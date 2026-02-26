Entretenimiento

Lupita Nyong’o continúa su dolorosa lucha con los fibromas uterinos: “Me encontraron más de 50”

La actriz reveló que los miomas regresaron y se duplicaron tras su cirugía de 2014

La ganadora del Oscar padece
La ganadora del Oscar padece fibromas uterinos desde hace más de una década y aún evalúa someterse a una nueva intervención invasiva (REUTERS/Angelina Katsanis)

La actriz ganadora del Oscar Lupita Nyong’o volvió a poner en primer plano un problema de salud que afecta a millones de mujeres en el mundo, aunque suele ser invisibilizado. Este miércoles, la intérprete tuvo una entrevista en el programa Today y reveló el estado actual de la enfermedad con la que convive desde hace más de una década: los fibromas uterinos.

La actriz de 42 años detalló que los miomas, lejos de desaparecer tras una cirugía previa, regresaron y se multiplicaron. “La primera vez que me sacaron los fibromas, me quitaron 23. Y esta vez me informaron, hace dos años, que tengo más de 50”, contó.

Los fibromas uterinos son tumores no cancerosos que se desarrollan en el útero y pueden provocar síntomas severos como sangrados menstruales abundantes, dolor pélvico, molestias lumbares, necesidad frecuente de orinar, estreñimiento y dolor en piernas y espalda. En el caso de Nyong’o, la condición alcanzó un nivel especialmente complejo.

“Cuando tienes fibromas, los médicos suelen usar frutas para explicarte el tamaño”, explicó la actriz en Today. “Tu fibroma puede ser del tamaño de una uva. Mi fibroma más grande es del tamaño de una naranja”.

En una entrevista televisiva, Nyong’o
En una entrevista televisiva, Nyong’o habló del impacto físico y emocional de una condición que describió como debilitante (REUTERS/Mark Blinch)

Según relató, los médicos le han planteado nuevamente las mismas alternativas que recibió en 2014, cuando fue diagnosticada por primera vez: cirugía o resignarse a vivir con el dolor. “Me enfrento a las mismas opciones: cirugía o vivir con el dolor”, dijo. Sin embargo, la decisión no es sencilla.

Nyong’o explicó que tiene dudas sobre someterse a una nueva miomectomía, una intervención quirúrgica destinada a extirpar los fibromas preservando el útero.

“No estoy lista para tomar esa decisión”, confesó. “Es bastante invasiva… y es una gran amenaza para nuestros órganos reproductivos”. También está la posibilidad de que los fibromas vuelvan a crecer, como ya ocurrió tras la primera operación.

Más allá del dolor físico, la actriz subrayó el peso emocional que ha cargado durante años. Al hablar de sus primeras experiencias con la enfermedad, reconoció que el diagnóstico estuvo acompañado de sentimientos de culpa y aislamiento. “Sentí vergüenza. ¿Qué hice yo para causarlos? Y me sentí muy sola y bastante asustada por mi salud reproductiva”, declaró en el programa matinal.

La intérprete recordó que al
La intérprete recordó que al inicio sintió vergüenza y miedo por su salud reproductiva tras recibir el diagnóstico. (Captura de video)

Durante casi una década, Nyong’o vivió la enfermedad en silencio. Fue recién en los últimos años cuando decidió hacer pública su historia y compartirla con otras mujeres. Ese gesto, aseguró, cambió las cosas. “Estoy emocionada ahora mismo porque hablar me ha empoderado”, afirmó. “He encontrado comunidad. Me he tomado del brazo con mujeres que han estado luchando esta batalla durante mucho tiempo”.

“Hablé y la cantidad de apoyo que recibí, al escuchar a mujeres decir ‘yo también’ y compartir sus historias, me hizo sentir menos sola, y es honestamente lo que me ha dado fuerzas para hacer el trabajo que hago ahora”, sostuvo.

Una lucha que se transformó en activismo

El testimonio personal de Nyong’o se convirtió en una plataforma de acción. La actriz se ha involucrado activamente en campañas de concientización y recaudación de fondos para impulsar tratamientos menos invasivos y más investigación científica sobre los fibromas uterinos.

Nyong’o denunció la normalización del
Nyong’o denunció la normalización del dolor femenino en torno a enfermedades ginecológicas comunes (REUTERS/Danny Moloshok)

En 2026, se sumó a la Foundation for Women’s Health para lanzar la campaña Make Fibroids Count, con la que comprometió 200.000 dólares para financiar investigaciones orientadas a encontrar alternativas terapéuticas que no impliquen cirugías agresivas. “Creo que ya es hora de que alcemos la voz para asegurarnos de que esto deje de trivializarse y deje de considerarse normal solo porque es común”, afirmó.

El año pasado, en julio, Nyong’o visitó el Capitolio para apoyar a legisladoras estadounidenses que impulsaban un paquete de proyectos de ley destinados a ampliar el financiamiento para investigación, mejorar la detección temprana y aumentar la concientización sobre la salud uterina. “Debemos rechazar la normalización del dolor femenino”, expresó en esa ocasión.

