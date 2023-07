Primer día de campaña de Feijóo: problemas con Vox en Murcia y tratado de paz con Guardiola

Spanish opposition People's Party leader Alberto Nunez Feijoo attends the opening campaign rally ahead of the July 23 snap election, in Castelldefels, Spain July 6, 2023. REUTERS/Albert Gea

Primer día de campaña complicado para Núñez Feijóo. Este viernes se le juntan varios enredos territoriales: por un lado, se celebra la votación de la primera sesión del pleno de investidura del candidato del PP en Murcia, Fernando López Miras, que previsiblemente no reunirá los dos votos a favor de Vox para ser presidente. Por otro lado, Feijóo dará un mitin de campaña en Badajoz, al que acudirá María Guardiola, por lo que se espera que escenifiquen una “reconciliación” tras la tensión de las últimas semanas.

Se trata de una jornada importante para el líder del PP, en la que tendrá que hacer equilibrios para que sus propuestas de campaña y la firma de la paz con su candidata extremeña no se vean empañados con un nuevo bloqueo de un gobierno ‘popular’. Pero los de Santiago Abascal ya avanzan que no se lo van a poner fácil.

El ‘no’ de Vox a López Miras

Fernando López Miras necesita dos ‘síes’ de Vox para ser investido este viernes. Esto solo puede conseguirlo si firma un acuerdo de coalición con la extrema derecha, lo que, hasta la fecha, ha rechazado. Este jueves, en su primera jornada de sesión de investidura, ha pedido “responsabilidad” a Vox y que no se aferren al “fetichismo de los sillones”.

Y es que las negociaciones no están avanzadas. Ambos partidos se reunieron el martes por primera vez para hablar de un acuerdo de investidura, pero el encuentro no fue fructífero y no se repitió. Al día siguiente el contacto se resumió en un intercambio de llamadas entre ambos grupos.

El panorama se mantiene hoy. Vox ya da por fallida la sesión de investidura de López Miras y acusan a los ‘populares’ de convertir el debate parlamentario en el inicio de la campaña electoral en Murcia por decisión de Núñez Feijóo. Sin embargo, a la Dirección Nacional del PP no le interesa escenificar el bloqueo nada más comenzar la campaña de las elecciones generales del 23-J.

Fernando López Miras, presidente en funciones de la Región de Murcia, en la Asamblea. (Europa Press)

Por ello, lo previsible es que López Miras no salga investido este viernes y la segunda vuelta se celebre el próximo lunes, coincidiendo con el debate ‘cara a cara’ entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Si el PP no logra que Vox se comprometa a abstenerse antes del lunes, López Miras seguiría sin conseguir la presidencia de Murcia, lo que puede pasarle factura a dos días de que la campaña del PP de Feijóo haga su parada en la región.

La foto de la reconciliación en Extremadura

Antes de llegar a Extremadura, Feijóo pasará por Sevilla. Allí estará más cómodo arropado por el presidente andaluz, Juanma Moreno, uno de los barones ejemplares para Feijóo por albergar la codiciada mayoría absoluta. En cualquier caso, por la tarde dará un mitin en Badajoz, acompañado por María Guardiola y el número 1 de esta lista al Congreso de los Diputados, Antonio Cavacasillas.

La presidenta del PP de Extremadura y candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola (Jorge Armestar / Europa Press)

El líder del PP escenificará la firma de la paz con Guardiola en el pacense Palacio de Cristal. Las últimas palabras de la candidata a presidir Extremadura ya aflojaron la tensión con la Dirección Nacional del partido: Guardiola asegura que sus principios están intactos y dijo lo que pensaba respecto a Vox, pero añade que “quizás de una manera menos racional y mucho más emocional”.

Desde el PP consideran un error la negativa de Guardiola a pactar con Vox alegando que es un partido machista, homófobo y xenófobo, lo que compromete los pactos del resto de candidatos ‘populares’ y del propio Feijóo tras el 23J. El líder del PP ya lanzó su mensaje al respecto: su candidata reaccionó de manera inadecuada por “rabia contenida” por la ruptura de las negociaciones con Vox cuando tomaron las riendas los dirigentes nacionales del partido, en concreto, Jorge Buxadé.

