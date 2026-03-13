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La razón por la que Elle Fanning se creó una cuenta en OnlyFans

La estrella de Hollywood reveló que exploró la plataforma conocida por su contenido adulto

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La actriz Elle Fanning estrenará
La actriz Elle Fanning estrenará una nueva serie el 15 de abril de este año (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz Elle Fanning tomó muy en serio el proceso de preparación para dar vida a su nuevo personaje en la miniserie Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero). La meta era comprender mejor el mundo que atraviesa su protagonista, lo que la llevó a crear una cuenta en la plataforma de contenido por suscripción OnlyFans como parte de su investigación para la serie.

La confesión fue realizada durante el estreno del proyecto en el SXSW Film & TV Festival, celebrado el 12 de marzo de 2026, donde la actriz habló con la revista People.

Fanning, de 27 años, interpreta a Margo Millet, una joven que atraviesa una crisis personal y económica tras quedar embarazada y abandonar la universidad. En la historia, el personaje encuentra una forma inesperada de sostenerse económicamente: crear contenido en OnlyFans.

En la ficción, el personaje
En la ficción, el personaje de Elle Fanning enfrenta dificultades económicas después de abandonar la universidad. (Apple TV+)

“Hubo muchas cosas”, explicó Fanning sobre su proceso. La actriz detalló que ya estaba familiarizada con algunas plataformas sociales, pero hasta el momento no había explorado la red conocida por difundir material adulto. “Obviamente, soy usuaria de Instagram y de TikTok. Tuve que mirar eso”, señaló. “También tuvimos que adentrarnos un poco en OnlyFans. Creamos una cuenta para la sala de guionistas y para mí, para que pudiera revisar cómo es el sitio web”.

Como precisó la nominada al Oscar por Valor Sentimental, el contacto con OnlyFans fue compartido con el equipo creativo. Así lo explicó también la showrunner Eva Anderson en un panel posterior a la premiere en SXSW.

“Hubo mucho este proceso de mirar OnlyFans con los guionistas, pero todos nos dimos consentimiento entre nosotros antes de hacerlo”, explicó Anderson. “Fuimos muy responsables y simplemente tratamos de obtener tanta información como pudimos antes de empezar”.

¿De qué trata la serie?

Michelle Pfeiffer da vida a
Michelle Pfeiffer da vida a la madre de Margo, una ex camarera de Hooters (Apple TV+)

Margo’s Got Money Troubles adapta la novela superventas publicada en 2024 por la escritora Rufi Thorpe, que ya abordaba el tema del trabajo digital y las nuevas formas de economía en internet.

La protagonista es una aspirante a escritora que está desesperada por conseguir dinero para cuidar a su bebé. Tras abandonar la universidad, encuentra una insólita solución a su urgencia financiera en el ecosistema de OnlyFans.

En el camino, la joven recibe el apoyo de su familia, aunque de una forma poco convencional. Su madre, Shaynne, una ex camarera de Hooters interpretada por Michelle Pfeiffer, y su padre Jinx, un ex luchador profesional encarnado por Nick Offerman, se convierten en parte fundamental de su entorno.

La serie también cuenta con las actuaciones de Nicole Kidman, Thaddea Graham, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty y Lindsey Normington.

El proyecto está compuesto por ocho episodios y fue creado por el reconocido guionista y productor David E. Kelley, conocido por series como Big Little Lies y The Undoing. La producción es una colaboración con el estudio A24, mientras que Fanning y Pfeiffer también participan como productoras ejecutivas.

La actriz Elle Fanning, presente
La actriz Elle Fanning, presente en la conversación de la temporada de premios rumbo a los Premios Oscar 2026, lidera el reparto de la serie Margo's Got Money Troubles (REUTERS/Mario Anzuoni)

En entrevistas previas sobre el proyecto, Fanning destacó el carácter resiliente de su personaje. La actriz aseguró que interpretar a Margo fue una experiencia inspiradora por la forma en que enfrenta los obstáculos. “Le han tocado estas dificultades en la vida, pero de alguna manera siempre logra superarlas”, comentó.

La serie se estrenará mundialmente el 15 de abril de 2026 en la plataforma Apple TV+. Ese día se lanzarán los tres primeros episodios, mientras que el resto se publicará semanalmente hasta el 20 de mayo.

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