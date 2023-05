El subsidio de 10.080 euros que puedes cobrar si has trabajado menos de un año

Una persona sale de la oficina del SEPE en Madrid. (Europa Press)

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha puesto en marcha una nueva ayuda para todos aquellos trabajadores que, si bien están en situación de desempleo, no tienen derecho a paro por no haber cumplido el tiempo mínimo de cotización a la Seguridad Social.

La prestación contributiva por desempleo -el popularmente conocido como paro- tiene como objetivo garantizar unos ingresos mínimos a las personas que han perdido su empleos, pero para percibirla hay que haber cumplido un periodo mínimo de cotización. Con el objetivo de no dejar desamparados a aquellos trabajadores que no han cumplido ese plazo, el SEPE ofrece un subsidio por insuficiencia de cotización. Es decir, la ayuda que pueden solicitar quienes, aun teniendo cotizaciones, no son suficientes para acceder a la prestación por desempleo.

El primer requisito para acceder a esta prestación es que los ingresos no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que, tras la última revalorización, se sitúa en los 810 euros mensuales. Asimismo, es necesario encontrarse en situación legal de desempleo y estar inscrito en alguna de las oficinas de los Servicios Autonómicos de Empleo, suscribiendo el compromiso de actividad.

Cuantía y duración

La cuantía mensual vinculada a este subsidio por insuficiencia de cotización es de 480 euros mensuales, que se corresponde con el 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) –que tras incrementarse un 3,6% este año se sitúa en los 600 euros al mes–. Esta prestación cambiará de forma progresiva a las horas trabajadas: si se ha realizado media jornada (20 horas semanales) el beneficiario de esta ayuda cobrará 240 euros.

En cuanto al tiempo que se puede recibir esta ayuda, no sólo depende de las horas cotizadas, también de si existen o no responsabilidades familiares. Es decir, en el caso de que la persona en situación de desempleo que acceda a esta prestación tenga hijos menores de 26 años a cargo, el subsidio puede cobrarse durante 3, 4 o 5 meses, si se ha cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente. En el caso de haber trabajado 6 meses o más, esta ayuda se podrá percibir durante 21 meses y la cuantía ascenderá a 10.080 euros.

Por el contrario, ¿que ocurre cuando no existen responsabilidades familiares? El SEPE reduce los supuestos en los que se puede acceder a esta prestación y obliga a cotizar como mínimo 180 días –seis meses– lo que permite cobrar hasta 2.880 euros en total.

