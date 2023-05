Estos son los restaurantes favoritos de Karlos Arguiñano: carnes y pescados a la parrilla y los mejores productos

El cocinero Karlos Arguiñano (Facebook)

Para encontrar un sitio donde comer y acertar seguro, nada como guiarnos por la opinión de los que más saben. Y, ¿quién sabe más de buena cocina que los propios cocineros? Los chefs más famosos de la gastronomía española también tienen sus restaurantes preferidos, lugares a los que acuden para inspirarse y disfrutar de una buena comida.

Uno de esos cocineros que sabe lo que busca cuando va a un restaurante es Karlos Arguiñano. La carne a la parrilla o un buen pescado siempre han conquistado al cocinero vasco, especialmente si se elaboran con productos frescos y de temporada. En más de una ocasión, el cocinero más famoso de la televisión ha confesado cuáles son sus restaurantes fetiche, aquellos a los que acude con gusto una y otra vez.

Te puede interesar: El restaurante donde puedes aprender a hacer tu propia pizza como un auténtico ‘pizzaiolo’

El chef confesaba en una entrevista con la Guía Repsol que uno de los preferidos del cocinero era Zuberoa, una cocina moderna de fuerte raíces vascas que, desgraciadamente, cerró sus puertas a finales de 2022. Además de este icónico restaurante, Arguiñano recomendó otros cinco locales, repartidos por toda España, que son, para él, verdaderos templos de la cocina: carnes y pescados a la parrilla, guisos, huevos revueltos, cocina mediterránea... En los favoritos de Karlos hay de todo un poco.

Elkano, en Guipúzcoa

Restaurante Elkano

Fundado en 1964 en un pequeño local de Getaria, Guipúzcoa, Elkano es uno de los iconos de la cocina vasca, un restaurante que ha conquistado el mundo con su cocina de parrilla y su producto del mar. “Lo tengo considerado como el mejor restaurante del mundo en pescados”, asegura el cocinero. Y esta afirmación no andará muy lejos de la verdad, pues Elkano consiguió entrar en la edición 2022 de la lista The World’s 50 Best Restaurants, en el puesto número 16, un reconocimiento por parte de expertos de todo el mundo a la cocina de la familia Arregi.

Aitor Arregi es el encargado de esta casa mítica que empezó como una pequeña taberna fundada por su padre Pedro allá por 1964. El rodaballo es su seña de identidad, pero de su parrilla salen delicias de todos los tipos, con pescados azules, blancos, planos y de roca. La media de lo que nos podemos gastar por comer en Elkano está en torno a los 90 euros por persona.

Alameda, en La Rioja

Tomás Fernández y Esther Álvarez del restaurante Alameda

Fuera de su tierra, Arguiñano recomienda el restaurante Alameda como máxima expresión de lo mejor de la gastronomía riojana. Ubicado en el municipio de Fuenmayor, la parrilla y la cocina tradicional se unen con el mejor producto local para coronar Alameda como un templo del sabor y uno de los mejores restaurantes de toda La Rioja.

En Alameda, todas las verduras proceden de la Ribera del Ebro, riojana y navarra. Las carnes son gallegas y los pescados, del Cantábrico, y ambos se pasan por la parrilla, a la vista de los comensales. De estos se encarga Tomás Fernández, mientras que Esther Álvarez es la encargada de los guisos tradicionales. No obstante, toda su carta gira en torno a la estacionalidad del producto, por lo que el verdadero festín ocurre en el ‘fuera de carta’, que los cocineros preparan con la materia prima que ese mismo día escogen de los proveedores de la zona: espárragos, guisantes, trufa, alcachofa, setas, piparras, cardo riojano... El ticket en Alameda se encuentra entre los 60 y los 90 euros.

Julián de Tolosa, en Madrid

Chuleta a la parrilla de Casa Julián de Tolosa (Instagram / @casajuliandetolosa)

El restaurante Casa Julián de Tolosa nació en Tolosa y fue uno de los pioneros asadores vascos, comenzando la tradición asadora que ahora caracteriza a la localidad guipuzcoana. Este restaurante cuenta con dos sucursales madrileñas, una en plena Cava Baja y otra en la calle Ibiza, dos locales que, para Arguiñano, son el lugar “ideal para comer carne”.

Su especialidad es el chuletón acompañado de pimientos de piquillo de Tolosa, una delicia que Mikel Gorrotxategi, jefe de cocina, elabora a la parrilla delante del comensal. El modo de preparar la chuleta en Casa Julián de Tolosa no solo ha conquistado a Arguiñano; la revista Forbes le concedió el título de ‘Mejor chuletón del mundo’, por la calidad de su producto y forma de su cocinado. A sus carnes se suman deliciosos platos de cuchara, como las alubias de Tolosa, y postres típicos navarros como las tejas y cigarrillos de Tolosa. Su chuletón de vacuno más exitoso tiene un precio de 72,00 € por kilo.

Filandón, en Madrid

Restaurante Filandón, en Madrid

Situado en el monte del Pardo, este restaurante es el lugar perfecto para un día de naturaleza sin salir de Madrid, además de uno de los preferidos del cocinero vasco. “Me encanta, junto con Lucio, es uno de mis restaurantes favoritos de Madrid, aunque son muy diferentes”, afirmaba el chef. La propuesta gastronómica del restaurante Filandón gira “en torno al fuego”, con la parrilla como protagonista y un producto cercano y de calidad.

Ubicado en la carretera entre Fuencarral y El Pardo, Filandón es otro proyecto gastronómico de la familia García, que ya posee otros grandes restaurantes en la capital como O’Pazo y El Pescador. Sus exclusivas piezas de carne a la parrilla son protagonistas, aunque el pescado también es una de sus estrellas, con un producto del día que viene de su propia pescadería en A Coruña. El abanico de precios de su carta es bastante amplio, pues oscila entre los 15 y los 75 euros. Además de al cocinero, Filandón ha conquistado a toras muchas figuras públicas, desde Mariano Rajoy hasta Barack Obama, que acudió a este restaurante junto a su mujer Michelle Obama.

La Orza de Ángel, en Valencia

Restaurante La Orza de Ángel en Chiva, Valencia

“Me gusta este restaurante porque hace una cocina natural”, explicaba el cocinero a la Guía Repsol. La Orza del Ángel, ubicada en la localidad de Chiva, es un hotel de dos estrellas que cuenta con uno de los mejores restaurantes de la zona. Su cocina mediterránea con materia prima de temporada ha conquistado a Arguiñano, que se confiesa un enamorado de sus huevos fritos rotos con boletus.

Su carta varía según los productos frescos que el mercado ofrezca ese mismo día. Pulpo al horno, gambas ralladas, aluviones de a granja, chuletillas de cordero lechal, redondo de rabo de toro... De su carta destaca todo lo que se haya cocinado en su horno de leña, “el corazón de la Orza”, que le proporciona un sabor único al pescado, la carne, el marisco y el pan que en él se hornea. Su hotel dispone de 22 habitaciones, la doble con precios a partir de 50 euros. Sus arroces y pescados rondan los 20 euros y se pueden degustar sus carnes a partir de 16 euros. Además, cuentan con más de 120 referencias de vinos rosados, blancos y tintos de distintas Denominaciones de Origen.

Seguir leyendo: