Todo lo que tienes que saber antes del estreno de la segunda temporada de ‘And Just Like That...’

Carrie (Sarah Jessica Parker) y Aidan (John Corbett), en una imagen de la segunda temporada de 'And Just Like That...' (HBO Max)

Domingo de resaca y Sexo en Nueva York. Una cita penosa y Sexo en Nueva York. Primer día de regla y Sexo en Nueva York. Hastío vital tras un mal día en el trabajo y Sexo en Nueva York. La serie de HBO que recorría las vidas de Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) fue un fenómeno de liberación y de diversión para aquellos que disfrutaron de cuatro amigas hablando sin tapujos del sexo, del amor y de los hombres entre cócteles.

La noción de que fuese una ficción adelantada a su época viene justificada por la devoción que sigue generando en las nuevas generaciones. Por la encarnizada batalla entre Mr. Big (Chris Noth) y Aidan (John Corbett), los dos grandes amores de su protagonista, por la devoción por la moda de sus personajes, por el glamour y porque, pase el tiempo que pase, ninguna sensación se asemeja a la de intercambiar confidencias amorosas con tu círculo cercano.

La ficción que estuvo en antena de 1998 a 2004 fue considerada por muchos como un ente audiovisual exclusivo de mujeres y homosexuales, pero el tiempo ha terminado confirmado que la serie era mucho más que alcohol, sexo y centros comerciales: era una invitación al renacimiento y la emancipación de la mujer trabajadora en un contexto urbano y de constante cambio.

Que los seguidores de la serie conozcan los diálogos de memoria, el modelo exacto de vestido de Christian Dior que Sarah Jessica Parker llevaba en uno de sus episodios o que compartan a diestro y siniestro –casi 20 años después– muchas de las icónicas frases de la ficción en redes sociales habla del ‘fenómeno fan’ de la creación de Darren Star. No en vano, cuando se anunció la llegada de And Just Like That..., la secuela de la historia en HBO Max y con Michael Patrick King -guionista y productor de la original- a los mandos, la expectación fue casi tan tangible como los Manolo Blahnik de Carrie.

Miranda, Carrie y Charlotte en una imagen promocional de la primera temporada de 'And Just Like That...' (HBO Max)

La nueva serie prometía retomar la vida de sus protagonistas 20 años después. ¡Cuidado, que vienen spoilers! Carrie ya no escribe columnas, tiene un podcast. Miranda deja a Steve (David Eigenberg) y comienza a experimentar con su sexualidad tras conocer a Che (Sara Ramírez). Charlotte sigue enjaulada en su perfección y en su afán por encajar en una sociedad cada vez más alejada de los valores clásicos... además de estar en plena conversión al judaismo. También supuso la despedida de Samantha de la serie –por cruces personales de las actrices en la vida real– y la muerte de Mr. Big, el gran amor de Carrie, mientras éste daba una clase de spinning en casa.

El nuevo enfoque de la consagrada serie no obtuvo buenas críticas. No sólo por la desaparición del personaje de Cattrall o la aparente alegría con la que Carrie se tomó el fallecimiento de su marido, sino porque muchas de las tramas resultaban forzadas y los seguidores llegaron a odiar a los personajes que, en un pasado, veneraron. El hate-watching (ver una serie incluso cuando ésta se detesta) llevó a HBO Max a renovar And Just Like That... por una segunda temporada.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘And Just Like That....’?

Las incógnitas son muchas y, pese al rechazo generalizado a la secuela de Sexo en Nueva York, la expectación por conocer las nuevas historias de sus personajes es máxima. El final de la primera temporada de And Just Like That... dejó varias tramas en el aire.

Miranda decidía abandonar la Gran Manzana y mudarse a Los Ángeles con Che, de quien ya habla como su pareja. Carrie recibe una oferta laboral para hacer un podcast con el mismo estilo de las columnas que escribía 20 años atrás. Charlotte sigue su camino de conversión hacia el judaismo y también se abre la puerta al regreso de Samantha. La segunda temporada de la ficción de HBO Max regresa este 22 junio y contará con 11 episodios de estreno semanal.

Tráiler de la segunda temporada de 'And Just Like That...'

El retorno de Kim Cattrall

Uno de los motivos que hizo enfadar más a los seguidores de Sexo en Nueva York fue la continuación de la historia sin el personaje de Samantha: uno de los más queridos y apreciados por su personalidad, su frivolidad a la hora de tratar el sexo y su experimentación, libre albedrío y portentosa líbido.

No sólo no se contó con la presencia de Kim Cattrall –que ha tenido problemas personales con Sarah Jessica Parker fuera de la serie, de ahí su ausencia en la secuela–, sino que el tratamiento que se le otorgó a su personaje no terminó de encandilar a la audiencia. En And Just Like That... Samantha se encuentra en Londres ejerciendo como publicista y lo único que sabemos de ella durante el transcurso de la primera temporada es que tiene cierta reticencia a responder a los mensajes de Carrie.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall en 'Sexo en Nueva York 2'

En el último episodio, sin embargo, ésta si responde -en una batalla de orgullo que no se llega a explicar de todo bien y que deja a Samantha como la mala de la relación- y ambas deciden quedar en París para ponerse al día y tomar un Martini.

Hace unas semanas, el medio especializado Variety confirmaba en una exclusiva que Cattrall iba a volver a interpretar a Samantha Jones en el episodio final de la segunda temporada de And Just Like That..., aunque bajo ciertas condiciones. Para empezar, únicamente aparecerá en una escena y no tendrá contacto directo con ninguna de las otras estrellas de la ficción. Ni siquiera con Patrick King u otros productores.

... y también el de Aidan

Tras la repentina e inesperada muerte de Big -o de John James Preston-, Carrie se quedó sin interés amoroso en la primera temporada de And Just Like That..., una decisión narrativa que no terminó de agradar a la audiencia. Tras muchas idas y venidas, los aficionados de la serie querian fotografiar la vida en pareja de ambos.

Si algo ha demostrado el personaje de Carrie a lo largo de los años es que no hay nadie como ella a la hora de caer tres veces, o las que hagan falta, sobre la misma piedra. Oscilando entre Big o Aidan, los productores de la segunda temporada lo tienen claro: a rey muerto, rey puesto. Aidan promete convertirse en una de las piezas clave de la segunda temporada y de la trama de la protagonista.

