas el 23-J

Las mentiras y medias verdades que embarran la campaña

Marta Moreno ha repasado las principales afirmaciones que pudieran estar al límite de lo permitible a candidatos que aspiran a presidir su país. Algunas no solo están en ese límite, sino que lo rebasan y con creces. Todo a raíz de la entrevista este lunes en TVE de Alberto Núñez Feijóo, en la que esta vez no se permitió al líder del PP aportar datos falsos sin respuesta. Pero Núñez Feijóo no es el único que ha fiado todo a que sus interlocutores no tuvieran datos sobre la mesa o no se atrevieran a afeárselos: también Pedro Sánchez. Aquí, algunas mentiras y medias verdades que han embarrado la campaña.