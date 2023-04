Rafa Nadal no jugará el Godó: “Aún no me encuentro preparado”

Rafa Nadal tras su derrota en la segunda ronda del Open de Australia de este año.

Rafa Nadal no está a punto y tampoco reaparecerá la próxima semana en el Conde de Godó de Barcelona. El tenista balear, de 36 años, lo ha confirmado en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Barcelona es un torneo especial para mí, porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es siempre una sensación única. Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición”, anunció.

“Mucha suerte a mi amigo David Ferrer y todo su equipo para esta edición del Godó que seguro será como siempre un éxito en todos los niveles”, sentenciaba Nadal al hacer oficial que no jugará este año en la Ciudad Condal.

El Conde de Godó será el sexto torneo del circuito en el que el manacorense causa baja en lo que va de temporada. Nadal lleva fuera de las pistas desde que sufriese una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda en la segunda ronda del Abierto de Australia el pasado 18 de enero. Tras los primeros pronósticos, se esperaba que estuviera fuera de las pistas entre seis y ocho semanas, pero ya van 13 alejado de la competición.

Nadal está apuntado de forma automática por ranking en Madrid (del 24 de abril al 7 de mayo). Si finalmente compite allí y en Roma, su calendario en tierra batida previo a Roland Garros será idéntico al de 2022. Esa hoja de ruta le llevó entonces, con apenas cinco partidos disputados en la arcilla antes del segundo Grand Slam del año, a lograr su decimocuarto título en París.

Te puede interesar: La tierra se ‘traga’ a los tenistas españoles en Montecarlo

Ya van dos temporadas consecutivas en las que el balear no es de la partida ni en Montecarlo ni en Barcelona. Apenas es la tercera vez desde 2005 en la que se pierde el Godó, su torneo fetiche después de París (12 títulos). Quien sí será de la partida en el ATP 500 de la Ciudad Condal será Carlos Alcaraz, que tampoco está en Montecarlo debido a la artritis postraumática que sufre en la mano izquierda y también a molestias musculares en la columna.

París vuelve a ser el gran reto

Como cada campaña tenística que se precie, Roland Garros es el torneo que más puede obsesionar a Nadal. Ya ha demostrado antes que ni siquiera le atemoriza demasiado llegar al torneo de su vida con pocos partidos en las piernas: para muestra, lo ocurrido hace tan sólo un año.

Volver a poner una pica en París supondría agrandar aún más si cabe su leyenda, ya que pasaría a contar con 15 títulos al calor de la Philippe Chatrier de la capital francesa. No hay otro dominio mayor que el suyo en un solo Grand Slam en lo que respecta a la ATP, así que este tan sólo seguiría incrementándose en el caso de que se cantase un nuevo alirón.

Si Nadal volviese a imponerse en el albero galo, también lograría volver a ser el tenista masculino con más grandes a sus espaldas (23 por los 22 actuales). Un honor que el español ya ostentó en el pasado, pero que ahora mismo comparte con el serbio Novak Djokovic.

El tenista de Belgrado igualó los guarismos de Nadal en los Grand Slam nada más arrancar este 2023, cuando conquistó el décimo Abierto de Australia de su carrera (derrotó al griego Stefanos Tsitsipas en la final por 6-3, 7-6 y 7-6).

No obstante, la temporada de tierra batida tampoco ha traído consigo buenas noticias para Djokovic hasta el momento. El actual número uno del mundo dijo adiós a Montecarlo este jueves al ser derrotado en octavos de final por el italiano Lorenzo Musetti, número 21 del ranking (4-6, 7-5 y 6-4). Durante el partido, ‘Nole’ llegó a perder hasta ocho veces su servicio.