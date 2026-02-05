John Lithgow enfrentó las críticas tras aceptar ser Dumbledore: “No quiero que mi participación sea vista como un respaldo a Rowling””

John Lithgow asume el papel de Albus Dumbledore en la nueva serie de HBO sobre Harry Potter pese a la controversia (Foto de Alberto Pezzali/Invision/AP)

John Lithgow, reconocido intérprete de Estados Unidos, ha hecho pública su postura ante las reacciones surgidas tras aceptar el rol de Albus Dumbledore en la próxima serie de HBO sobre el universo de 'Harry Potter‘. La decisión ha generado debate, no solo por lo que representa el personaje, sino también por la polémica que rodea a la autora de la saga, J.K. Rowling.

Decisión compleja para un actor consagrado

El anuncio de la participación de Lithgow en la serie despertó reacciones inmediatas, muchas de ellas centradas en el contexto de las declaraciones de Rowling sobre la identidad de género. De acuerdo con Espinof, Lithgow reconoció que aceptar el papel no fue una decisión sencilla. “Fue una decisión difícil y dolorosa”, sostuvo el actor, quien destacó que sus valores y creencias son independientes de los de la autora. Según sus palabras, la obra de Rowling “nunca ha reflejado las polémicas sobre la identidad de género que rodean a Rowling”.

La decisión de un actor consagrado como John Lithgow de unirse al universo de Harry Potter no estuvo exenta de presiones externas y dilemas personales (REUTERS/Mike Blake)

Lithgow remarcó que su distancia respecto a la autora es intencional y consciente. “No quiero que mi participación sea vista como un respaldo a las posturas atribuidas a Rowling”, explicó en el Festival de Rotterdam. El actor enfatizó que el universo de 'Harry Potter' representa una mediación de bondad y aceptación y que Dumbledore es “un personaje precioso”. Además, admitió que hubo presión para que rechazara la oferta, pero prefirió sumarse al proyecto y continuar con su carrera en una producción de gran alcance.

El peso de la opinión pública y la protesta en Rotterdam

Durante su intervención en Rotterdam, Lithgow se enfrentó directamente a la controversia. Un asistente al evento manifestó su rechazo tanto a la saga como a la elección del actor, protagonizando una protesta pública que derivó en su salida de la sala. Ante el episodio, Lithgow respondió con serenidad: “Estoy perfectamente preparado para choques de opiniones. Lo entiendo.” La reacción del actor demostró su disposición a lidiar con el escrutinio y la diversidad de posturas que acompañan este tipo de producciones.

El debut de Lithgow como Dumbledore genera reacciones encontradas y protestas en presentaciones públicas como la de Rotterdam (REUTERS/Mike Blake)

La polémica no solo involucra a quienes critican a Rowling, sino también a quienes cuestionan a los artistas que deciden formar parte del proyecto. En ese sentido, Lithgow reiteró que su vínculo con la serie no implica coincidencia con las visiones de la autora. “Me molesta cuando la gente se opone a que tenga nada que ver con esto”, expresó el actor en declaraciones recogidas por Espinof.

Compromiso de largo plazo con HBO

Otro de los aspectos destacados por Lithgow fue la duración de su contrato con HBO. El actor, quien cuenta con una trayectoria de décadas en cine y televisión, confirmó que ha firmado un acuerdo por ocho años para interpretar a Dumbledore. Este compromiso prevé una continuidad extendida en la serie, lo que supone un desafío adicional considerando que el intérprete supera los ochenta años.

La firma de un contrato por ocho años entre John Lithgow y HBO refleja el compromiso a largo plazo con la serie basada en Harry Potter

Lithgow compartió que asume este reto con responsabilidad y entusiasmo, dispuesto a encarnar a un personaje que implica altas expectativas y una fuerte exposición pública. La longevidad de su vínculo contractual refleja la apuesta de HBO por desarrollar la saga durante un periodo prolongado, lo que añade presión tanto al equipo creativo como a los actores involucrados.

Un proyecto bajo el foco del debate social

La nueva producción de HBO se desarrolla en un entorno marcado por la controversia acerca de las declaraciones de Rowling y su impacto en la recepción de la saga. Esta situación ha provocado una polarización entre seguidores y críticos, generando un clima de debate constante sobre la adaptación y el legado de 'Harry Potter‘. Las expectativas en torno a la serie son elevadas, tanto por el potencial narrativo como por la discusión social que la rodea.

La polémica en torno a la identidad de género y las declaraciones de Rowling marca el debate sobre la nueva serie de Harry Potter en HBO (REUTERS/Toby Melville)

Lithgow, consciente de este contexto, considera que la historia original transmite valores positivos y universales, alejados de los juicios polémicos. “En la saga de Potter no hay rastro alguno de transfobia. Ella ha escrito esta mediación de bondad y aceptación”, explicó el actor, subrayando que su objetivo principal es aportar al desarrollo de un personaje querido por millones de lectores y espectadores.

Perspectivas para el futuro de la saga

Mientras avanza la preproducción de la serie, el debate sobre la figura de Rowling y el rumbo de la franquicia continúa. Lithgow, por su parte, inicia una nueva etapa profesional con el respaldo de una carrera consolidada y el desafío de dar vida a Dumbledore en un momento clave para la saga.

John Lithgow reafirma su decisión de separar el rol artístico en la serie de Harry Potter de las controversias personales de su creadora (REUTERS/Daniel Cole)

El actor asume el compromiso de diferenciar su trabajo artístico de las controversias ajenas a la ficción, concentrándose en ofrecer una interpretación que honre la complejidad y el carisma del personaje. Con la mirada puesta en el futuro, Lithgow se prepara para enfrentar las expectativas y las críticas, decidido a aportar su experiencia a un proyecto con amplia repercusión internacional.