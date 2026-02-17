Ian McKellen, con 86 años, habló sobre el envejecimiento y su regreso al cine: “He tenido que aceptar que no soy inmortal”

Ian McKellen afrontó su accidente en el teatro Noël Coward de Londres a los 86 años y replanteó su visión sobre la mortalidad (REUTERS)

Ian McKellen, a los 86 años,atraviesa un periodo de intensa reflexión después de su accidente en el Teatro Noël Coward de Londres. A pesar de las secuelas físicas de la caída, demostró un renovado entusiasmo por sus próximos desafíos en el arte.

El reconocido actor compartió con The Times que el incidente le obligó a reconsiderar su percepción de la mortalidad: “He tenido que aceptar que no soy inmortal”, afirmó, estableciendo el tono para una conversación donde confluyen recuerdos, anhelos y proyectos que marcan su retorno al teatro y a la saga cinematográfica El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum.

El accidente y la conciencia de la mortalidad

La caída sucedió en junio de 2024, durante una función de la obra “Player Kings”. Sufrió una fractura de muñeca y una vértebra astillada. “Aun así, sigo funcionando”, comentó entre risas el actor.

El reconocido actor británico sufrió fractura de muñeca y vértebra durante la obra 'Player Kings' en junio de 2024 (REUTERS)

El incidente también lo llevó a confrontar la realidad de la mortalidad, no solo propia, sino la de quienes lo rodean. “La inevitabilidad de la mortalidad no solo proviene de lo que sientes por ti mismo, sino del simple hecho de que tus amigos mueren constantemente. Cuando eres joven, la muerte es asombrosa, pero se convierte en una característica del envejecimiento. La muerte se vuelve omnipresente”, reflexionó

El retorno al escenario y el teatro virtual

Ya recuperado, McKellen buscó alternativas para regresar al trabajo de forma segura, encontrando en el teatro virtual una experiencia distinta. Participó en “An Ark”, una pieza experimental en el centro de arte Shed de Manhattan, donde los actores actúan mediante tecnología de realidad virtual para cada espectador.

Sin embargo, su vuelta presencial a los escenarios le resultó gratificante. “He vuelto a trabajar en el escenario un par de veces y, para mi gran alivio, todavía me encanta hacerlo y no me resulta inquietante. Todavía puedo recordar los diálogos y, considerando mi edad, todo está bien”, relató a The Times.

Asimismo, considera que la tecnología de realidad virtual no sustituirá al arte escénico tradicional. “No va a sustituir al cine, la televisión ni el teatro, pero es un nuevo recurso. Nunca podrás acercarte tanto a estos personajes en un teatro como aquí”, aseguró.

Vida, reconocimiento y legado

Lejos del retiro, el experimentado actor valoró la vitalidad que le otorga seguir activo y el contacto con nuevas generaciones de espectadores. “Me emociono; no puedo creer la suerte que tengo”, expresó.

Ian McKellen retomará los papeles de Magneto en 'Avengers: Doomsday' y Gandalf en 'El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum', bajo la dirección de Andy Serkis (20th Century Fox)

McKellen también recordó que el reconocimiento llegó tarde en su carrera: “No fui famoso hasta los 60”, y añadió con humor que “solo me conocen de verdad por dos películas”, minimizando así su extensa trayectoria artística iniciada en 1961.

Lejos de sentirse afectado por la fama tardía, encuentra un sentido de propósito profundo en su activismo. “Es maravilloso sentir que mi vida ha tenido un propósito, sin que yo lo haya intentado realmente. Eso es mejor que cualquier premio”, afirmó, refiriéndose a su militancia por los derechos LGBTQ+ tras declararse abiertamente homosexual en 1988.

Regreso a “El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum” y nuevos proyectos

El calendario del actor para los próximos meses lo sitúa de nuevo en el centro de dos de los universos más emblemáticos del cine contemporáneo. Por un lado, regresa en diciembre como Magneto en Avengers: Doomsday, junto a Patrick Stewart, retomando el icónico personaje que interpretó en la saga de X-Men.

Por otro, se prepara para retomar el papel de Gandalf en El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum, bajo la dirección de Andy Serkis. McKellen expresó su entusiasmo por retomar el papel del mago, bromeando sobre su inigualable rol: “Nadie más podría interpretar a Gandalf”.

El rodaje de la nueva película lo llevará a Nueva Zelanda cuando alcance los 87 años (IMDb)

Evitó adelantar detalles de la trama, no obstante explicó que: “el guion está diseñado para atraer a quienes disfrutan de El Señor de los Anillos. Es una historia de aventuras: Aragorn intenta encontrar a Gollum con Gandalf dirigiendo las operaciones desde la barrera”.

Entre sus estrenos recientes figuran la película “Frank and Percy”, basada en la obra donde comparte protagonismo con Roger Allam y Sheila Hancock, además de la cinta “The Christophers”, dirigida por Steven Soderbergh.

Recuerdos, humor y arte compartido

McKellen mezcló confesiones con anécdotas, como su participación en la versión original de “Cats”. “Es importante compensar ese éxito diciendo que también he participado en la película menos exitosa de la historia”, comentó con humor.

El actor valora su legado por el activismo LGBTQ+, considerándolo un propósito de vida profundo y superior a cualquier reconocimiento o premio obtenido en su carrera (EFE)

Comparte recuerdos con colegas, desde discusiones acaloradas sobre Shakespeare con Derek Jacobi hasta su implicación en el documental “LS Lowry: The Unheard Tapes”.

Habló de sus inicios y de cómo la actuación era parte esencial de la vida familiar: “Así que actuar era parte de la vida”. También destacó la satisfacción de trabajar con sus amigos en “Frank and Percy”: “Es casi el mejor trabajo que he tenido, porque todos mis amigos están en él”.

Al cierre de la entrevista con The Times, el actor dejó claro que su energía y metas permanecen firmes. Su recorrido continúa, impulsado por la convicción de que aún le esperan muchas experiencias y momentos relevantes en su vida y carrera.