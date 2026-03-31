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La vez que Khloé Kardashian golpeó a Lamar Odom tras descubrir que seguía usando drogas

La estrella de reality descubrió que su exesposo, fingía gravedad para mantenerla a su cuidado tras una sobredosis casi fatal

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Khloé Kardashian golpeó a Lamar Odom al descubrir que exageraba su estado tras sobredosis. (Reuters. Captura de video)
Khloé Kardashian golpeó a Lamar Odom al descubrir que exageraba su estado tras sobredosis. (Reuters. Captura de video)

La vida de Lamar Odom, dos veces campeón de la NBA y reconocido como uno de los talentos más naturales de su generación, estuvo marcada por el éxito en la cancha y por una lucha prolongada contra la adicción a las drogas.

Su historia se encuentra documentada en la docuserie de Netflix Untold: The Death & Life of Lamar Odom. En el último episodio, se aborda desde su matrimonio con Khloé Kardashian hasta la sobredosis casi fatal que sufrió en 2015 en un burdel de Nevada.

Odom conoció a Kardashian en 2009 durante una fiesta en Los Ángeles organizada por su compañero de la NBA Ron Artest. Treinta días después, la pareja se comprometió, un proceso que sorprendió a familiares y allegados.

De hecho, Khloé describió su relación como intensa y rápida, afirmando que Lamar era “carismático, divertido y vulnerable”. Además, el exjugador afirmó que su matrimonio buscaba, en parte, intentar mejorar su futuro.

Lamar Odom
Lamar Odom se casó con Khloe Kardashian para mejorar su futuro. (James Devaney/WireImage)

Sin embargo, en 2013 la estrella de reality show solicitó el divorcio debido a adicciones e infidelidades por parte del deportista, aunque el proceso se alargó durante varios años.

En octubre de 2015, aún con el divorcio pendiente, Lamar Odom sufrió una sobredosis en un burdel de Nevada que le provocó daño cerebral, 12 derrames cerebrales y seis ataques cardíacos.

Durante su recuperación, Khloé Kardashian le alquiló una casa en su vecindario, contrató a un cuidador a tiempo completo, un chef privado y enfermeras para que se encargaran de su atención las 24 horas.

Sin embargo, la docuserie revela que Odom mintió sobre su estado tras la hospitalización: mantenía un teléfono y seguía consumiendo drogas mientras simulaba gravedad y dependencia para que Kardashian continuara cuidándolo.

Lamar Odom siguió consumiendo drogas tras su sobredosis.
Lamar Odom siguió consumiendo drogas tras su sobredosis.

“Estaba mejor de lo que yo creía. Me estaba manipulando para que yo pudiera seguir con ese estilo de vida”, dijo.

Es así que una noche Klhoé sorprendió a Lamar consumiendo drogas nuevamente, lo confrontó y tras propinarle un puñetazo, le pidió que se fuera de su casa. Poco después, solicitó formalmente el divorcio

Durante el episodio, la también empresaria relató que, al principio de su matrimonio, el consumo de sustancias parecía controlado, pero pronto Lamar empezó a desaparecer durante horas e incluso días.

“Se escapaba de rehabilitación y se ponía a consumir drogas sin control, y nadie podía encontrarlo. Lo buscaba en callejones, en moteles. Tenía recortes de papel de aluminio, cucharas y cosas para fumar base libre, y dejaba cosas por todas partes”, relató.

Khloé Kardashian aseguró que llegó a buscar en moteles a Lamar Odom. (Captura de video)
Khloé Kardashian aseguró que llegó a buscar en moteles a Lamar Odom. (Captura de video)

Y añadió: “Recuerdo que tenía que ir a las habitaciones de hotel a limpiar para que el personal de limpieza no contara la historia. Fui cómplice sin darme cuenta. Pero sentía la responsabilidad de encubrirlo”.

El traspaso de Lamar Odom de Los Angeles Lakers a Dallas Mavericks intensificó su consumo de drogas, que según Khloé Kardashian se volvió “monstruoso”.

Durante este periodo, Odom fue expulsado del equipo y sufrió múltiples sobredosis, algunas de las cuales requirieron intervenciones médicas inmediatas en casa y en centros de rehabilitación.

Kardashian incluso realizó un lavado de estómago a Odom para salvarle la vida y mantuvo un control constante sobre su tratamiento.

Khloe Kardashian tuvo que hacerle un lavado de estómago a Lamar Odom para salvarle la vida. (Reuters)
Khloe Kardashian tuvo que hacerle un lavado de estómago a Lamar Odom para salvarle la vida. (Reuters)

Según la docuserie, no fue hasta meses más tarde, tras un sueño en el que su amigo Kobe Bryant le habló sobre la vida y la muerte, que Odom decidió cambiar sus hábitos de manera definitiva.

“Ahora mismo estoy en modo acción”, reflexionó, señalando su intención de volver a entrenar baloncesto.

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