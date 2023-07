Patricia Conde y Cristina Gallego presentan ‘Vacaciones de verano’: “Santiago Segura tiene la varita mágica de la comedia familiar”

Patricia Conde y Cristina Gallego en 'Vacaciones de Verano'

Santiago Segura se ha convertido en una presencia estival, habitual y exitosa en las salas de cine. Lo hizo con Padre no hay más que uno (2019), Padre no hay más que uno 2 (2020) -estrenada en la desescalada tras el confinamiento, una época peliaguda para el gremio audiovisual-, con Padre no hay más que uno 3 (2022), con A todo tren. Destino Asturias (2021) y también con A todo tren 2. Sí, les ha pasado otra vez (2022). No, no se trata de un glitch informático, sino simplemente la confirmación de por qué cambiar lo que funciona.

Con julio ya presente en todos los calendarios -físicos, tangibles y virtuales-, el director, productor y actor regresa a su época dorada con Vacaciones de verano: una oda a la diversión, a la reconversión y a los nuevos comienzos. Una cinta en la que dos amigos divorciados (él y Leo Harlem) se quedan en paro y tienen que compaginar su nueva y caótica vida con el cuidado de sus hijos. En la cinta también participan Patricia Conde (Valladolid, 1979) y Cristina Gallego (Cáceres, 1979), la exmujer y el consiguiente interés amoroso de Félix (personaje interpretado por el propio Segura).

Ambas actrices atienden a Infobae España para promocionar la película y se funden en halagos hacia el director. “Todos los que pasan por las películas de Santiago Segura se convierten en leyenda, vamos a formar parte de su universo”, responde Conde. “Es guionista, es director, es actor, es polifacético, y no necesariamente se le tendría que dar todo bien, pero es alucinante lo bien que lo lleva en el rodaje”, añade Gallego.

Tráiler oficial de 'Vacaciones de verano'

Ambas coinciden en que las cifras que sus películas cosechan en la taquilla española no caen del cielo, no son resultado de un porvenir azaroso o de una fortuna simplificada. “Tiene la varita mágica de la comedia familiar”, precisa Conde, que considera que el cineasta cuenta con “una sensibilidad especial” para poder ver más allá de las personas y de las historias que el público quiere ver. “Le da al espectador lo que quiere”, apostilla.

Su compañera de rodaje considera que “no todo el mundo tiene el mismo resultado” que Segura en este estilo de filmes cómicos y veraniegos porque “no se trata de juntar varios ingredientes” que puedan funcionar en pantalla, sino de “tener claro qué se quiere hacer” con ellos. Por eso, insiste Gallego, “muchas películas que tienen todo lo que tienen las de Santiago no funcionan igual”.

El actor y director Santiago Segura (c) posa junto al reparto de 'Vacaciones de verano' (EFE)

Mantener la esencia del cine

Patricia Conde y Cristina Gallego resaltan la importancia de mantener la tradición de acudir a las salas de cine, sobre todo con cintas como Vacaciones de verano, que permiten hacerlo con toda la familia. Ambas consideran que la irrupción de las plataformas ha ido minando la cantidad de estrenos que se pueden disfrutar entre boles de palomitas, butacas y bolsas de chuches.

“Santiago sigue estrenando en cines y no perder esto es fundamental”, indica Gallego, porque, de no hacerlo, “estamos condenados a HBO y Netflix”. Pese a las críticas que el director ha recibido por llevar “cinco años haciendo la misma película”, Conde insiste en que “todas son diferentes e igual de frescas”.

Como conclusión, ambas consideran que por qué darle un giro a algo que, de forma reiterada, sigue apelando al público. “Es como el que repite en el mismo restaurante porque sabe que le van a dar lo que le gusta, Santiago tiene al público ganado desde hace mucho”, concluye Conde.

