Fernando Hierro mira hacia adelante en su proyecto con Chivas

Guadalajara (México), 31 may. El español Fernando Hierro, director deportivo de las Chivas del Guadalajara, afirmó este miércoles que mira hacia adelante en el proyecto de su equipo, después de que el domingo pasado perdió la final del torneo Clausura 2023.

“No miro para atrás. No me gusta justificar lo que pensaba la gente cuando me senté el primer día aquí. Yo soy de mirar para adelante. Entiendo lo que en su momento pensó mucha gente, que no íbamos a conocer la liga, con mucha negatividad, pero somos de mirar hacia adelante. De saber que se terminó el domingo y en junio estamos en la siguiente liga”, dijo en conferencia de prensa.

En su primer torneo, Hierro logró que las Chivas tuvieran uno de sus mejores rendimientos en los últimos años, al concluir la fase regular en el tercer lugar del Clausura 2023 y amarrar el boleto directo a los cuartos de final.

El pasado domingo, el Guadalajara perdió la oportunidad de coronarse campeón en su estadio al perder el partido de vuelta de la serie final contra el Tigres por 2-3.

El español señaló que está sorprendido y satisfecho con los resultados de su gestión, aunque aceptó que se ha enfrentado a una liga muy rápida en la que cada seis meses comienza un torneo nuevo.

“Es una liga especial con playoff en el que ha sido campeón el séptimo clasificado. Lo que pasa en la fase regular es importante, pero es más importante lo que pasa en la fase final", señaló.

Hierro reiteró su respaldo a Veljko Paunovic, entrenador de las Chivas, quien logró ser líder con un “grupo humano poderoso”.

“Hemos vivido una cosa bonita, un grupo humano que tiene corazón y tiene orgullo. Ha sido el trabajo del entrenador el que ha convencido a un grupo y nos ha convencido a todos de que se podía. La línea de ganar o perder es delgada, no nos olvidos que esto es fútbol”, destacó.

El exjugador del Real Madrid se negó a confirmar si el equipo será reforzado con los internacionales mexicanos Javier Hernández y Carlos Vela, pero reveló que quiere dar al técnico un jugador de calidad que mejore al equipo. EFE

