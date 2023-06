Zapatero explica al PP “qué es eso de derogar el sanchismo” y lanza un mensaje a Vox: “Discutir la violencia de género es discutir si la Tierra es plana”

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, este lunes en TVE.

El PSOE ha encontrado en José Luis Rodríguez Zapatero -como en Nadia Calviño- un inesperado puntal ante la que se viene en julio. Este lunes, un sondeo del diario El País dejaba a PP y Vox a solo dos escaños de la mayoría absoluta y Pedro Sánchez trataba de salir sin demasiados daños de una dura entrevista de Carlos Alsina (”¿por qué nos ha mentido tanto, presidente?”) en Onda Cero. Este martes, el candidato se las ve con El Gran Wyoming, el domingo con Jordi Évole y el martes con Pablo Motos. Sea cual sea el resultado, tiene un aliado que no flaquea ni en territorio ‘hostil’, como ocurrió con Rodríguez Zapatero ante Carlos Herrera en COPE. El recordado “sí, lo digo” en defensa de hechos como que ETA ya no existe o del papel determinante de los socialistas para que esto fuera posible.

Este lunes lo volvió a hacer, pero en otro escenario y con otro mensaje. Xabier Fortes lo invitó a La noche en 24 Horas, en TVE, y de una figura política que muchos podrían considerar pasada volvió a brotar un mensaje bien articulado y apasionado que no tardó en ramificar en las redes sociales, siguiendo el formato tan demandado de ideas que quepan en vídeos para empaquetar y lanzar para probar suerte. Rodríguez Zapatero lleva dos de dos y su entrevista este lunes está trascendiendo como lo hizo la de COPE, en primer lugar dando respuesta a una pregunta que Sánchez ha intentado que calara sin tanto éxito; la respuesta a la pregunta ‘qué significa derogar el sanchismo’, una de las principales si no la principal promesa del centro-derecha y la extrema derecha en su campaña a las generales.

“¿Pero qué es eso de derogar el sanchismo? ¿Derogar qué? -comenzó Rodríguez Zapatero- ¿La subida del salario mínimo interprofesional? ¿La mejora de las pensiones? ¿Los empleos que se han creado? ¿Las leyes en favor de la igualdad? ¿La consecución de los fondos europeos? ¿Los avances en competitividad de nuestra economía, que está cada vez exportando más? ¿Qué es eso? Es una auténtica burbuja falsa creada con insidias y mentiras. Y desde aquí digo a todos los compañeros y compañeras del PSOE, a los votantes, a los progresistas, que hay que desmontar esta burbuja”.

Rodríguez Zapatero: "¿Qué es eso de derogar el 'sanchismo'? ¿Derogar la subida del salario mínimo interprofesional, la mejora de las pensiones, los empleos creados, las leyes en favor de la igualdad, o la consecución de los fondos europeos?"#LaNoche24hhttps://t.co/whEwXw6AoM pic.twitter.com/OpBvhOGYCP — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) June 19, 2023

“Ahora toca que defendamos a Sánchez”

“Pedro Sánchez -continuó el expresidente- se ha dedicado más a gobernar que a defenderse. Así de claro. (...) Sí, se ha dedicado más a España que a defenderse, y ahora toca que le defendamos los que creemos en esta España, en este rumbo. Pongamos encima de la mesa, expliquemos con rotundidad esta especie de burbuja antisanchista que se ha creado con insidias y mentiras. ¿Sabe por qué ese ataque ad hominem? ¿Por qué han intentado atacarle en todo lo que sea el terreno personal? Porque tiene un gran balance de gestión”. Para Rodríguez Zapatero, “es muy triste y muy lamentable oír a los partidos que presumen de constitucionalismo decir ‘o España o Sánchez’ porque es como casi querer excluir de España a la mitad de España, o más”.

Como ya ha mencionado en más ocasiones, el socialista siente que lo que están haciendo a Sánchez no es nuevo. “Yo también -explicó- oí que quería acabar con España y no se lo creyó la gente, y por eso obtuvimos una mayoría amplia en 2008. Pues ahora es lo mismo: no se lo crean”.

Rodríguez Zapatero es a día de hoy la voz en el socialismo que con mayor rotundidad se vuelca con Sánchez, quien no puede contar con barones como Emiliano García Page o Javier Lambán, o con los llamados históricos, ni siquiera con Felipe González. Preguntado por éste, Rodríguez Zapatero bromeó con la idea de que su gira por los medios puede deberse a que hay que “cubrir” esos “vacíos”, y ya en serio animó a los principales rostros del partido a participar “activamente” en favor del secretario general.

Violencia de género

El expresidente también se refirió al negacionismo de Vox en relación con la violencia de género. Su presidente, Santiago Abascal, cree que se trata de un mero “concepto ideológico”. Rodríguez Zapatero también fue tajante sobre esto: “Me parece lamentable que estemos discutiendo sobre esto. ¡Ahora! 20 años después. (..) Discutir lo que es la violencia es discutir como si la Tierra es plana. (...) No es una ideología, es un hecho cultural y hay que abrazar la razón, que es lo que nos hace ilustrados”.

Rodríguez Zapatero: "Es lamentable ver que estemos discutiendo sobre la violencia de género veinte años después. ¿Queremos volver a aquellas décadas donde ni se hablaba de que había hombres que mataban a las mujeres por afán de dominación?"#LaNoche24hhttps://t.co/whEwXw6AoM pic.twitter.com/HTghHiuHnO — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) June 19, 2023

“Creo que estas elecciones son decisivas -continuó-. Curiosamente, y esto lo sabe bien el feminismo, todas las ideologías han despreciado históricamente los derechos de las mujeres, el marxismo y el liberalismo, en eso es en lo único que han coincidido. El gran cambio histórico, el gran cambio de España, el mejor cambio de España ha sido el que ha protagonizado el avance de las mujeres en su dignidad y en su reconocimiento”. A su juicio, “abrazar” el feminismo “te hace mejor persona, da otra sensibilidad”.

