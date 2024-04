Sara Bailac (ERC): “Ni el ataque de la derecha ni la reacción de Sánchez se entenderían si no estuviéramos en campaña electoral”

La portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, desde su despacho en la Cámara Alta. Helena Margarit Cortadellas

Sara Bailac (Tàrrega, 1986) recibe a Infobae España en su despacho del Senado para analizar la actualidad, agitada por el anuncio sin precedentes de Pedro Sánchez sobre su continuidad al frente del Gobierno. Las reacciones a este hecho han desplazado el foco reservado en un principio para la decisiva campaña de las elecciones en Cataluña el próximo 12 de mayo. A las puertas del inicio del periodo electoral que comenzó anoche, la portavoz de ERC en el Senado esboza las principales líneas del programa con el que Pere Aragonés tratará de retener la Generalitat. Bailac, coordinadora del proyecto republicano para estas elecciones, cree que, más allá de lo que suceda este lunes, queda una campaña por delante para mejorar las previsiones de su partido, tercero en las encuestas preelectorales.

Pregunta: ¿Qué opinión le merece la carta de Pedro Sánchez en la que amaga con dimitir? Usted, como dirigente, ¿también se ha planteado si merece la pena estar en política?

Respuesta: Claro que te lo planteas cuando ves como compañeros y compañeras tuyas, con las que compartes militancia, han sido perseguidos y represaliados por sus ideales políticos. Algunos, incluso, han tenido que irse fuera, dejar su vida atrás, como es el caso de Marta Rovira, la secretaria general de mi partido; otros han sido juzgados por los ataques de una derecha y un Estado que han demostrado no tener escrúpulos. Pero al final piensas por ellos, y por toda la mayoría social que quiere y se merece una Cataluña independiente y unas políticas sociales justas, vamos a seguir. Porque a la derecha y a la ultraderecha solo se las frena plantándoles cara.

P: A la espera de que Sánchez comunique su decisión el lunes, la carta llegó a las puertas de la decisiva campaña de las elecciones catalanas. Con lo que tenemos sobre la mesa, ¿qué impacto puede tener durante los primeros días de este periodo electoral?¿Puede marcar el devenir de la cita con las urnas?

R: Cuando nos atacaban y perseguían a todos, independentistas, pero también gente que milita en formaciones políticas de izquierdas del Estado, ya advertimos: “Ahora somos nosotros, pero un día irán a por ustedes” y, o no nos creían, o les dio igual hasta que les ha tocado a ellos también. La derecha y la extrema derecha ya han demostrado estar dispuestas a todo con tal de acabar con sus rivales políticos, incluso a acusarnos de terrorismo. Con esto quiero decir que ya lo avisamos y que, como no puede ser de otra manera, ante todos los ataques a la democracia de una derecha que no soporta no estar ellos en el poder, nosotros siempre hemos respondido, y lo vamos a seguir haciendo.

“La campaña tiene que ir sobre qué proyecto tiene cada candidato para Cataluña”

En cuanto a la campaña, es obvio, a mi parecer, que ni el ataque de la derecha, ni esta reacción de Sánchez se entenderían si no estuviéramos a las puertas de una campaña electoral. Una campaña que empieza ahora y que, sin duda, tiene que ir sobre qué proyecto tiene cada candidato para Cataluña, e indudablemente Pere Aragonés es el candidato que más piensa en el bienestar de toda la ciudadanía de Catalunya. Así lo ha demostrado durante su mandato y así lo demuestra con sus propuestas.

P: Y más allá de lo que pase el lunes, aunque es precipitado, ¿de qué manera podría influir el resultado de las elecciones catalanas en la política estatal?

R: Lo que interesa es plantear estas elecciones en clave catalana y entender que la posición que vayan a adoptar la ciudadanía en esta en estas elecciones influye en el gobierno que vamos a tener en Cataluña en los próximos años. Y por eso, en qué medida vamos a ser capaces de responder a las demandas y a las necesidades de de los catalanes y las catalanas.

