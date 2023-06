Kiko Hernández desvela la fecha de su boda con Fran Antón y confiesa que planean tener hijos juntos

Kiko Hernández, en 'Viernes Deluxe'. (Mediaset)

Kiko Hernández ha sido el invitado estrella de Viernes Deluxe este 23 de junio y ha hablado de su historia de amor con Fran Antón. Tras varios meses ocultando su relación, el colaborador confesó en directo en Sálvame que se casa en septiembre con su pareja y ahora ha desvelado que planean ampliar la familia, además de anunciar el día en el que tendrá lugar su esperado enlace.

“Nunca he vivido algo como lo que estoy viviendo ahora”, confesaba el invitado, que ha compartido con sus compañeros muchos detalles sobre su relación, que comenzó como una amistad que fue haciéndose cada vez más estrecha hasta que Kiko se lanzó y le besó, un beso que se habían dado decenas de veces en la obra de teatro que protagonizaban, pero que se hasta entonces solo había formado parte de la ficción.

En esta entrevista, Kiko rompía con su habitual secretismo y desvelaba todo tipo de detalles sobre su vida íntima, compartiendo con los espectadores la invitación de su boda que le ha hecho llegar a amigos y familiares. “Nos gustaría que nos acompañaras el sábado 16 de septiembre, la celebración será en Melilla a las 13.00 horas. Queremos que seáis los protagonistas de nuestra historia de película, si nos regaláis vajillas jugaremos con ellas al tiro al plato...”, se leía en la invitación interactiva.

“Queremos ampliar la familia”

Kiko Hernández anunció en 2017 que había sido padre de dos gemelas por gestación subrogada. Ahora que comparte su vida con Fran Antón, el tertuliano ha confesado que le gustaría que el actor las adoptara como hijas y hasta les diera su apellido.

Pero eso no es todo: Kiko y Fran también quieren ampliar la familia y darle hermanos a Abril y Jimena. “Sí, queremos ampliar la familia porque, aunque Fran siente que mis hijas también son suyas, es uno de sus sueños”, confesaba en directo.

Así fue su pedida de mano

En su entrevista, el invitado ha relatado cómo fue el momento en que Fran le pidió matrimonio en presencia de sus dos hijas: “Estábamos paseando por la playa de Melilla, las niñas se pusieron como locas de contentas, tirándonos arena”.

Aprovechando su exposición, Kiko Hernández ha declarado abiertamente su amor hacia Fran Antón: “Tengo clarísimo que Fran es el hombre de mi vida porque siento una gran admiración hacia él, hacia cómo cuida de su familia, de la mía, de su trabajo y especialmente cómo quiere y se lleva con mis dos hijas, porque las quiere como si fueran suyas”.

Sin embargo, también ha confesado que el inicio de su noviazgo no fue fácil y que la relación estuvo a punto de romperse cuando les pillaron juntos: “Yo no contaba lo que me estaba pasando porque me daba mucho miedo que se jodiese. De hecho, cuando se hizo público lo nuestro a punto estuvo de joderse, nos asustamos los dos, a él no le gusta este mundo, a Fran le han llamado de por lo menos diez programas distintos y le han ofrecido dos supervivientes, y a todo ha dicho que no, y dando una simple entrevista podría haber ganado en un día lo mismo que en un año de trabajo”, sentenciaba.

