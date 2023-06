Alcaraz-Djokovic en Roland Garros, en directo: sigue en vivo las semifinales donde el español busca emular a Nadal

En juego está no sólo el billete para la final, también el número uno del mundo. Actualmente Carlos Alcaraz posee el cetro del tenis mundial que le arrebató a Djokovic hace menos de un mes, sin embargo, el serbio no se rinde y busca recuperar su corona. Las posibilidades de que Alcaraz retenga el liderato pasan por dos escenarios. Uno, el más práctico, ganar el partido a Djokovic y otro, en caso de no lograrlo, esperar que el serbio pierda en la final ante Ruud o Zverev.