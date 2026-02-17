Entretenimiento

Ian McKellen, con 86 años, habló sobre el envejecimiento y su regreso al cine: “He tenido que aceptar que no soy inmortal”

El actor británico describió en una entrevista con The Times cómo un accidente reciente lo llevó a reflexionar acerca de la mortalidad, su experiencia con el teatro virtual y la emoción de retomar proyectos tanto escénicos como cinematográficos

Guardar
Ian McKellen afrontó su accidente
Ian McKellen afrontó su accidente en el teatro Noël Coward de Londres a los 86 años y replanteó su visión sobre la mortalidad (REUTERS)

Ian McKellen, a los 86 años,atraviesa un periodo de intensa reflexión después de su accidente en el Teatro Noël Coward de Londres. A pesar de las secuelas físicas de la caída, demostró un renovado entusiasmo por sus próximos desafíos en el arte.

El reconocido actor compartió con The Times que el incidente le obligó a reconsiderar su percepción de la mortalidad: “He tenido que aceptar que no soy inmortal”, afirmó, estableciendo el tono para una conversación donde confluyen recuerdos, anhelos y proyectos que marcan su retorno al teatro y a la saga cinematográfica El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum.

El accidente y la conciencia de la mortalidad

La caída sucedió en junio de 2024, durante una función de la obra “Player Kings”. Sufrió una fractura de muñeca y una vértebra astillada. “Aun así, sigo funcionando”, comentó entre risas el actor.

El reconocido actor británico sufrió
El reconocido actor británico sufrió fractura de muñeca y vértebra durante la obra 'Player Kings' en junio de 2024 (REUTERS)

El incidente también lo llevó a confrontar la realidad de la mortalidad, no solo propia, sino la de quienes lo rodean. “La inevitabilidad de la mortalidad no solo proviene de lo que sientes por ti mismo, sino del simple hecho de que tus amigos mueren constantemente. Cuando eres joven, la muerte es asombrosa, pero se convierte en una característica del envejecimiento. La muerte se vuelve omnipresente”, reflexionó

El retorno al escenario y el teatro virtual

Ya recuperado, McKellen buscó alternativas para regresar al trabajo de forma segura, encontrando en el teatro virtual una experiencia distinta. Participó en “An Ark”, una pieza experimental en el centro de arte Shed de Manhattan, donde los actores actúan mediante tecnología de realidad virtual para cada espectador.

Sin embargo, su vuelta presencial a los escenarios le resultó gratificante. “He vuelto a trabajar en el escenario un par de veces y, para mi gran alivio, todavía me encanta hacerlo y no me resulta inquietante. Todavía puedo recordar los diálogos y, considerando mi edad, todo está bien”, relató a The Times.

Asimismo, considera que la tecnología de realidad virtual no sustituirá al arte escénico tradicional. “No va a sustituir al cine, la televisión ni el teatro, pero es un nuevo recurso. Nunca podrás acercarte tanto a estos personajes en un teatro como aquí”, aseguró.

Vida, reconocimiento y legado

Lejos del retiro, el experimentado actor valoró la vitalidad que le otorga seguir activo y el contacto con nuevas generaciones de espectadores. “Me emociono; no puedo creer la suerte que tengo”, expresó.

Ian McKellen retomará los papeles
Ian McKellen retomará los papeles de Magneto en 'Avengers: Doomsday' y Gandalf en 'El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum', bajo la dirección de Andy Serkis (20th Century Fox)

McKellen también recordó que el reconocimiento llegó tarde en su carrera: “No fui famoso hasta los 60”, y añadió con humor que “solo me conocen de verdad por dos películas”, minimizando así su extensa trayectoria artística iniciada en 1961.

Lejos de sentirse afectado por la fama tardía, encuentra un sentido de propósito profundo en su activismo. “Es maravilloso sentir que mi vida ha tenido un propósito, sin que yo lo haya intentado realmente. Eso es mejor que cualquier premio”, afirmó, refiriéndose a su militancia por los derechos LGBTQ+ tras declararse abiertamente homosexual en 1988.

Regreso a “El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum” y nuevos proyectos

El calendario del actor para los próximos meses lo sitúa de nuevo en el centro de dos de los universos más emblemáticos del cine contemporáneo. Por un lado, regresa en diciembre como Magneto en Avengers: Doomsday, junto a Patrick Stewart, retomando el icónico personaje que interpretó en la saga de X-Men.

Por otro, se prepara para retomar el papel de Gandalf en El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum, bajo la dirección de Andy Serkis. McKellen expresó su entusiasmo por retomar el papel del mago, bromeando sobre su inigualable rol: “Nadie más podría interpretar a Gandalf”.

El rodaje de la nueva
El rodaje de la nueva película lo llevará a Nueva Zelanda cuando alcance los 87 años (IMDb)

Evitó adelantar detalles de la trama, no obstante explicó que: “el guion está diseñado para atraer a quienes disfrutan de El Señor de los Anillos. Es una historia de aventuras: Aragorn intenta encontrar a Gollum con Gandalf dirigiendo las operaciones desde la barrera”.

