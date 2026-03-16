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El hábito que Michelle Pfeiffer considera clave en su rutina diaria para mantener su juventud

La actriz de 67 años compartió parte de sus actividades diarias para mantener su salud física en buen estado

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Michelle Pfeiffer explica qué hábito
Michelle Pfeiffer explica qué hábito prioriza para su bienestar. REUTERS/Daniel Cole

Michelle Pfeiffer habló sobre sus hábitos de bienestar y su regreso a la televisión durante una entrevista con Fox News, en el contexto del lanzamiento de la serie The Madison, disponible en la plataforma de streaming Paramount+.

La actriz, de 67 años, explicó que rutina de su cuidado personal se basa en varios factores, entre ellos, hábitos de vida y la actividad física. Durante la conversación, señaló que considera que el ejercicio regular es un elemento central dentro de su rutina diaria.

“Tengo muy buena genética. Mi madre, mis hermanas. Mira, me cuido. Como muy bien. Dejé de fumar bastante pronto. Creo que el ejercicio es, honestamente, lo mejor para la piel. Es lo mejor para el cerebro y para todo en general”, comentó.

Michelle Pfeiffer aseguró que el
Michelle Pfeiffer aseguró que el ejercicio es esencial para cuidar su salud. (Amy Harrity/The New York Times)

Según explicó, si tuviera que elegir un solo hábito que pueda contribuir al bienestar, optaría por la actividad física cotidiana.

Durante la entrevista, Michelle Pfeiffer hizo referencia a las recomendaciones del médico y periodista Sanjay Gupta, quien ha señalado en diversas ocasiones la importancia de realizar actividad física que genere sudoración, incluso en pequeñas cantidades, como parte de una rutina diaria.

“Si solo pudieras hacer una cosa para verte mejor, sería hacer ejercicio. Sudar. Sanjay Gupta dice que todos deberíamos sudar un poquito cada día. Yo sudo mucho. Es muy bueno para la cabeza”, expresó.

Michelle Pfeiffer señaló que
Michelle Pfeiffer señaló que el ejercicio es la opción número uno para mantenerse joven. REUTERS/Daniel Cole

Las declaraciones se producen en el marco del estreno de The Madison, una serie dramática creada por el guionista Taylor Sheridan. La producción aborda las relaciones familiares y se desarrolla entre dos escenarios principales: el estado de Montana y la ciudad de Nueva York.

En la serie, Pfeiffer interpreta a Stacy Clyburn, un personaje que ocupa una posición central dentro de la historia familiar. La actriz también participa como productora ejecutiva del proyecto.

El reparto incluye al actor Kurt Russell, quien interpreta a Preston Clyburn, esposo de Stacy y patriarca de la familia. La producción representa un nuevo proyecto compartido entre Pfeiffer y Russell en pantalla.

Ambos actores habían trabajado anteriormente en la película Tequila Sunrise, estrenada en 1988. En esa ocasión compartieron escenas en un número limitado dentro de la trama.

Michelle Pfeiffer y Kurt Russell
Michelle Pfeiffer y Kurt Russell trabajaron juntos en la cinta "Tequila Sunrise", (IMDB)

Al referirse a su participación en el nuevo proyecto, Michelle Pfeiffer señaló que el trabajo conjunto con Russell fue uno de los elementos que influyó en su decisión de integrarse al elenco.

Durante la entrevista mencionó que en su colaboración anterior habrían tenido menos escenas compartidas de las que esperaba.

“Me lo pasé genial trabajando con él en ‘Tequila Sunrise’, y la verdad es que no compartimos muchas escenas. Me hubiera gustado tener más porque disfruté muchísimo trabajando con él. Y simplemente no se presentó la oportunidad hasta ahora”, indicó.

Michelle Pfeiffer admitió que la
Michelle Pfeiffer admitió que la pasó muy bien trabajando con Kurt Russell. (Captura de video)

La serie también cuenta con la participación de actores como Matthew Fox, Patrick J. Adams, Elle Chapman, Beau Garrett, Alaina Pollack y Amiah Miller.

En The Madison, la historia se centra en la familia Clyburn y en las relaciones entre sus integrantes. Los personajes de Stacy y Preston ocupan el núcleo de la narrativa, que combina escenarios rurales en Montana con la vida urbana de Manhattan.

Los episodios de The Madison se encuentran disponibles en Paramount+. De acuerdo con el calendario de estreno, los tres episodios finales de la temporada se estrenarán el 21 de marzo.

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