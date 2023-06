Cinco logros LGTBI en televisión: de la ‘salida del armario’ de Kiko Hernández a la maternidad de María Casado

Este miércoles 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, una fecha señalada en la que la reivindicación y la lucha cobra especial relevancia. Por este motivo, y coincidiendo con la semana en la que termina oficialmente el curso televisivo, repasamos cinco momentos y personajes que han aportado su granito de arena en favor del colectivo.

1. La ‘salida del armario’ de Kiko Hernández

Kiko Hernández, en 'Viernes Deluxe'. (Mediaset)

Una de las tramas LGTBI de la temporada televisiva es la de la relación entre Kiko Hernández y Fran Antón. Tras varios meses de rumores que el colaborador desmentía, finalmente acabó desvelando en directo en Sálvame que está enamorado del actor y que se casarán el próximo mes de septiembre. “Tengo clarísimo que Fran es el hombre de mi vida porque siento una gran admiración hacia él, hacia cómo cuida de su familia, de la mía, de su trabajo y especialmente cómo quiere y se lleva con mis dos hijas, porque las quiere como si fueran suyas”, expresaba el pasado 23 de junio en Viernes Deluxe.

De esta manera, Kiko ha protagonizado una sonada ‘salida del armario’ desvelando que se ha comprometido con un hombre pese a que nunca había confesado públicamente su homosexualidad, un importante paso público que convierte al colaborador en un referente para muchas otras personas que puedan estar viviendo su sexualidad en secreto.

2. Jorge Javier, contra el discurso ultra de Tamara Falcó

Jorge Javier Vázquez, en 'Sálvame'. (Mediaset)

Jorge Javier Vázquez es uno de los rostros más reconocidos de la televisión española. Precisamente por eso, su defensa acérrima hacia el colectivo LGTBI en programas de máxima audiencia tiene una gran importancia.

Aunque los discursos políticos del presentador son incontables, el pasado mes de octubre no dudaba en enfrentarse públicamente a Tamara Falcó por sus palabras contra la diversidad sexual en un acto ultracatólico: “Tengo 52 años, he sufrido muchísimo por ser gay, he vivido mis primeras experiencias sexuales en la oscuridad porque había gente como tú que no aceptaba esto. (...) Tenemos que luchar porque la gente sea libre, porque se pueda manifestar como quiera, pero mientras haya gente como tú que demoniza la libertad, efectivamente el mundo va a ser un lugar peor”, espetó el presentador en Sálvame.

3. María Casado y su novia van a ser madres

María Casado y Martina diRosso, en la fotografía con la que anunciaron que van a ser madres. (Instagram)

La presentadora María Casado anunciaba el pasado mes de febrero que va a ser madre junto a su pareja, Martina diRosso. Lo hacía con una fotografía en la que ambas aparecían besándose mientras Casado sujetaba una foto de la ecografía en la que aparecía el bebé que está gestando.

“Vamos a ser mamás! La familia crece… ¡Estoy embarazada! Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial”, escribía la periodista, que de esta manera tan natural ha contribuido a visibilizar las familias homoparentales.

4. Samantha Hudson y las problemáticas LGTBI

Samantha Hudson, en 'Viajando con Chester'. (Mediaset)

Samantha Hudson es un importante referente LGTBI para la Generación Z que, además, ha conseguido traspasar la barrera de las redes y saltar a medios nacionales gracias a sus apariciones en Pasapalabra o MasterChef Celebrity. La influencer no solo reivindica los derechos del colectivo, sino que además ha dado visibilidad a problemáticas como la hipersexualización, el acoso escolar o el abuso sexual que ella misma sufrió.

“A veces eres un adolescente que se ha criado en Magaluf, que es un entorno con mucha fiesta. Si no sabes gestionarla, te puede pasar factura, y cuando eres un adolescente no sabes gestionar muchas cosas. Acabas de descubrir tu sexualidad, te has denominado ‘maricón’, lo llevas con orgullo y dices ‘pues voy a hacer cosas de gays, eso que nunca me he permitido, voy a ligar con chicos’”, relató en Viajando con Chester.

5. Keyla Suárez, primera trans en ‘Tentaciones’

Keyla Suárez en 'La isla de las tentaciones'. (Mediaset)

Ha habido que esperar seis ediciones de La isla de las tentaciones para poder ver a alguna persona trans entre los participantes del programa. Keyla Suárez ha sido la primera tentadora trans del programa, algo que confesó ante sus compañeros: “Es importante que estemos nosotras aquí para que sepan que existimos”, dijo arrancando un aplauso en la villa.

La joven canaria se ha convertido en un referente LGTBI a medida que ha crecido su fama en televisión y no ha dudado en denunciar el auge de los ataques de odio hacia el colectivo, una discriminación de la que ella misma fue víctima durante la celebración del Orgullo en la localidad de Gáldar, en Gran Canaria, tal y como desveló en sus redes sociales.

