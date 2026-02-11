Margot Robbie recordó el incómodo regalo que recibió al comenzar su carrera: un libro sugiriendo que debía adelgazar

Un compañero de Margot Robbie le obsequió un libro que, según ella, le sugería adelgazar

Margot Robbie se encuentra nuevamente en el foco de la escena internacional gracias a su participación en la más reciente adaptación de Wuthering Heights. Su nombre se ha consolidado como sinónimo de éxito en la industria cinematográfica, y su trayectoria incluye títulos destacados como Barbie y I, Tonya, que la posicionaron entre las superestrellas más reconocidas de su generación.

El magnetismo de Robbie en la pantalla grande y fuera de ella ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. La fascinación que despierta su presencia, sumada a los constantes elogios sobre su belleza, la han convertido para muchos en una de las personas más bellas de la actualidad, tanto para la crítica como para el público.

Sin embargo, el recorrido de Margot Robbie hasta alcanzar esa posición de privilegio no estuvo exento de desafíos. Si bien hoy es celebrada por su talento y carisma, los primeros pasos de su carrera no siempre fueron fáciles.

La actriz australiana reveló recientemente que, en los inicios de su trayectoria, vivió una situación inesperada y desconcertante: el momento en que un compañero de trabajo le hizo un obsequio que, según su interpretación, aludía a su aspecto físico y la dejó perpleja, como recogió el diario británico Daily Mail.

Margot Robbie relató que el presente fue repentino y sumamente incómodo

La revelación sobre este episodio surgió durante una conversación publicada por Interview Magazine, en la que Robbie dialogó con la cantante Charli XCX. En ese espacio, la estrella de Hollywood compartió detalles de aquel momento incómodo. Según su propio relato, el regalo consistió en el libro Why French Women Don’t Get Fat (Por qué las mujeres francesas no engordan), un título cuya elección la sorprendió y que recibió sin ningún tipo de explicación adicional por parte de su colega.

Robbie explicó que el gesto la tomó completamente desprevenida. La entrega del libro no estuvo acompañada por palabras, contexto ni justificación alguna, lo que aumentó su desconcierto y la incomodidad del momento. La actriz reconoció que no esperaba recibir un presente de ese tipo y que, por la ausencia de comentarios o aclaraciones, la situación se volvió aún más difícil de procesar. Este episodio quedó grabado en su memoria como uno de los momentos más incómodos de sus primeros años en el ambiente artístico australiano.

La conversación con Charli XCX permitió a Robbie repasar ese episodio y detallar cómo la marcó la experiencia de recibir un mensaje implícito sobre su imagen física. El relato no incluyó afirmaciones sobre cómo ese momento influyó en su visión profesional a largo plazo, pero dejó en claro que el episodio ocurrió cuando su carrera apenas comenzaba y que representó un contraste con el reconocimiento que alcanzaría años después.

El testimonio de Margot Robbie deja en evidencia cómo ciertas acciones dentro de la industria pueden impactar profundamente a las actrices en ascenso

En la entrevista publicada por Interview Magazine, Robbie fue cuidadosa al evitar identificar al colega que le hizo el obsequio. Al referirse a la persona involucrada, se limitó a señalar que no se trata de alguien importante dentro del cine y que el episodio tuvo lugar hace mucho tiempo, cuando su participación se restringía a proyectos menores en Australia. Dejó constancia, además, de que no mantiene ningún tipo de relación o contacto con esa persona en la actualidad, eligiendo no dar más detalles sobre su identidad.

En definitiva, el testimonio de Margot Robbie, aporta una mirada sobre las experiencias que pueden atravesar mujeres en los inicios de su carrera artística. Aunque Robbie no desarrolló una postura explícita sobre las expectativas de la industria ni ofreció declaraciones acerca de la cultura de la imagen en el cine, su relato expone de manera directa la incomodidad y el desconcierto que pueden generar ciertos gestos en contextos profesionales.

Hoy, la actriz es reconocida como una de las superestrellas de Hollywood y, para muchos, una de las personas más bellas del panorama internacional. Su ascenso en la industria, respaldado por elogios de la crítica y la devoción del público, la ubica en un lugar de privilegio. Sin embargo, su testimonio reciente recuerda que incluso los nombres más admirados han debido atravesar momentos difíciles y desconcertantes, especialmente en los primeros pasos de su carrera.