Antonio Rossi desvela la complicada etapa de su vida que le provocó problemas de salud

Antonio Rossi en el 'photocall' del estreno de 'Fama, el Musical' en el Teatro EDP Gran Vía, el 22 de marzo de 2022.

El universo Telecinco lleva semanas convertido en el centro de las noticias televisivas debido al gran misterio que surge tras la cancelación de Sálvame. Si bien ya está más que confirmada la salida de pantalla del programa presentado por Jorge Javier Vázquez y su sustitución por un nuevo formato que tendrá a Ana Rosa Quintana al frente, todavía son muchas las dudas que quedan por resolver. Lo que parece estar claro es que la veterana periodista estará acompañada de esos profesionales que llevan años a su lado y ya le han demostrado con creces su valía. Uno de esos nombres es el de Antonio Rossi, que está viviendo una gran época más allá de Mediaset.

Desde hace unos meses presenta su propio espacio, La vida en Rosa, de Telemadrid, donde ha demostrado que no solo es un gran colaborador, también un conductor que tiene mucho que ofrecer. Siempre con una sonrisa en los labios, es una persona que se ha hecho a sí misma, tal y como ha desvelado a Semana, donde reconoce que nunca ha tenido un referente al que seguir pero que siempre ha tenido las ideas claras, aún cuando ha renunciado a trabajos consciente de que eso podría suponer “un riesgo”.

Sin embargo, no siempre ha tenido esta fortaleza mental pues en el pasado vivió una época muy complicada que le acarreó serios problemas de salud. Según desvela en el citado medio, de pequeño tuvo sobrepeso y en COU (cuya equivalencia sería Bachiller) se vio obligado a cambiar de manera radical su estilo de vida por tener problemas de “ciática, menisco y rótula”.

Pero no fue un cambio saludable y es que, según reconoce, “comencé a comer poquísimo”. Antonio Rossi no era consciente de lo peligroso que era lo que estaba haciendo y llegó a perder el conocimiento por no comer apenas y hacer largas sesiones de cardio. “Fue un cambio radical, 20 kilos en un año, pero después de ese susto comencé a hacer las cosas bien”, ha reconocido en Semana.

Esta mala época llegó a su fin y, con la lección aprendida, el comunicador siguió con un estilo de vida muy saludable que sigue manteniendo a día de hoy. Así lo muestra en sus redes sociales, donde es habitual verle presumiendo de una figura que es fruto de una buena alimentación y ejercicio físico.

Antonio Rossi y su novio, el modelo Hugo Fuertes, en una imagen de redes sociales. (Instagram)

Si bien hasta hace un tiempo Antonio era bastante reservado en lo que se refiere a su vida privada, de un tiempo a esta parte también dedica algunos post a su faceta más íntima de la que su novio, Hugo Fuertes, forma parte. Fue a finales de 2021 cuando el periodista, que siempre había sido muy discreto respecto a sus relaciones, decidió presentar a su chico.

Desde entonces no ha dejado de mostrar lo feliz que es junto al modelo, con quien en apenas unos meses ha recorrido buena parte del mundo y de la geografía española. Sobre este aspecto su vida, Antonio Rossi se ha mostrado contundente en el citado digital, no podría estar mejor que con Hugo: “Me complementa en todo. Yo creo que he sido feliz siempre, pero estoy más feliz que nunca a todos los niveles”.