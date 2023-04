Ana Rosa corta el grosero exabrupto en directo de un entrevistado: “Quita a este, que es un tarado”

Ana Rosa Quintana y su entrevistado, en 'El programa de Ana Rosa'. (Telecinco)

Ana Rosa Quintana ha vivido un incómodo momento en directo este martes 25 de abril. ‘El programa de Ana Rosa’ contaba con el testimonio de una persona que vivió la bronca de una conductora de autobús en Barcelona a un hombre ebrio que la estaba increpando, un valiente enfrentamiento que se ha viralizado en redes. Sin embargo, el entrevistado del espacio matinal no llegó a relatar los hechos de los que fue testigo, pues nada más ser presentado lanzó un exabrupto que obligó a la presentadora a intervenir con rapidez.

Tras emitir un vídeo en el que se relataba lo acontecido en el autobús urbano, Ana Rosa daba paso al entrevistado, que aparecía en pantalla en videollamada desde su casa. “Roger, tú estabas en ese autobús. ¿Cómo lo vivisteis? Estaríais perplejos de la decisión de esta conductora”, preguntaba la comunicadora.

“La verdad es que llevo dos horas esperando y me podéis comer la p***a, porque es una vergüenza”, espetaba el invitado, levantándose de la silla mientras hacía el gesto de mostrar sus genitales. Quintana intervenía entonces con rapidez: “Quita, quita, quita a este, que es un tarado”, indicaba al realizador.

Captura del momento en que el entrevistado se levantó para mostrar sus genitales. (Mediaset)

Estupefactos por lo que acababa de ocurrir, los colaboradores comentaban el momento. Joaquín Prat confesaba que sospechaba que iba a ocurrir algo con el entrevistado: “Fíjate que lo presentía. Digo ‘este, con esta cara de gilipollas, seguro que alguna va a hacer’”, aseveró con su habitual espontaneidad.

“Afortunadamente, no le ha dado tiempo a enseñárnosla, porque la debe de tener muy fea”, bromeaba entonces Ana Rosa, recordando a los espectadores que “estas cosas pasan” cuando se emite un programa diario en directo.

Posteriormente, el formato de Telecinco intentaba retomar la normalidad y seguir comentando la noticia por la que se había invitado a Roger, pero Alfonso Egea retomaba la surrealista escena que acababan de vivir. “Es que no me quito al idiota de antes de la cabeza. Le he visto muy venido arriba, pero seguro que con la conductora del autobús no se atreve a tanto”, comentaba.

La presentadora aprovechaba entonces para agradecer la rapidez con la que el equipo cortó la videollamada. “Quiero dar un aplauso a mis compañeros de realización por la velocidad, porque nos habéis ahorrado un espectáculo lamentable”, expresaba. Y añadía: “Ahora, te digo una cosa, a este tarado le han visto todos la cara, seguro que habrá muchas personas que le reconozcan y que ya sepan a quién tienen de vecino”.

Patricia Pardo, por su parte, se preguntaba cuánto tardará en hacerse viral ese momento del programa: “A estas alturas, ya lo ha visto toda España”. “Es el típico vídeo que luego ponemos en los especiales para reírnos”, zanjaba la copresentadora, tratando de restar importancia a la incómoda situación que se acababa de producir en directo.