Alejandro Sanz lanza un comunicado para defender a Rachel Valdés: “Estoy leyendo cosas que no me gustan”

Alejandro Sanz y Rachel Valdés en una imagen de archivo.

Alejandro Sanz está viviendo una etapa muy intensa en la que su vida personal ha logrado trascender a su faceta como cantante, acaparando cientos de titulares tras admitir en un mensaje que no está pasando por su mejor momento y que en “a veces no quiero ni estar”. Días después se conocieron dos de las posibles causas que podrían haberle llevado a esta racha: una deuda provocada por la traición de un amigo y su ruptura con Rachel Valdés, quien era su pareja desde hacía tres años y con quien convivía en Madrid.

La ya expareja no se ha pronunciado para desvelar los motivos de su separación, pero en estos días han surgido una gran cantidad de especulaciones sobre lo que podría haber sucedido. Buena parte de ellas señalan a la cubana como posible culpable, afirmando que tiene un “difícil carácter” y que su “ego” no habría facilitado las cosas entre Alejandro y la madre de sus hijos, Raquel Perera.

Ante estas críticas, Alejandor Sanz se ha pronunciado a través de un comunicado difundido en sus redes sociales con el que ha mostrado su desacuerdo. Comienza diciendo que está “escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan”, para después añadir que su expareja es una mujer de la que no puede decir ni una mala palabra.

“Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo”, afirma el cantante, que desea que la artista deje de estar en el punto de mira.

Mensaje compartido por Alejandro Sanz en su perfil de Instagram.

Además de estas palabras, el cantante ha añadido un mensaje de ánimo hacia ella: “Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte”, le ha dicho.

Fue la semana pasada cuando se conoció que la pintora había abandonado la vivienda del cantante, ubicada en la urbanización madrileña de Somosaguas y en la que ambos llevaban dos años conviviendo. Unos días después, Sanz publicaba ese mensaje que tanto ha preocupado a sus seguidores.

Relación con altibajos

En el año 2019 Alejandro Sanz ponía punto final a su matrimonio con Raquel Perera, la madre de sus dos hijos pequeños, tras 14 años juntos. El motivo de aquella separación tenía nombre y apellidos, Rachel Valdés, una joven que llegó a su vida para cambiarlo todo.

Alejandro Sanz y Rachel Valdes en el Paseo de la Fama de Los Angeles, California.

Para esta nueva etapa de su vida, el cantante de Corazón partío, que residía en Miami, decidió volver a España para vivir con su nueva pareja. Para que los niños no crecieran sin su padre, la empresaria se mudó también a Madrid, facilitando la relación. Alejandro y Rachel se instalaron en un chalet de la exclusiva urbanización La Finca, donde convivieron hasta el pasado mes de febrero, cuando decidieron mudarse a una propiedad más grande en Somosaguas y que ha sido testigo de su ruptura.

Rachel Valdés tiene 20 años menos que el cantante, se dedica a las artes plásticas y está graduada en pintura por la Academia de Bellas Artes de su ciudad natal, La Habana. Posteriormente, se trasladó a Barcelona para continuar con su formación y allí residió durante cinco años. En la Ciudad Condal cuenta con un apartamento y un estrecho círculo de amigos que podría ser su mayor apoyo en este complicado momento personal. De hecho, desde ese mismo entorno se desliza a LOC que si finalmente esta separación es definitiva, lo más probable es que la pintora regrese a Barcelona para estar cerca de los suyos.

