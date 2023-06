Maluma colaboró con Don Omar en un vallenato urbano llamado “Magdalena”

Maluma y Don Omar presentan un vallenato urbano (Infobae)

Don Omar regresó a la música. Después de cuatro años de su último álbum, el cantante puertorriqueño presentó Forever King un disco con el que celebra 20 años de éxitos y le hace honor a su título como el rey del reguetón. Dentro de su nuevo lanzamiento, la bandera colombiana está presente gracias a su colaboración con Maluma.

En la actualidad Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, es uno de los artistas nacionales con más reconocimiento en el exterior y el éxito de la carrera del paisa se ve reflejado en una colaboración con el rey.

Magdalena es el nombre de la canción en la que Don Omar y Maluma unieron sus voces y es un importante destacado del artista puertorriqueño hacia los sonidos colombianos. La canción en la que el colombiano participa es un vallenato urbano, en el que Maluma logra conectar a Don Omar con la esencia de nuestro país.

Don Omar recuerda que él es el "rey del reguetón" con su nuevo álbum (Cortesía)

“Directo de Carolina, pa’ Cartagena / o de San Juan vamo’ al Cabo de la vela / Playa Verde azulita, acuarela / Pa’ que la arena me baile como sirena / Buenaventura en la sombrita y una champeta / y en Punta Cana está creciendo tu silueta / Dubái y Las Maldivas en la receta / y en Miami terminamos con la fiesta”, canta Don Omar en su nueva canción mencionando algunos sitios turísticos de Colombia.

El sonido del acordeón se escucha en Magdalena, mientras Maluma también hace mención de su natal Medellín en la canción. Por su parte, este sencillo se une a las 14 canciones y cuatro bonus track con las que Don Omar quiso demostrar no sólo su versatilidad musical, sino también que no ha perdido el toque de las raíces del reguetón.

Este disco llega luego de The last album el cual presentó el rey del reguetón en el año 2019. En ese año el artista había señalado su intención no sólo de un retiro de la escena musical, sino que había expuesto en los medios la mala relación que tenía en ese entonces con su sello discográfico Machete Music.

Ahora el cantante regresa a la escena con un nuevo sello (Saban Music Group) y con un disco en el que sobresalen los sonidos tropicales y cubanos, dándole paso a la diversidad cultural de Don Omar. “Forever King es el disco con el que volvemos a revolucionar la industria. Si hay algo que siempre he buscado durante toda mi carrera es ofrecerle al público esos ritmos de la calle que siempre me han identificado, pero sin el temor de fusionar otros géneros. Eso es lo que siempre nos ha distinguido”.

Además, destacó que su regreso a la industria se da colaborando con pesos pesados en la actualidad en el género como lo es el colombiano Maluma y otros colegas como Wisin, Gente de Zona, Residente, Cosculluela, Chencho Corleone, entre otros.

“En este disco, en particular, vengo acompañado del mejor calibre en la música. Siempre he tenido unos discos en particular que marcan un antes y un después, y este, FOREVER KING, sin duda, será uno de ellos”, añadió el artista.

Portada álbum "Forever King" de Don Omar (Cortesía)

Lista de Canciones en Forever King:

1. El Preso #9 (Intro)

2. Carcelero

3. Podemos Repetirlo con Chencho Corleone

4. Te Abandono (Remix) con Nio García (bonus track)

5. Cariñito

6. Magdalena con Maluma

7. Cuestión de Tiempo

8. Bandidos con Cosculluela

9. Flow HP con Residente

10. Sincero

11. Agradecido

12. Good Girl con Akon

13. Soy Yo con Wisin y Gente de Zona

14. Se Menea con Nio García

15. Let’s Get Crazy con Lil Jon

16. Te Abandono

17. Sincero (Versión Salsa - bonus track)

18. Sincero (Versión Trap - bonus track)