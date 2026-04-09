Entretenimiento

La inesperada confesión de Lisa Kudrow: retomó el trabajo apenas 10 días después de ser madre

La protagonista de “Friends” recordó una etapa de su vida que hoy considera reflejo de una cultura laboral extrema

Guardar
Lisa Kudrow
La actriz explicó que ahora le daría más importancia a su descanso materno en lugar del trabajo (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz estadounidense Lisa Kudrow, quien saltó a la fama mundial con su papel de Phoebe Buffay en Friends, reveló una impactante experiencia que marcó sus recuerdos de maternidad.

La anécdota salió a la luz en una entrevista emitida por CBS Sunday Morning, en la que la intérprete de 62 años reflexionó sobre cómo funcionaba la industria de Hollywood en los años noventa. Según explicó, en aquella época el trabajo se imponía incluso sobre momentos tan decisivos como el posparto.

“Mirando en retrospectiva, di a luz a mi hijo y diez días después grabé The Tonight Show, relató Kudrow ante el asombro de la periodista Tracy Smith.

La actriz contó que esperaba tener tiempo para recuperarse tras el nacimiento de Julian, el 7 de mayo de 1998; sin embargo, las circunstancias cambiaron y se vio ante cámaras mucho antes de lo que pensaba.

Lisa Kudrow junto a su hijo Julian Stern (REUTERS/Mario Anzuoni)
Lisa Kudrow junto a su hijo Julian Stern (REUTERS/Mario Anzuoni)

Luego de The Tonight Show, Kudrow estuvo en una reunión para la película Analyze This, comedia criminal estrenada en 1999. “Mis agentes me decían: ‘Sí, vas a estar bien. No filmas hasta julio y estamos en mayo, no pasa nada’”, recordó.

Kudrow pensaba que tendría varias semanas de descanso, pero fue el propio Billy Crystal, coprotagonista del filme, quien le informó que el rodaje comenzaría mucho antes.

“En la reunión, Billy Crystal dijo: ‘Te ves muy bien, ¿segura de que puedes hacer esto? ¿Cuándo diste a luz?’. Se lo dije y respondió: ‘Muy bien, empezamos el jueves’”.

En un inicio, la actriz asumió que sus escenas serían grabadas más adelante, dado que interpretaba un papel secundario. No fue así. “Fue como: ‘Hoy es lunes, así que el jueves tienes que volar a Nueva York’”, explicó.

Analyze This: Lisa Kudrow y Billy Crystal
Lisa Kudrow y Billy Crystal en una escena de Analyze This (Créditos: IMDb)

En aquel entonces, la presión del entorno influyó en su decisión. Según contó, tanto sus padres como los de su esposo, Michel Stern, insistieron en que aceptara.

“Yo decía: ‘Pero está mal, tengo un recién nacido’. Y me respondían: ‘Una enfermera irá contigo, cuidará al bebé, el bebé no recordará nada, está bien… tú ve a trabajar’”.

Vista desde el presente, Kudrow no duda en calificar aquella experiencia como extrema. “Es una locura. Nunca lo haría ahora”, afirmó. “Yo pensaba que era una locura. Todos los demás creían que estaba bien… simplemente cedí ante lo que decían los demás y pensé: ‘Supongo que está bien volver al trabajo inmediatamente’”.

No obstante, la estrella de Friends asegura que no guarda resentimiento hacia nadie por lo ocurrido. Solo considera que aquella situación reflejaba una cultura laboral muy distinta a la actual. “Era una época en la que el trabajo era la prioridad y todo lo demás tenía que acomodarse. Ese era el espíritu de esos años”, explicó.

Friends - Phoebe - Lisa Kudrow
La actriz que encarnó a Phoebe lamentó que subestimaran su trabajo (HBO)

Ese episodio ocurrió en uno de los momentos más intensos de su carrera. En 1998, Friends se encontraba en pleno apogeo internacional, y Kudrow acababa de ganar el Emmy a mejor actriz secundaria en comedia por su papel como Phoebe Buffay.

Sin embargo, la actriz confesó que, pese a la enorme popularidad de la serie, muchas veces sintió que la industria la subestimaba.

“Nadie se preocupaba por mí. En ciertas partes de mi propia agencia me llamaban ‘la sexta Friend’”, dijo en conversación con The Independent. “No había visión para mí, y ninguna expectativa sobre la carrera que podría tener”.

En ese contexto, Kudrow valoró la oportunidad de asumir papeles distintos. De hecho, el guion de Analyze This resultó decisivo porque llegó en un momento en que sus agentes insistían en encasillarla en comedias románticas.