En ese aspecto, es verdad que nosotros en el programa electoral llevamos muchas propuestas que tienen que ver con cuestiones que debe resolver el Gobierno del Estado, y es verdad que hemos centrado nuestras propuestas, básicamente, en la reclamación de una financiación justa para Cataluña: que seamos nosotros quien podamos recaudar nuestros impuestos, los impuestos que generamos, porque vemos cómo se van a Madrid y no vuelven en forma de más inversiones, y creemos que ese es un paso necesario hasta que tengamos todas las herramientas de un Estado propio y podamos gestionar nuestros propios recursos.

Planteamos también dar un paso más para la resolución del conflicto político. En breve deberá ser aprobada la ley de amnistía, el siguiente paso pasa por por ir al fondo del problema e ir al fondo de la cuestión, que es dar la voz a la ciudadanía para que decida en un referéndum cuál debe ser el futuro político de Cataluña. Ese es el marco en el que nosotros entendemos que las elecciones catalanas tienen que ver con las necesidades de la ciudadanía de Cataluña.

Las derivadas que eso pueda tener a nivel de gobernabilidad en el Estado español, creo que es un poco prematuro entrar en ello. Nuestro foco está en que la respuesta que salga de esas elecciones sea acorde a los intereses y a las demandas que tiene la ciudadanía, que desde nuestro punto de vista pasa por mayores recursos y también por esa posibilidad de opinar sobre el futuro político.

P: El primer punto del decálogo del programa electoral consiste en el ejercido del derecho de la autodeterminación. ¿Ven viable este acuerdo a pesar de que Sánchez se ha cerrado en banda al tildarlo de inconstitucional?

R: Somos quienes hemos hecho posible los imposibles. Era imposible que hubiera una ley de amnistía y hemos logrado que esté prácticamente aprobada. Era imposible que se que se concedieran los indultos y se concedieron; se liberaron los presos políticos. Era imposible reformar el Código Penal para eliminar el delito de sedición que llevaba 200 años formando parte del Código Penal, y lo eliminamos. Era imposible traspasar las Rodalies y hemos conseguido un acuerdo para poder tener competencias también en esa materia.

“Hemos logrado forzar al PSOE a que se mueva de ese no inicial”

Y el referéndum, creemos que también es una de esas cuestiones que se nos plantean como imposibles, igual que la reclamación de una financiación singular, y que con la fuerza que nos da la ciudadanía hemos demostrado que podemos hacer posible todo aquello que el Partido Socialista nos dice de entrada que es imposible. De entrada, el PSOE siempre nos contesta con un no, pero ha sido evidente con todos estos ejemplos que, con la fuerza que ha tenido Esquerra Republicana gracias a la ciudadanía, hemos logrado forzar al PSOE a que se mueva de ese no inicial. Creemos que con el referéndum va a pasar lo mismo.

P: En cuanto a la propuesta de financiación singular, otra medida que el Gobierno rechaza, ¿si se vuelve a plantear una negociación presupuestaria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, plantearán la financiación singular como una condición de apoyo a unas futuras cuentas? El Gobierno dice que no puede abordar esta materia de manera individualizada.

R: Creo que es prematuro avanzarnos a eso, pero sí que hay una evidencia. Poder hablar de una solución singular para la financiación de Cataluña, contrastar modelos e intentar encontrar una solución que dé respuesta al déficit fiscal que sufre Cataluña ya forma parte de los acuerdos de investidura y, por tanto, en cualquier ocasión en la que nosotros tengamos fuerza para condicionar nuestro apoyo a decisiones tan importantes como la de los Presupuestos, es evidente que vamos a poner encima de la mesa todos estos acuerdos relevantes que están pendientes de cumplir.

P: Sobre la vivienda, otro de los ejes de ERC, aunque han aplicado el índide de precios del Gobierno, están en contra de él por ser insuficiente. ¿Qué respuesta plantean para hacer frente a este problema estructural que no hayan hecho ya desde el Govern?

