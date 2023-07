Diez libros recomendados para niños en verano

Algunos de los libros de infantil-juvenil que han alcanzado este año un mayor reconocimiento

Dentro del amplia cantidad de publicaciones dentro del género infantil y juvenil, recogemos algunas de las novedades que han ido apareciendo a lo largo del año y que han conseguido alcanzar los mayores reconocimientos, ya sea por sus historias o por sus cuidadas ilustraciones. También hay espacio para clásicos instantáneos o para obras que se encuentran dentro del cultura popular de niños y padres.

‘Esperando el amanecer’, de Fabiola Anchorena (Kalandraka)

Esperando el amanecer, de Fabiola Anchorena (Kalandraka)

Edad mínima 5 años. El sol, la luna y la lluvia no aparecen por la selva y los animales están inquietos, no saben lo que está pasando. Están preocupados porque ya no conocen el entorno en el que viven, así que emprenderá un viaje en busca de preguntas. Un texto poético y con un precioso uso de los colores para reflexionar en torno al cambio climático y la destrucción del Amazonas. Premio Compostela 2022.

‘La reina de la cueva’, de Júlia Sardà (Blackie Books)

'La reina de la cueva', de Júlia Sardá (Blackie Books)

De 7 a 9 años. Una preciosa fábula ilustrada de forma imaginativa en la que tres hermanas se adentran en el bosque en busca de una leyenda que las intriga. Por el camino se encontrarán con todo tipo de animales que adoptan diferentes formas y, aunque al principio tendrán miedo, pronto se integrarán a la perfección con ellas.

‘¡Gracias madre Tierra!’, Anónimo (Akiara Books)

¡Gracias madre Tierra! (Akiara Books)

Más de 3 años. Un poema procedente de la tradición indígena que ha sido rescatado para deleite de todos los públicos. Un canto de saludo a todos los seres vivos que de forma oral era recitado grupalmente por las mañanas para agradecer cada elemento del ecosistema. Segundo Premio al Libro Mejor Editado de 2022, y no es para menos, porque está exquisitamente ilustrado, incluso con desplegables para convertirlo en un gran mural de la Creación.

‘Tiempo de Haikus’, de J. N. Santaeulàlia (Akiara Books)

Tiempo de haikus (Akiara Books)

Más de 5 años. El haiku, el poema japonés por excelencia, de forma brevísima, se acerca a los niños a través de este volumen que ayuda a disfrutar de los más pequeños detalles y su belleza. Un viaje a la naturaleza a través de las cuatro estaciones. Tercer Premio Libros Mejor Editados 2022.

‘Diario de un gato asesino’, de Ane Fine (Blackie Books)

Diario de un gato asesino (Blackie Books)

De 7 a 9 años. Aquellos fans de Perro apestoso tienen una nueva lectura de cabecera, Gato asesino. El pobre protagonista de este libro, Tuffy, es un gato que tiene sus instintos, como cazar ratones y llevárselos como ofrenda a sus dueños, a los que no les sienta demasiado bien. Pero él es un gato, ¿qué puede hacer? El día que encuentren muerto al conejo de los vecinos, creerán que ha sido él, pero en realidad, los dos eran muy amigos. Una saga con un punto gamberro para disfrutar sin parar.

‘Cuentos para entender el mundo’, de Eloy Moreno (B de Bolsillo)

Cuentos para entender el mundo, de Eloy Moreno

Más de tres años. Casi un clásico contemporáneo que ya tiene varios volúmenes y ha alcanzado los 50.000 ejemplares vendidos. Un conjunto de grandes cuentos modificados por el autor a través de nuevas situaciones y personajes, con un lenguaje adaptado a los nuevos tiempos.

Más valiente que Napoleón, Monica Rodriguez Suarez (Barco de Vapor)

Más valiente que Napoleón (Mónica Rodríguez Suárez)- Editorial Barco de Vapor

De 7 a 9 años. La mítica editorial infantil y juvenil continúa sacando novedades y esta en concreto ha ganado el último premio que cada año organizan. Nicoletta vive con su tío Laurentius, hasta que un día aparecen tres individuos estrafalarios que les cambiarán las vidas y los adentrarán en un mundo repleto de sueños donde el circo adquirirá una presencia fundamental.

El verano en el que llegaron los lobos, de Pilar García-Rojo (Ediciones SM)

El verano en que llegaron los lobos, de Patricia García-Rojo (Ediciones SM)

Más de 13 años. Premio Gran Angular 2023. Un libro que nos enseña cómo encajar donde creemos que no tenemos espacio. Una historia sobre esperar, huir, desvanecerse y encontrarse. Para los incipientes adolescentes.

‘Sé tortuga’, de Agustín Sánchez Aguilar (EDEBE)

Sé tortuga, de Agustín Sanchez Aguilar (Edebe)

A partir de 7 años. Premio de este año de la editorial EDEBÉ. El gallo Casilda lo está pasando fatal porque no tiene dinero y no encuentra trabajo. Le ofrecen ser profesor de canto, pero resulta que no es lo suyo. Sus alumnas son cinco tortugas mayores que todavía tienen peor voz que él y quieren ganar un concurso. Un precioso cuento repleto de humor e imaginación.

‘Momo’, de Michael Ende (Alfaguara)

Nueva edición, con ilustraciones, de 'Momo', de Michael Ende

Esta reedición del clásico de Michael Ende está llena de dibujos preciosos que ayudan a acercar a los más pequeños esta historia que pasa de generación en generación y cuyo su poder inspirador no termina nunca. Una niña huérfana acompañada de la tortuga Casiopea luchará contra los hombres grises para ayudar a la gente a preservar el tiempo.

