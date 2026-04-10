La icónica guitarra que acompañó el renacimiento de Elvis Presley sale a subasta

La guitarra Hagstrom Viking II que Elvis Presley utilizó en el 'Comeback Special' de 1968 es subastada por Sotheby’s con un precio estimado de hasta 2 millones de dólares

La subasta de la guitarra Hagstrom Viking II que utilizó Elvis Presley durante el ‘Comeback Special’ de 1968 ha generado expectativas entre coleccionistas y fanáticos de la música. El instrumento, fabricado en Suecia y de cuerpo semihueco, será ofrecido por la casa de subastas internacional Sotheby’s en abril, con un precio estimado entre 1 y 2 millones de dólares.

Presley empleó esta guitarra en temas como “Blue Suede Shoes”, “Trouble” y “Guitar Man” durante la transmisión, y también aparece con ella en la portada del álbum Elvis in Memphis de 1969. El instrumento será exhibido públicamente en el edificio Breuer de Sotheby’s en Estados Unidos del 13 al 20 de abril, y las pujas online estarán abiertas del 9 al 23 de abril.

Significado y proyección histórica de la guitarra en el especial de 1968

El papel de la Hagstrom Viking II en el especial convirtió este instrumento en un símbolo del resurgimiento. Según Craig Inciardi, especialista en música y cultura pop de Sotheby’s, la imagen de Presley volviendo a los escenarios tras años de ausencia, vestido con su característico traje de cuero negro y acompañado de esta guitarra, configuró una de las imágenes más reconocibles del rock.

El especial marcó un punto de inflexión en la carrera del artista al permitirle reconectar con una nueva generación de admiradores y reafirmar su estatus como “Rey del Rock and Roll”.

El instrumento, fabricado en Suecia, destaca por su singular diseño eléctrico y por haber sido el único ejemplar usado por Presley en televisión (EFE/ Sotheby's)

En el imaginario colectivo, la Hagstrom Viking II quedó asociada para siempre a ese momento clave en el que Presley recuperó su lugar central en la cultura popular. La guitarra adquirió relevancia histórica al estar presente en ese acontecimiento, y su imagen se integró al repertorio visual del género musical.

La guitarra utilizada en el especial de 1968 se destaca tanto por su sonido como por haber sido el instrumento que acompañó el regreso del artista a la música y la televisión, restableciendo su vínculo con el público y dejando huella en la historia musical.

Particularidades técnicas y rareza del instrumento

A diferencia de la mayoría de las guitarras que utilizó, que solían ser acústicas, esta es una guitarra eléctrica relevante por su estética singular y su sonido distintivo. Este modelo sueco semihueco fue elegido no solo por su calidad técnica, sino también por su impacto visual, lo que la hizo sobresalir durante la transmisión televisiva.

Craig Inciardi subraya que la rareza de la Hagstrom y su vínculo con esa actuación específica la convierten en uno de los instrumentos más representativos asociados a Presley. Su carácter único se acentúa porque el artista solo la utilizó en esa ocasión, aumentando el interés entre los coleccionistas.

Tras el especial, la Hagstrom Viking II pasó por colecciones privadas y formó parte de la exposición del Rock and Roll Hall of Fame entre 1998 y 2000 (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

Procedencia y antecedentes: los detalles detrás de la elección de la Hagstrom Viking II

Originalmente, Elvis Presley planeaba tocar con otra guitarra en la transmisión, pero los colores rojo y negro del set televisivo no armonizaban con el instrumento previsto. Por recomendación del director Steve Binder y del productor Bones Howe, el guitarrista de sesión Al Casey ofreció la Hagstrom Viking II para que Presley la utilizara en el especial. Este fue el único momento en la carrera del cantante en que empleó esta guitarra, lo que la convierte en un objeto aún más excepcional.

Luego del especial, la Hagstrom pasó por varias colecciones privadas a lo largo de las décadas. Entre 1998 y 2000, fue exhibida en el museo estadounidense Rock and Roll Hall of Fame, reforzando su estatus como pieza histórica.

Panorama de la subasta y comparaciones con otras guitarras famosas

La subasta de la guitarra de Presley acontece poco después de ventas récord en el mercado de instrumentos musicales. Recientemente, la Black Fender Stratocaster de David Gilmour alcanzó USD 14.550.000, mientras que la Tiger de Jerry Garcia fue vendida en USD 11.560.000, ambas superando ampliamente las estimaciones iniciales y situándose entre las guitarras más caras jamás subastadas.

En este contexto, los organizadores consideran probable que la Hagstrom Viking II de Presley también supere las expectativas, dada su importancia histórica y su asociación directa con el renacimiento artístico del cantante.