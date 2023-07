El increíble punto de Alcaraz ante Berrettini que levantó al público de Wimbledon: encontró un hueco imposible

Alcaraz celebra su victoria sobre Berrettini (REUTERS).

Carlos Alcaraz continúa su marcha triunfal en Wimbledon. Citado con Matteo Berrettini en la pista central del All England Club por un puesto en cuartos de final, territorio desconocido para el español en el torneo inglés, ambos tenistas prometían emociones fuertes y no defraudaron. El italiano logró romper el servicio al español y apuntarse la primera manga. Hecho que provocó la reacción del tenista murciano en el segundo set.

Firmó un segundo set impecable, con un resto sobresaliente y exhibiendo una de sus principales señas de identidad: pelear todas las bolas. La segunda manga la culminó con un puntazo de esos que levantan al público de sus asientos. Berrettini respondió a la dejada del español con un revés cruzado muy abierto al que Alcaraz, escorado y desde fuera de la pista, contestó encontrando el único hueco posible entre la red y el juez de silla para colar la pelota.

Alcaraz debía mejorar sus prestaciones para remontar el set en contra y, como prueba del aumento de su nivel, regaló uno de los puntos del torneo, de esos que tienen sabor añejo de Roger Federer. Carlitos tiró de piernas y recursos para apuntar un punto que parecía perdido. Alcaraz tuvo que sortear la cámara de televisión y frenar a tiempo para evitar caer en la grada. Al volver a pista, la sonsrisa que esbozaba su rostro reflejaba la satisfacción de lo conseguido.

Punto de inflexión

Alcaraz firmó uno de los puntos del torneo en plena remontada, tras haber sufrido en la primera manga, pero a partir de ese momento, no dudó. Dio un paso adelante y el que asustaba ya no era Berrettini, sino el último ganador de Queen’s, ya totalmente dispuesto a ser tan arrollador en hierba como lo es sobre la tierra batida. La tercera manga fue una buena prueba de ello, rozó la perfección con su saque, resto y tiró sus ya características dejadas para pasar por encima de Berrettini. La ambición de Alcaraz superaba todo lo que aparecía a su paso. Hasta que no logró remontar el primer set perdido y levantar a los aficionados de Wimbledon de sus asientos, no paró.

El miércoles volverá a enfrentar otro gran desafió como es jugar ante Holger Rune. El danés, que nunca había ganado un partido de Wimbledon hasta la presente edición, superó a Dimitrov, también en cuatro sets, y reta a Carlos Alcaraz en cuartos de final. Duelo juvenil en la Catedral del Tenis que busca un tenista capaz de quebrantar la tiranía de Djkokovic en los últimos cuatro años.