R: En el último Pleno del Senado, precisamente, presentamos una moción sobre políticas de vivienda, que le pide al Gobierno del Estado que transfiera gratuitamente y de forma inmediata todos los bienes inmuebles y solares de los que dispone Cataluña, que no están siendo utilizados y que podrían estar a disposición de la Generalitat para que se destinaran a pisos sociales. Esa es una medida que se puede hacer cuanto antes, igual que los activos que son propiedad de la Sareb, que aquí en el Senado, especialmente Esquerra Republicana llevamos años reclamando que esas viviendas rescatadas con los miles de millones que el Estado destinó al rescate de la banca deben retornar para que sean útiles para la sociedad.

“Queda mucho por hacer y por eso llevamos algunos compromisos en el programa electoral en ese sentido, para seguir avanzando en el derecho a la vivienda”

También, reclamamos que pueda aplicarse el índice de precios catalán, no el índice de precios que decide el Estado, el cual asigna esa horquilla entre un precio mínimo y un precio máximo. A nosotros nos parece que deberíamos poder tener la capacidad de aplicar el índice de precios catalán y que se respeten las las competencias en materia de vivienda. Asimismo, planteamos destinar un mínimo de 1.000 millones de euros anuales para políticas de vivienda, así coom aumentar el parque de alquiler asequible de Cataluña en 10.000 nuevas viviendas cada año.

Nosotros hemos estado liderando estas políticas en el Govern. No hace tanto que asumimos la cartera de política territorial desde donde se gestiona el ámbito de vivienda. Hemos dado pasos relevantes desde esa área, como la limitación de las viviendas de uso turístico y hemos dado otros pasos también para facilitar que los jóvenes puedan asumir los precios disparados del alquiler, además de batallar este índice de precios propio. Queda mucho por hacer y por eso llevamos algunos compromisos en el programa electoral en ese sentido, para seguir avanzando en el derecho a la vivienda.

P: Las encuestas preelectorales de los últimos días han situado a ERC en tercera posición, por detrás del PSC y por detrás de Junts, fuerza a la que superasteis en 2020. ¿Cree que el efecto Puigdemont se puede desgastar antes de las elecciones?

R: Yo creo que la mejor encuesta es el resultado de las urnas. El 12 de mayo sabremos, sin lugar a dudas, cuál es la la opinión mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña. Yo creo que vamos a aprovechar al máximo todos los días de la campaña electoral para seguir explicando cuáles son nuestras propuestas, para seguir explicando cuál ha sido esa labor que hemos llevado a cabo desde el Gobierno de la Generalitat y que queremos poner en valor porque ha sido transformadora en muchos sentidos.

“Vamos a aprovechar la campaña para para poder compartir y explicar la labor que hemos hecho desde el Govern”

Hemos llevado a cabo políticas que llevaban décadas sin abordarse, como por ejemplo la del equilibrio territorial, poniendo en marcha algunas tareas que debería haber puesto en marcha el Gobierno del Estado y que no ha hecho: combatiendo la la exclusión financiera y asegurando que todos los municipios van a tener acceso desde los más pequeños que ahora no están cubiertos, hasta los más grandes que ya disponen de entidades bancarias. Todos van a tener acceso a servicios financieros.

También, hemos aprobado otras herramientas para poder garantizar que cualquier ciudadano pueda desarrollar su proyecto de vida en el mundo rural o en el mundo urbano, por poner solo un ejemplo. Así que vamos a aprovechar la campaña para para poder compartir y explicar la labor que hemos hecho desde el Govern de la Generalitat y también para plantear esas propuestas que tenemos a futuro.

P: ¿Cree que su formación ha quedado desdibujada dentro del bloque independentista por los logros conseguidos en esta legislatura desde la irrupción de Puigdemont en la política estatal?

R: El trabajo para que la ley de amnistía sea posible viene de muy lejos. Y también es verdad que lo hemos hecho relativamente solos, porque Esquerra Republicana apostó por la estrategia de la negociación, por la vía de la negociación para abordar la resolución del conflicto político. Y aquí yo lo he vivido en las legislaturas anteriores, donde éramos la única voz catalana que defendía la vía de la negociación política. Y esa vía dio frutos como los que mencionaba anteriormente, con la concesión de los indultos o la derogación de la sedición. Después, poder hacer posible también que se abordara el conflicto de manera negociada y que se reconociera que lo que pasa entre Cataluña y el Estado es un conflicto político.

