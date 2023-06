Fernando Hierro anuncia que va a ser padre junto a su novia, Fani Stipkovic

Fernando Hierro y Fani Stipkovic en una imagen de las redes sociales del exfutbolista. (Instagram)

Fernando Hierro y Fani Stipkovic están esperando su primer hijo en común. Una felicísima noticia que han compartido a través de sus redes sociales y desde México, donde residen desde hace un tiempo debido a la profesión del exfutbolista.

“Nuestra mayor bendición proviene del amor más puro. Qué ganas de abrazarte nuestro angelito”, han escrito junto al post que han compartido en conjunto en sus redes sociales y en el que se puede ver al deportista acariciando cariñosamente la incipiente tripita de su novia.

Te puede interesar: Fernando Hierro, director deportivo de Chivas, encaró la derrota ante Tigres

El bebé, del que la pareja no ha compartido detalles sobre el sexo o el nombre que llevará, nacerá a lo largo de este 2023 y se convertirá en el tercer hijo del que fuera capitán del Real Madrid, que tiene 55 años, y el primero de Fani Stipkovic, de 40.

Imagen con la que Fernando Hierro y Fani Stipkovic han anunciado su próxima paternidad. (Instagram)

Fernando ya es padre de Álvaro y Claudia, de 30 y 28 años respectivamente, fruto de su largo matrimonio con Sonia Ruiz, con quien estuvo casado durante casi tres décadas. Su ruptura se conoció en 2019 y, al igual que toda su relación, apostaron por la discreción. Una característica que el veterano exfutbolista no ha abandonado, pues sobre su historia de amor con Fani ha seguido el mismo patrón.

Fue en mayo del pasado año cuando se hizo público su noviazgo, sin embargo, el malagueño y la croata comenzaron a salir meses antes. Según publicó en aquel momento El Español, ya llevaban viviendo un tiempo juntos en la localidad de Aravaca, en las afueras de la capital.

La diferencia de edad entre ambos, de 15 años, nunca ha supuesto ningún obstáculo y siempre han mostrado una gran sintonía. También con los hijos de Fernando, sobre quienes la presentadora ha hablado maravillas. “Muy bien. Me encantan. Son unos niños preciosos. Los veo como amigos. No los veo como sus hijos”, dijo en unas declaraciones para ¡Hola!. En la misma entrevista, reconocía sus deseos de convertirse en madre junto a Hierro. “Es un deseo natural que tenemos los dos. Pero que ocurra cuando tenga que pasar. En la vida no es bueno forzar nada ni sentirse presionado. Creo que esas son cosas que hay que dejar en manos de Dios”, afirmaba.

Desde el pasado mes de diciembre residen en México, donde Fernando trabaja como entrenador del Chivas de Guadalajara. Más que adaptados a la vida del país azteca, ha sido desde ahí dónde han compartido la feliz noticia de su próxima paternidad.

Fani Stipkovic

Fani Stipkovic en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

Si bien Fernando Hierro es un personaje más que conocido en España, pues cuenta con un amplio currículum futbolístico, su novia es más desconocida. Fani Stipkovic nació en Split, una de las ciudades más conocidas de Croacia, pero siendo una niña se trasladó a la isla de Korčula.

Gracias a su trabajo como periodista, presentadora y experta en estilo de vida, ha podido trabajar en diferentes países del mundo. En la actualidad también dedica su tiempo a las redes sociales, donde cuenta con más de 118 mil seguidores con los que comparte tanto detalles de su día a día como sus aficiones, entre las que destaca en el fitness, el fútbol y la espiritualidad.

Leer más: