Nadal, en un mar de incertidumbre: su lesión y el ranking ponen también en peligro Roland Garros

Nadal en su último partido antes de la lesión que le mantiene en el dique seco desde enero (REUTERS/Carl Recine)

Rafa Nadal vive uno de los mayores quebraderos de cabeza en los que le ha puesto su trayectoria deportiva hasta la fecha. El cuerpo del tenista español ya conocía de sobra qué es una lesión de envergadura, pero esta que sufre desde enero en el psoas ilíaco de la pierna izquierda resulta más castigadora que ninguna en la época reciente. Tanto es así que el balear, con tres meses a sus espaldas sin competir, ya ha tenido que decir adiós, en este orden, a Montecarlo, Barcelona y Madrid en la gira de tierra batida, su superficie fetiche. También al Top 10 del tenis mundial, en el que llevaba instalado, hasta marzo, 17 años, 10 meses y 24 días.

“La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría, pero no lo sé. Esta es la situación actual”, ha llegado a reconocer Nadal este jueves en un comunicado en el que, además, transmite que “la evolución (de la lesión) no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil”.

Nadal defiende 270 puntos antes de París: 180 ya perdidos en la capital española, donde alcanzó los cuartos de final en 2022, y 90 en Roma, donde llegó sólo hasta octavos y todavía es una incógnita si estará. Por supuesto, la madre de todas las defensas (y pérdidas, claro) le esperaría en Roland Garros: 2.000 puntos con sabor a decimocuarto título para hacer un total de 2.270 en lo que respecta a la gira de arcilla. Tanto pesa la superficie favorita de Nadal en el cómputo numérico de su rendimiento que los puntos totales que atesora ahora mismo en el ranking son 2.715.

Al menos, al español, que apenas ha disputado cuatro partidos en 2023 (una victoria y tres derrotas), le queda el consuelo de que la situación es bastante estable, por el momento, en las posiciones inmediatamente inferiores a la suya. Eso sí, el vaivén antes de llegar a París no se puede descartar.

Nadal sólo ha jugado cuatro partidos en 2023 y nunca ha vuelto de una lesión directamente en un grande

El ranking

Según la clasificación en directo de la ATP, Nadal ascendería el próximo lunes, en base a los resultados en marcha, hasta el número 13 del mundo. Eso sí, todo puede cambiar en función de lo que ocurra en los torneos que se están disputando esta semana. Por ahora, detrás de él se sitúa el británico Cameron Norrie, con 2.690 puntos y que compite ahora mismo en Barcelona. Tanto allí como en Madrid defiende 90 puntos (cuartos de final y octavos, respectivamente), por los 45 (segunda ronda) de Roma.

El polaco Hubert Hurkacz, número 15, cuenta con 2.660 puntos: no defiende ninguno en Barcelona, pero sí 180 en Madrid (como Nadal) y apenas 10 en Roma, ya que cayó en primera ronda. Tras él, el alemán Alexander Zverev, con una puntuación de 2.140: tampoco estuvo en Barcelona y defiende 600 puntos en Madrid, al haber sido finalista en 2022, y 360 en Roma, donde llegó hasta semifinales.

Después, se encuentra el estadounidense Tommy Paul, que cuenta con 2.070 puntos: 10 en Madrid y 45 en Roma, porque no jugó en Barcelona. En el puesto 18, el australiano Alex de Miñaur, que tiene 2.050 puntos: 180 los consiguió en Barcelona (semifinalista), 45 en Madrid y 90 en Roma (octavos).

El número 19 del mundo es el italiano Lorenzo Musetti, con 1.930 puntos: en Barcelona defenderá 45 (octavos) y en Madrid 115 (también octavos), sin botín alguno en Roma al no haber jugado allí en 2022. Por detrás, cerrando el Top 20, se sitúa el croata Borna Coric, que tiene 1.890 puntos: 10 tanto en Madrid como en Roma, puesto que no jugó el Godó.

Nadal en el Masters 1000 de Madrid de 2022 (AP Foto/Manu Fernández, archivo)

La peor noticia para Nadal en términos clasificatorios sería renunciar a Roland Garros. En el caso de que no pudiese defender título en París, su casillero en el ranking se quedaría en apenas 535 puntos, con la debacle que eso supondría: caer fuera del Top 100 mundial.

Un Roland Garros peliagudo

Llegar a la capital francesa poco (cinco partidos previos en 2022: está por ver cuántos en 2023) o incluso nada rodado (Nadal nunca ha vuelto de una de sus lesiones directamente en un Grand Slam) ya suscita dudas. Aun así, hay otro detalle para nada menor en cuanto a preocupación: Rafa siempre ha tenido rivales más o menos asequibles en las primeras rondas de Roland Garros... hasta ahora.

No hay más que mirar los precedentes: el número 96, el 46, el 31 y el 24 para empezar en 2005; el 50, el 116, el 32 y el 14 en 2006; el 59, el 227, el 50 y el 16 en 2007; el 76, el 148, el 26 y el 23 en 2008; el 97, el 72 y el 48 en 2009 (cayó en octavos contra el sueco Robin Soderling); el 655, el 44, el 33 y el 29 en 2010; el 39 (John Isner: quizá su debut más comprometido en Roland Garros), el 48, el 227 y el 37 en 2011; el 111, el 43, el 192 y el 15 en 2012; el 59, el 35, el 29 y el 15 en 2013; el 279, el 57, el 65 y el 83 en 2014; el 296, el 154, el 120 y el 37 en 2015; el 100 y el 99 en 2016 (abandonó en tercera ronda); el 45, el 46, el 63 y el 18 en 2017; el 129, el 78, el 32 y el 70 en 2018; el 180, el 114, el 29 y el 78 en 2019; el 83, el 236, el 74 y el 213 en 2020; el 63, el 53, el 45 y el 19 en 2021 y el 82, el 138, el 29 y el 9 en 2022.

Salvo en muy contadas excepciones, Nadal resolvió por la vía rápida de los tres sets, año tras año, cada uno de sus primeros compromisos en la tierra parisina. Aunque, claro, beneficiado en todos los casos por un puesto muy generoso como cabeza de serie: 4, 2, 1, 3, 6 o 5 si repasamos su historial en Roland Garros.

Rafa Nadal con su último trofeo de campeón de Roland Garros (REUTERS/Benoit Tessier)

Sin embargo, el actual ranking de Nadal le llevaría a la parte inferior del cuadro de París. Con lo que eso podría suponer: enfrentarse a adversarios tan horripilantes como Novak Djokovic o Carlos Alcaraz ya en octavos de final de Roland Garros. Cierto es que el ganador de 22 Grand Slam nos ha malacostumbrado, y más en tierras galas. Pero eso no quita para que la bestia sea humana, quizá en mayor medida que nunca con la Philippe Chatrier en la conversación.