“Esa fortaleza que tiene ahora el independentismo catalán en las Cortes Generales se debe materializar para poder negociar las condiciones de un referéndum acordado”

Y ahora conseguimos dar un paso más para que se pudiera aprobar una ley de amnistía que creemos que es necesaria. Y es que, ha habido judicialización, ha habido persecución política del independentismo y, si queremos abordar el conflicto real de fondo, que es poder dar la voz a la ciudadanía, es imprescindible poder acabar con esa criminalización y esa persecución que han sufrido miles de personas por el hecho de de ser independentistas.

Dicho esto, hemos estado muy solos haciendo este camino. Podemos celebrar que haya otras formaciones políticas en Cataluña que apuesten por la vía de la negociación después de haber constatado que nuestra apuesta por la vía de la negociación ha dado estos frutos que son muy relevantes. Nuestro mandato es continuar haciendo presión para que esos avances que nos pide la ciudadanía en Cataluña se lleven a cabo y, por tanto, esa fortaleza que tiene ahora el independentismo catalán en las Cortes Generales se debe materializar para seguir empujando hasta que la ley de amnistía sea una realidad, hasta que la ley se aplique efectivamente y para poder negociar las condiciones de un referéndum acordado.

P: El candidato del PSC, Salvador Illa, acudió al Congreso el lunes y al Senado el miércoles para dar cuenta de la gestión de la compra de material sanitario durante la pandemia. Tras sus comparecencias, ¿son suficientes sus explicaciones?¿De qué manera le puede influir en su candidatura a la Generalitat?

R: Con la comparecencia de Illa en el Senado constatamos que vino a contarnos “un relato” de lo que fue su gestión de la pandemia. Pretendía seguir vendiéndose como un buen gestor, pero quedó claro que su gestión fue, por lo menos, defectuosa. O Illa no se enteraba de nada o miente, como quedó acreditado cuando fue incapaz de justificar cómo comprobaron la solvencia de la empresa a la que se le adjudicó un contrato de 263 millones de euros, una empresa con una actividad poco o nada relacionada con el material sanitario, y que, además, tenia dos condenados por estafa.

“O Illa no se enteraba de nada o miente”

Illa tiene aún que aclarar muchas cosas. Y él debería ser el primer interesado en aclarar todo lo relacionado con este caso. Ha quedado demostrado que mientras Pere Aragonès vino al Senado hace unas semanas a defender Catalunya de los ataques de la derecha a la ley de amnistía, Illa ha tenido que venir a defenderse a sí mismo dentro del marco de investigación de una trama de corrupción.

P: Sobre el ascenso de BNG y EH Bildu en sus respectivos territorios, qué reflexión hacen en ERC? El PSOE achaca su auge a que estas fuerzas han dejado de abanderar la independencia…

R: Nosotros somos un partido político que tiene los intereses de los catalanes por delante de cualquier otra cosa. Y creo que nuestros rivales electorales no todos pueden decir lo mismo, ya que vemos a un PSC complaciente con la Moncloa, no preocupado en Cataluña, por no decir una frase más allá de lo que la Moncloa le va a autorizar. Por ejemplo, en el caso de la financiación singular. Y vemos a otro partido, en concreto a Junts per Catalunya, que mientras nosotros presentamos un programa electoral con 500 propuestas, su único discurso es alrededor de su candidato, de su cabeza de lista (Carles Puigdemont).

“El único discurso de Junts es alrededor de su candidato”

Esa es la realidad en la que se va a mover la campaña en Cataluña, entre la que van a poder elegir los ciudadanos. Lo que tenemos en común con el BNG y con EH Bildu es que las izquierdas soberanistas hemos sido capaces de hacer una lectura acertada de lo que está pasando en el Estado español, de entender que tenemos nuestras singularidades, que debemos poder desarrollar nuestro nuestro autogobierno, pero también poder ir mucho más allá y entender que la respuesta a las a las necesidades de la ciudadanía muchas veces se ve limitada por el marco estatal que tenemos actualmente.

