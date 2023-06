Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz, se pronuncia sobre su estado de salud: “He intentado ayudarle en todo lo que he podido”

Raquel Perera, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Alejandro Sanz sorprendía hace unos días desvelando que está pasando por un mal momento anímico. A raíz de su confesión, muchos de sus seguidores, además de su entorno más cercano, le mostraban su apoyo con la esperanza de que pronto se encuentre mejor. Si bien las redes sociales han sido el canal principal por el que le han llegado esos mensajes al cantante, su exmujer, Raquel Perera, ha aprovechado la presentación de su primer libro, llamado Para que no te olvides, para mandarle un mensaje.

Ella conoce muy bien al autor de Amiga mía, pues estuvieron casados durante siete años durante los cuales tuvieron dos hijos en común, Dylan y Alma. Por todo eso que vivieron juntos, la empresaria no ha dudado en brindarle todo su apoyo. “Yo he intentado ayudarle en todo lo que he podido”, ha asegurado durante una intervención en el programa Espejo Público, opinando que se trata de un momento “temporal y pasajero”.

“Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta cansado. Cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito y paras a descansar cuatro o cinco días te baja todo eso”, ha añadido. Raquel también ha querido aplaudir la valentía de su exmarido, pues ha logrado romper el tabú sobre la necesidad de parar y descansar porque se trata “de algo natural y lícito”.

“Me quedo con el mensaje de un ser humano que, en un momento de vulnerabilidad y de fragilidad, quiere compartir sus sentimientos de forma muy sincera y natural. Creo que también es importante para cualquier ser humano que acepte que está en un momento malo que es importante para poder curar cualquier cosa que quieras curar. Es imposible ocuparte de algo que desconoces que existe. Y también me parece muy importante diferenciar la tristeza de la depresión porque no es lo mismo”, ha añadido.

Con tanto cariño y amor, Raquel tiene claro que Alejandro Sanz “en nada estará” encima de los escenarios haciendo lo que mejor sabe hacer, ya que “es una persona muy querida y sé que va a darlo todo”.

Sobre su libro ha contado que lo escribió para sus hijos, como si fuera una carta. “No es un manual de la maternidad, es un libro para todo el mundo. Siempre les digo ‘no os olvidéis de esto que es muy importante… no os olvidéis de esto otro…’. Un día me levanté y dije, mira, os voy a hacer un libro para que no os olvidéis de todo lo que yo creo y considero que es importante en la vida”.

En él les ofrece las herramientas para entender sus emociones y comprenderse a sí mismos. Pero también les explica cómo fue la separación con su padre, Alejandro Sanz. “Les hablo de cómo he vivido yo el amor a lo largo de mi vida y de cómo ha sido la relación que he tenido con su papá”, ha dicho, añadiendo que repasa en sus páginas lo duro que fue poner fin a su matrimonio.

