La técnica que Jennifer Lawrence copió de Christian Bale para actuar mejor

Tras varios años sin que se hablara apenas de ella por un estreno, Jennifer Lawrence ha vuelto a la gran pantalla. Y lo ha hecho en una faceta en la que ya sabíamos que tenía potencial pero costaba más verla, la comedia. Su última película, No mires arriba, era precisamente una sátira en la que ella era la más seria junto a Leonardo DiCaprio. Pero con su nuevo estreno, Sin malos rollos, la actriz ganadora del Oscar se ha convertido en la protagonista absoluta de la que ya puede ser la comedia del verano.

Dentro de este regreso a una faceta suya que creíamos olvidada, la actriz ha aprovechado también para desvelar algunas de las cosas que ha aprendido en rodajes durante estos años. Los secretos entre bambalinas de una actriz que a pesar de su juventud ya tiene un premio Oscar y ha colaborado con varios de los directores más importantes del panorama actual, siempre apostando por un tipo de cine muy diferente en cada uno de sus proyectos.

En una reciente entrevista de Hot Ones, la serie de First We Feast en la que someten a famosos a la comida más picante posible -recomendamos ver el de Elizabeth Olsen para comprobar hasta donde llegan los poderes de La Bruja Escarlata-, la actriz de Los juegos del hambre ha contado algunas de sus experiencias con distintos actores. Entre ellos, tiene cierto reparo a la hora de trabajar con los ‘actores de método’, a saber, estos intérpretes que se toman demasiado en serio su papel y viven con él incluso fuera del alcance de las cámaras. Jeremy Strong, el actor de la exitosa Succession, es quizá el último gran ejemplo de este estilo de actuación, pero no es el único ni mucho menos. De hecho, Jennifer Lawrence ha trabajado con uno de los más famosos actores del método actuales: Christian Bale.

La actriz, que coincidió con Bale en el rodaje de La gran estafa americana, la segunda de sus tres colaboraciones con el realizador David O. Russell (The fighter), desveló algo que aprendió de Bale dentro de no entenderse con este tipo de actores. “Siempre me estoy nerviosa cuando trabajo con alguien del método. No tengo ni idea de cómo dirigirme a ellos. Es como, ¿tengo que estar dentro del personaje? Eso me pone nerviosa”, explicaba la actriz.

Aunque Christian Bale está considerado como un ‘actores de método’, Lawrence cuenta que no sigue el mismo proceso que otros y no está metido durante 24 horas en la piel de su personaje, sino que sigue otra técnica que es la que ella ha intentado imitar en sus posteriores trabajos. “Me di cuenta de que justo cuando la cámara empezaba a rodar, y el equipo empezaba a colocarse y faltaban unos 10 segundos para la acción, él (Bale) se ponía a transformarse en el personaje. Lo vi y pensé: ‘Me parece una muy buena idea’. Así que empecé a hacerlo”, confiesa la actriz.

No sabemos si en una comedia tan alocada como Sin malos rollos la actriz ha aplicado este método y hasta qué punto, pero no nos extrañaría nada después de desvelar esta anécdota. En la película Lawrence da vida a una treintañera a la que van a embargarle la casa, y por ello decide aceptar un trabajo como “canguro”. Sin embargo, cuando llega a casa del supuesto niño al que tiene que cuidar descubre que este es en realidad un posadolescente de 19 años al que le hace falta más una novia que una canguro. Comenzará entonces una divertida relación en la que ella le hará salir del cascarón y aprender a disfrutar de la vida como se merece.