“Estoy convencida que las Izquierdas Independentistas fuimos y vamos a continuar siendo garantía para frenar a las derechas”

Y de aquí que propongamos poder ir mucho más allá porque entendemos, en nuestro caso y de de forma muy explícita, que las herramientas de un Estado propio son las que nos permitirían poder dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en Cataluña. Con EH Bildu, aquí en el Senado, es la única cámara parlamentaria en la que compartimos un grupo parlamentario. De hecho, la sintonía ha sido tan buena en los últimos años que en las últimas elecciones generales decidimos presentarnos con una coalición electoral y creo que tenemos esa ambición para que nuestros pueblos puedan ir mucho más allá. Y, bueno, celebramos el resultado que han tenido tanto EH Bildu como el que tuvo el BNG en sus territorios. Estamos convencidos que esa misma corriente la vamos a seguir también Esquerra Republicana en Cataluña. Estoy convencida que las Izquierdas Independentistas fuimos y vamos a continuar siendo garantía para frenar a las derechas.

P: Aunque es delicado hablar de pactos, ¿desde qué posición parte ERC ante la posibilidad de pactar con Illa si los números no dan?¿Estarían dispuestos a una repetición electoral con tal de no pactar con el PSC?

R: El 12 de mayo nos planteamos ganar las elecciones. Esa es nuestro escenario, el escenario que nos planteamos y que, en todo caso, después se pueda hablar sobre sobre propuestas. Nosotros hemos sido muy claros desde el principio. No puedo decir lo mismo del PSC ni de Junts per Catalunya porque no conocemos a día de hoy todavía cuáles van a ser sus propuestas. Las nuestras son financiación singular para recaudar todos los impuestos hasta que no tengamos un Estado propio, referéndum de autodeterminación y defensa de la lengua. Entonces, hemos sido muy claros respecto a nuestros planteamientos. Nuestro escenario es ganar las elecciones del día 12 de mayo y lo demás tendrá que estar supeditado a estas propuestas que para nosotros son tan importantes.

P: Después del periplo de la ley de amnistía en el Senado, ¿qué recorrido le veis en los tribunales?

R: Yo creo que que hay algunos poderes del Estado que están claramente en contra de esta ley de amnistía. Lo hemos visto con posicionamientos del propio Poder Judicial, lo hemos visto con la posición del Partido Popular y de Vox, también aquí en el Senado. Aquí en el Senado se ha querido hacer mucho ruido, se ha querido entorpecer la tramitación de la ley de amnistía. Quiero recordar que se dilató el procedimiento a dos meses, que se pidieron informes que en ningún caso eran preceptivos y que alguno le salió rana, como el de la Comisión de Venecia, que dijo que la amnistía era perfectamente homologable a nivel internacional.

“Sabemos que la aplicación de la ley de amnistía no va ser fácil”

Estamos viendo estos días comparecencias de expertos que el PP ha hecho venir con el plazo de enmiendas y vetos cerrado desde hace semanas, por cierto... Pero desde nuestro punto de vista, cualquier estrategia de las que está desarrollando el Partido Popular en el Senado, incluido el conflicto de competencias con el Congreso, queda solo en ruido. Lo que es evidente es que la ley de amnistía se va a aprobar, va a ser una realidad, va a salir del Senado en ese plazo de dos meses. Por tanto, como máximo, el 16 de mayo, y a partir de ahí, el PP aquí puede hacer todo el ruido, toda la pataleta que quiera. Puede vetar la ley incluso, sabiendo que la alegría por el veto le va a durar cinco minutos, que es lo que van a tardar en darse cuenta que en el Congreso hay una mayoría suficiente para tirar adelante la ley. Y, a partir de ahí, sabemos también que la aplicación de la ley no va ser fácil, pero tenemos toda la confianza en que es una herramienta robusta, perfectamente acorde a derecho, también acorde al derecho internacional y que, por tanto, tiene que ser efectiva y, de una vez por todas, liberar a todas esos miles de personas que están ya condenadas o pendientes de juicio por haber expresado sus opiniones políticas en manifestaciones, por haber participado en la organización del referéndum del 1 de octubre, o por el simple hecho de ser independentistas.