Analyze This: Lisa Kudrow y Billy Crystal
Analyze This fue un acierto en la carrera de Lisa Kudrow (Créditos: IMDb)

Ese filme tenía un tono distinto. Narraba la historia de un poderoso mafioso en crisis, Paul Vitti (Robert De Niro), que busca ayuda psicológica de un psiquiatra reacio, encarnado por Billy Crystal. Ahí, Kudrow interpreta a Laura Sobel, esposa del terapeuta. La película fue un éxito comercial: recaudó 176,9 millones de dólares en todo el mundo y dio pie a una secuela, Analyze That, estrenada en 2002.

Actualmente, Kudrow promociona la tercera temporada de The Comeback, la aclamada comedia de HBO en la que interpreta a Valerie Cherish, una actriz empeñada en mantenerse vigente en una industria obsesionada con la novedad.

Los nuevos episodios de la serie se estrenaron el 22 de marzo. En esta tercera entrega, la actriz comparte pantalla con su hijo Julian, quien participa con un papel recurrente.

Temas Relacionados

Lisa KudrowFriendsEstrellas de HollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

John Travolta celebra a su hija Ella Bleu tras su aparición en premios de moda: “Muy orgulloso de mi niña”

El actor destacó la participación de su hija en su debut como director, cuyo estreno está previsto en el Festival de Cannes 2026.

John Travolta celebra a su hija Ella Bleu tras su aparición en premios de moda: “Muy orgulloso de mi niña”

“Es fácil caer en la trampa de querer agradar”, advirtió Vince Vaughn sobre la presión en Hollywood

El actor estadounidense, invitado en el pódcast de Theo Von, reflexionó acerca del impacto que tiene la búsqueda de aceptación en la industria y defendió la importancia de la autenticidad y la honestidad profesional

“Es fácil caer en la trampa de querer agradar”, advirtió Vince Vaughn sobre la presión en Hollywood

Un documental revela que el niño que acusó a Michael Jackson de abuso sexual identificó marcas físicas del cantante

Dos exdetectives del Departamento de Policía de Los Ángeles señalaron que el testimonio formó parte de la evidencia considerada durante la investigación iniciada en 1993

Un documental revela que el niño que acusó a Michael Jackson de abuso sexual identificó marcas físicas del cantante

A sus 86 años, Ian McKellen descarta el retiro: “Me gusta mucho trabajar, ¿por qué dejaría de hacerlo?”

En la premiere de “The Christophers”, el actor explicó por qué actuar sigue siendo esencial en su vida

A sus 86 años, Ian McKellen descarta el retiro: “Me gusta mucho trabajar, ¿por qué dejaría de hacerlo?”

El día que Chuck Norris rompió su regla de no criticar colegas: por qué rechazó a La brújula dorada

El recordado protagonista de Delta Force sorprendió al público al condenar la adaptación del libro de Philip Pullman y manifestó su preocupación por el mensaje secular de la película, defendiendo el derecho a disentir y a proteger los valores religiosos en el cine

El día que Chuck Norris rompió su regla de no criticar colegas: por qué rechazó a La brújula dorada
DEPORTES
Con Di María como titular, Rosario Central empata contra Independiente del Valle en su estreno por la Libertadores

Con Di María como titular, Rosario Central empata contra Independiente del Valle en su estreno por la Libertadores

Por qué los grandes campeones ya no se retiran jóvenes: los secretos del nuevo deporte de élite

El divertido fin de semana de Colapinto y una leyenda del pádel: batalla en el karting y “el toque final” en la cocina

“Un beso al cielo”: el emotivo homenaje de Nacho Russo en el día del cumpleaños de su padre Miguel

“Messi es el único que puede destrabar la situación con Di María”: la contundente frase de un histórico a meses del Mundial

TELESHOW
Yanina Latorre enfureció con Denise Dumas: "Con esa cara de buena es malísima"

Yanina Latorre enfureció con Denise Dumas: "Con esa cara de buena es malísima"

Reapareció Roberto Parra, ganador de Gran Hermano: recordó a Silvina Luna, cómo lo afectó la depresión y sus ganas de volver al reality

Cuánto cuesta una noche en el hotel de lujo donde se alojan Daniela Christiansson y Maxi López en Ginebra

Árbol: “Sentimos que nuestras canciones son inoxidables”

Roberto Pettinato defendió a su hijo Felipe en medio del juicio por la muerte del neurólogo: “No vamos a ser felices nunca más”

INFOBAE AMÉRICA

Diputados aprueban refuerzo económico para el Fondo de Conservación Vial en El Salvador

Diputados aprueban refuerzo económico para el Fondo de Conservación Vial en El Salvador

Larry Devoe, colaborador cercano del chavismo, fue designado como nuevo fiscal general de Venezuela

Crece la expectativa por la visita del papa León XIV a la región: cuándo podría llegar a Argentina, Uruguay y Perú

Las claves detrás de Los Mejores Lugares para Trabajar (™) para Mujeres en 2026

Isabel Allende: “Me acusan de vender mucho y por eso subestiman a los lectores”