Almeida: "Banini, ¿de qué planeta viniste?"

Madrid, 31 may. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, felicitó este miércoles al Atlético de Madrid por su reciente título de la Copa de la Reina y, entre todas las jugadoras, destacó a la argentina Estefanía Banini, a la que preguntó "¿de qué planeta viniste?" para elogiar el gol que supuso el empate y llevó al partido a la prorroga.

El Atlético de Madrid ganó la Copa de la Reina tras imponerse en la tanda de penaltis al Real Madrid. El equipo blanco se adelantó con dos goles que fueron neutralizados por el conjunto colchonero, el segundo de ellos en el tiempo añadido con una falta de Banini. Tras la prórroga el encuentro se decidió desde los once metros.

"Fue una noche mágica. Disteis una lección de lo que son los valores del Atlético y de que nunca hay que dejar de creer y siempre hay que ir hasta el final. Ganasteis a un equipazo como el Real Madrid y seguro que en los próximos cuatro años nos vemos más veces", dijo Almeida, que recibió en la sede del ayuntamiento a la expedición del Atlético de Madrid, encabezada por su presidente, Enrique Cerezo.

"Cuando vi el gol de Maradona en el Mundial de 1986 me acuerdo de la narración de Victor Hugo Morales. Preguntó a Maradona de qué planeta vino. Yo pregunto: ¿de qué planeta viniste Banini para meter ese gol de falta en el 96?", apuntó.

En señal de agradecimiento y de homenaje al Atlético, Almeida hizo entrega a Enrique Cerezo de una réplica del oso y el madroño, símbolos de la ciudad de Madrid.

"Fue un partido magnífico, uno de esos que nosotros hemos sufrido tantas veces y hemos perdido pero que esta vez matamos en el último minuto y en el último penalti, que es como mejor saben las victorias", subrayó Cerezo, que aprovechó para felicitar y bromear con Almeida por su resultado en las recientes elecciones municipales.

"Que tengas una buena trayectoria en los próximos años al frente de todos los madrileños. Has tenido suerte que no me he presentado porque si no, no ganas", bromeó.