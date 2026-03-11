Tras las teorías sobre su apariencia, un cirujano plástico respalda a Jim Carrey: “Todavía se ve bien”

Terry Dubrow defendió la apariencia de Jim Carrey. (REUTERS. Captura de video)

Jim Carrey recibió el respaldo del cirujano plástico de celebridades Terry Dubrow tras los comentarios surgidos en redes sociales sobre su apariencia durante su reciente participación en los César Awards en París.

Las reacciones comenzaron después de que circularan fotografías del actor de 64 años durante el evento celebrado en la capital francesa el mes pasado.

En algunas publicaciones en redes sociales, usuarios afirmaron que el intérprete lucía diferente a su imagen habitual e incluso surgieron teorías que aseguraban que no se trataba del actor, sino de un “doble” o un supuesto “clon”.

Los usuarios de redes sociales afirmaban que Jim Carrey había sido suplantado. (AFP/REUTERS)

Terry Dubrow, de 67 años, abordó el tema durante su participación en el pódcast misSpelling. Durante la conversación, el médico explicó que en los últimos días ha recibido múltiples consultas sobre el aspecto del actor.

“Todo lo que quieren es hablar de cómo se ve el pobre Jim Carrey”, dijo y aseguró que la estrella de Hollywood “todavía se ve bien”.

El cirujano plástico, conocido por su participación en el programa de televisión Botched, aclaró que no sabe si Jim Carrey se ha sometido o no a procedimientos de cirugía estética.

No obstante, reconoció que el artista presenta una apariencia diferente a la que el público ha visto durante gran parte de su carrera. “La gente está acostumbrada a verlo joven desde hace muchos años”, indicó.

Terry Dubrow aseguró que las personas están acostumbradas a la apariencia joven de Jim Carrey. (Captura de video)

El cirujano también se refirió al debate que se ha generado en internet sobre los rasgos faciales del famoso. En ese contexto, señaló que algunos especialistas han analizado fotografías del intérprete para comentar posibles cambios en su rostro.

“Cada cirujano plástico del mundo está entrando en internet para hablar de si hay menos piel en los párpados superiores o si las cejas están más elevadas”, afirmó.

En su opinión, este tipo de discusiones públicas pueden interpretarse como una forma de críticas sobre la apariencia física. Por ese motivo, sugirió que los usuarios de redes sociales consideren el impacto de sus comentarios.

De hecho, ante las especulaciones en redes sociales, un representante del actor confirmó su presencia en declaraciones difundidas por la revista People: “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde recibió su César Honorífico”, puntualizó.

El representante de Jim Carrey aseguró que el actor realmente estuvo en los Premios César. (REUTERS/Benoit Tessier)

Por su parte, Gregory Caulier, delegado general de los premios, ofreció detalles sobre la organización de la visita en declaraciones a Variety.

“La visita de Jim Carrey ha estado planeada desde este verano. Desde el principio, se mostró extremadamente conmovido por la invitación de la Academia. Ocho meses de conversaciones continuas y constructivas. Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabra”, señaló.

Y añadió: “Vino con su pareja, su hija, su nieto y 12 amigos y familiares cercanos. Su publicista de toda la vida lo acompañó. Su viejo amigo Michel Gondry, que ha hecho una película y dos series con él, estaba allí, y estaban encantados de volver a verse”.

En relación con los comentarios que circularon sobre el aspecto físico del actor durante la ceremonia, Caulier fue consultado directamente y en su respuesta afirmó que lo verdaderamente importante eran las cualidades que el famoso posee como persona.

Gregory Caulier antepuso las cualidades del actor ante las críticas por su rostro. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Para mí, no es un tema. Solo recuerden su generosidad, su amabilidad, su benevolencia, su elegancia”.

Durante su discurso de aceptación, Jim Carrey agradeció a su familia y mencionó a su hija Jane, a su nieto Jackson y a su pareja, Min Ah. También recordó a su padre, Percy Joseph Carrey.

Al final de su intervención, hizo referencia a su manejo del idioma francés y comentó ante el público: “Casi mediocre, ¿verdad? Perdónenme, no hablaba francés, pero lo estoy aprendiendo. Mi lengua está cansada”.