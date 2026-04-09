La inesperada confesión de Lisa Kudrow: retomó el trabajo apenas 10 días después de ser madre

La actriz explicó que ahora le daría más importancia a su descanso materno en lugar del trabajo (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz estadounidense Lisa Kudrow, quien saltó a la fama mundial con su papel de Phoebe Buffay en Friends, reveló una impactante experiencia que marcó sus recuerdos de maternidad.

La anécdota salió a la luz en una entrevista emitida por CBS Sunday Morning, en la que la intérprete de 62 años reflexionó sobre cómo funcionaba la industria de Hollywood en los años noventa. Según explicó, en aquella época el trabajo se imponía incluso sobre momentos tan decisivos como el posparto.

“Mirando en retrospectiva, di a luz a mi hijo y diez días después grabé The Tonight Show”, relató Kudrow ante el asombro de la periodista Tracy Smith.

La actriz contó que esperaba tener tiempo para recuperarse tras el nacimiento de Julian, el 7 de mayo de 1998; sin embargo, las circunstancias cambiaron y se vio ante cámaras mucho antes de lo que pensaba.

Lisa Kudrow junto a su hijo Julian Stern (REUTERS/Mario Anzuoni)

Luego de The Tonight Show, Kudrow estuvo en una reunión para la película Analyze This, comedia criminal estrenada en 1999. “Mis agentes me decían: ‘Sí, vas a estar bien. No filmas hasta julio y estamos en mayo, no pasa nada’”, recordó.

Kudrow pensaba que tendría varias semanas de descanso, pero fue el propio Billy Crystal, coprotagonista del filme, quien le informó que el rodaje comenzaría mucho antes.

“En la reunión, Billy Crystal dijo: ‘Te ves muy bien, ¿segura de que puedes hacer esto? ¿Cuándo diste a luz?’. Se lo dije y respondió: ‘Muy bien, empezamos el jueves’”.

En un inicio, la actriz asumió que sus escenas serían grabadas más adelante, dado que interpretaba un papel secundario. No fue así. “Fue como: ‘Hoy es lunes, así que el jueves tienes que volar a Nueva York’”, explicó.

Lisa Kudrow y Billy Crystal en una escena de Analyze This (Créditos: IMDb)

En aquel entonces, la presión del entorno influyó en su decisión. Según contó, tanto sus padres como los de su esposo, Michel Stern, insistieron en que aceptara.

“Yo decía: ‘Pero está mal, tengo un recién nacido’. Y me respondían: ‘Una enfermera irá contigo, cuidará al bebé, el bebé no recordará nada, está bien… tú ve a trabajar’”.

Vista desde el presente, Kudrow no duda en calificar aquella experiencia como extrema. “Es una locura. Nunca lo haría ahora”, afirmó. “Yo pensaba que era una locura. Todos los demás creían que estaba bien… simplemente cedí ante lo que decían los demás y pensé: ‘Supongo que está bien volver al trabajo inmediatamente’”.

No obstante, la estrella de Friends asegura que no guarda resentimiento hacia nadie por lo ocurrido. Solo considera que aquella situación reflejaba una cultura laboral muy distinta a la actual. “Era una época en la que el trabajo era la prioridad y todo lo demás tenía que acomodarse. Ese era el espíritu de esos años”, explicó.

La actriz que encarnó a Phoebe lamentó que subestimaran su trabajo (HBO)

Ese episodio ocurrió en uno de los momentos más intensos de su carrera. En 1998, Friends se encontraba en pleno apogeo internacional, y Kudrow acababa de ganar el Emmy a mejor actriz secundaria en comedia por su papel como Phoebe Buffay.

Sin embargo, la actriz confesó que, pese a la enorme popularidad de la serie, muchas veces sintió que la industria la subestimaba.

“Nadie se preocupaba por mí. En ciertas partes de mi propia agencia me llamaban ‘la sexta Friend’”, dijo en conversación con The Independent. “No había visión para mí, y ninguna expectativa sobre la carrera que podría tener”.

En ese contexto, Kudrow valoró la oportunidad de asumir papeles distintos. De hecho, el guion de Analyze This resultó decisivo porque llegó en un momento en que sus agentes insistían en encasillarla en comedias románticas.

Analyze This fue un acierto en la carrera de Lisa Kudrow (Créditos: IMDb)

Ese filme tenía un tono distinto. Narraba la historia de un poderoso mafioso en crisis, Paul Vitti (Robert De Niro), que busca ayuda psicológica de un psiquiatra reacio, encarnado por Billy Crystal. Ahí, Kudrow interpreta a Laura Sobel, esposa del terapeuta. La película fue un éxito comercial: recaudó 176,9 millones de dólares en todo el mundo y dio pie a una secuela, Analyze That, estrenada en 2002.

Actualmente, Kudrow promociona la tercera temporada de The Comeback, la aclamada comedia de HBO en la que interpreta a Valerie Cherish, una actriz empeñada en mantenerse vigente en una industria obsesionada con la novedad.

Los nuevos episodios de la serie se estrenaron el 22 de marzo. En esta tercera entrega, la actriz comparte pantalla con su hijo Julian, quien participa con un papel recurrente.