Entre sus estrenos recientes figuran la película “Frank and Percy”, basada en la obra donde comparte protagonismo con Roger Allam y Sheila Hancock, además de la cinta “The Christophers”, dirigida por Steven Soderbergh.

Recuerdos, humor y arte compartido

McKellen mezcló confesiones con anécdotas, como su participación en la versión original de “Cats”. “Es importante compensar ese éxito diciendo que también he participado en la película menos exitosa de la historia”, comentó con humor.

El actor valora su legado
El actor valora su legado por el activismo LGBTQ+, considerándolo un propósito de vida profundo y superior a cualquier reconocimiento o premio obtenido en su carrera (EFE)

Comparte recuerdos con colegas, desde discusiones acaloradas sobre Shakespeare con Derek Jacobi hasta su implicación en el documental “LS Lowry: The Unheard Tapes”.

Habló de sus inicios y de cómo la actuación era parte esencial de la vida familiar: “Así que actuar era parte de la vida”. También destacó la satisfacción de trabajar con sus amigos en “Frank and Percy”: “Es casi el mejor trabajo que he tenido, porque todos mis amigos están en él”.

Al cierre de la entrevista con The Times, el actor dejó claro que su energía y metas permanecen firmes. Su recorrido continúa, impulsado por la convicción de que aún le esperan muchas experiencias y momentos relevantes en su vida y carrera.

Temas Relacionados

Ian McKellenEntretenimientoCineTeatroEl Señor de los AnillosGandalfMagnetoAndy SerkisMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Vestuario épico, más de 2.000 metros de montaña y un reto fuera del guion: así Sean Bean llevó a Boromir a su final en El Señor de los Anillos

Ese episodio, a contramano de la logística habitual de la producción, se transformó en una muestra de compromiso y autenticidad que aún hoy es recordada por quienes formaron parte de la filmación

Vestuario épico, más de 2.000

“No se trata de encender o apagar el personaje, durante el rodaje vivo las 24 horas para la película”, confesó Jacob Elordi

En el podcast CBS Sunday Morning, el protagonista de Frankenstein y Cumbres Borrascosas explicó cómo la dedicación ininterrumpida durante el rodaje le permitió conectar con cada uno de los roles de manera genuina

“No se trata de encender

El nombre que falta en Springfield: por qué una superestrella pop aún no se unió al universo de Los Simpson

La serie animada suma celebridades temporada tras temporada, pero no han logrado convencer a una de las artistas más deseadas de la escena mundial

El nombre que falta en

Estética retro, aventura y grandes estrellas: He-Man regresa al cine para cautivar a nostálgicos y a nuevas generaciones

La película recupera el espíritu excéntrico del original y suma desafíos físicos y emocionales para Nicholas Galitzine. Cómo será esta producción que revela detalles inéditos sobre el universo de Eternia, según advirtió el director Travis Knight en diálogo con Empire

Estética retro, aventura y grandes

A este legendario actor de Marvel y ‘El señor de los anillos’ no le ha gustado nada ‘Hamnet’: “La imaginación de Shakespeare no vino de su historia familiar”

Apasionado de la obra del dramaturgo inglés, este actor considera que el filme no da una idea correcta del origen de ‘Hamlet’

A este legendario actor de
DEPORTES
La frase de Antonio Mohamed

La frase de Antonio Mohamed sobre Boca Juniors en medio de la incertidumbre por el futuro de Claudio Úbeda como entrenador

Martín Jaite habló sobre el futuro del Argentina Open y la gira sudamericana y las conversaciones con la ATP

Él desde la pista, ella en la tribuna, “compiten” por ver quién gana más dinero: la pareja que desafía los estándares del tenis

Paulo Dybala, íntimo: una revelación sobre Cristiano Ronaldo, su impactante museo y el pilates y la moda como nuevo estilo de vida

La selección argentina femenina empató ante Venezuela y sigue invicta en el Sudamericano Sub 20

TELESHOW
Entrevista exclusiva a los actores

Entrevista exclusiva a los actores de “Paradise”: “Cuanto más intensas son las escenas, más liviano es el clima detrás de cámara”

María Becerra se sinceró sobre su paso por La Casita de Bad Bunny en Argentina: “Me puse borrachísima”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la definición que revolucionó el programa

Murió Juan Carlos Desanzo, director emblemático de Eva Perón y El Polaquito, a los 88 años

Jimena Monteverde sorprendió recordando su foto en el Carnaval: “Estaban las madres del colegio de mis hijos”

INFOBAE AMÉRICA

Lagartijas en paredes y pisos:

Lagartijas en paredes y pisos: por qué aparecen en casa

Estados Unidos e Irán se reúnen en Ginebra para una segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán

EEUU instó a Ucrania a sentarse “rápidamente” a la mesa de negociaciones con Rusia antes de las conversaciones en Ginebra

Estados Unidos decidirá “pronto” si envía más armas a Taiwán tras la advertencia de Xi Jinping por las ventas militares a la isla

“Cumbres borrascosas” es la nueva “50 sombras de Grey”: el cruce que no necesitabas