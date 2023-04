Los políticos reaccionan a la revelación sobre la cuarta hija de Juan Carlos I: “¿Solo tiene una secreta?”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, este jueves. (Eduardo Parra/Europa Press)

Los periodistas David Fernández y José María Olmo han escrito ‘King Corp’, una publicación de ‘Libros del K.O’ que relata el entramado económico del rey Juan Carlos. En uno de los capítulos se confirmaría la existencia de Alejandra, una hija que habría tenido el monarca después del nacimiento del hoy rey Felipe VI y las infantas Elena y Cristina. Tal y como relatan ambos periodistas en el capítulo, Alejandra habría sido fruto de una relación extramatrimonial con una aristócrata.

La información ha tenido multitud de reacciones políticas, el mismo día que diputados y Gobierno se sientas en el Pleno del Congreso de los Diputados para votar la Ley de Vivienda. A su entrada en el hemiciclo, los periodistas han preguntado por este asunto, como respuesta han tenido la ironía de algunos y la estupefacción de otros. No obstante, todos ellos coinciden en que la información se remite a un aspecto privado de la vida del monarca, de la cual no quieren hacer valoraciones al respecto.

El portavoz del grupo parlamentario del Partido Socialista, Patxi López, ha expresado la privacidad del asunto, al tiempo que ha reconocido que no podía ir más allá en la valoración porque “aún no la he leído”, apuntaba. Un poco más allá ha llegado el representante socialista José Zaragoza que, aunque ha ido en la misma línea que su compañero y portavoz, Zaragoza ha añadido que los actos del rey emérito “siguen desprestigiando a la monarquía como institución del Estado”.

Edmundo Bal también ha sido preguntado por los periodistas a la entrada del Congreso de los Diputados, el parlamentario ha evitado valorar la información señalando que “en cuestiones privadas, del rey o de cualquier otro ciudadano no voy a comentar nada”. “Me quedo un poco alucinado”, “me dais vosotros la noticia”, reconocía el representante de Ciudadanos.

Los representantes que más han entrado a valorar la información de David Fernández y José María Olmo han sido los de los grupos nacionalistas e independentistas. Entre risas, el diputado por el PdeCat, Ferran Bel, se ha mostrado sorprendido y con ironía aseguraba: “No he leído la información, pero bueno, si solo son 4...”. Con la misma ironía ha respondido el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, “¿Solo tiene una hija secreta?”, se preguntaba y añadía: “Más allá de la broma, a mí no me interesa los hijos secretos del rey Juan Carlos I, me interesa más cuánto dinero secreto tiene”, completaba.

El diputado vasco Oskar Matute ha recurrido también a la ironía, aunque no ha podido ocultar su sorpresa ante la información: “¿Si?, “este hombre ha tenido una vida muy vivida”, decía antes de entrar al debate sobre la Ley de Vivienda. El representante de Bildu se alejaba de los micrófonos mientras decía: “La vedad es que me da igual”, terminaba.

El libro estará disponible en las librerías en las próximas semanas, aunque se puede adquirir en la preventa a través de Amazon, el libro ya se ha colado en las primeras posiciones.