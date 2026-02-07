Murió Brad Arnold, voz y fundador de la banda 3 Doors Down, tras luchar contra el cáncer renal

Brad Arnold también fue el baterista original de 3 Doors Down antes de dedicarse exclusivamente al canto (Grosby)

Brad Arnold, cantante principal, compositor y uno de los fundadores de la banda estadounidense 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero a los 47 años, tras varios meses de lucha contra un cáncer renal en etapa avanzada. La noticia fue confirmada por el propio grupo a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde detallaron que el músico murió mientras dormía, acompañado por su esposa Jennifer y otros miembros de su familia.

El diagnóstico de Arnold se conoció públicamente en mayo del año pasado, cuando él mismo anunció que padecía un carcinoma de células claras de riñón, con metástasis en los pulmones. En ese momento, explicó que la enfermedad obligaría a la banda a cancelar la gira prevista para el verano.

“Es de estado 4, y eso no es bueno. Pero servimos a un Dios poderoso y él puede superar cualquier cosa. Así que no tengo miedo. Sinceramente, no estoy asustado en absoluto”, manifestó Arnold en el video donde compartió la noticia con sus seguidores. “Desearía que oren por mí cuando tengan la oportunidad. Creo que es hora de que vaya a escuchar ‘It’s Not My Time’”.

El grupo confirmó la noticia del fallecimiento a través de un emotivo mensaje en redes sociales. (Instagram/3 Doors Down)

Al comunicar su partida, la banda 3 Doors Down homenajeó la contribución de Arnold al arte. “Él ayudó a redefinir el rock mainstream, fusionando la accesibilidad del post-grunge con letras directas y temas que conectaron con el público general”, destacaron.

“Su música resonaba más allá del escenario, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias que permanecerán más allá de los escenarios en los que se presentó”, escribió la banda en su despedida al vocalista.

Su legado en la música

Brad Arnold nació en septiembre de 1978 en Escatawpa, Misisipi. Formó 3 Doors Down en 1996 junto a Todd Harrell y Matt Roberts, mientras aún era estudiante de secundaria. Su papel inicial combinaba la batería con la voz principal, hasta que la llegada de un nuevo baterista le permitió centrarse en la composición y el canto.

La banda alcanzó notoriedad internacional en el año 2000 con la publicación de “The Better Life”, su álbum debut, que logró la séptima posición en la lista Billboard 200 y fue certificado seis veces platino en Estados Unidos. El sencillo “Kryptonite”, escrito por Arnold a los 15 años durante una clase de álgebra, se convirtió en su mayor éxito y obtuvo una nominación al Grammy. Otros temas del disco, como “Loser” y “Be Like That”, reforzaron la popularidad del grupo.

Arnold habló públicamente de su enfermedad en mayo del 2025 (Grosby)

Entre los logros de la agrupación también destacan los sencillos “When I’m Gone” y “Here Without You”, ambos incluidos en su segundo álbum, “Away from the Sun” (2002), que alcanzó el octavo lugar en las listas estadounidenses. A lo largo de su carrera, el grupo editó seis álbumes de estudio, el último de ellos titulado “Us and the Night” (2016).

A lo largo de los años, Arnold reflexionó sobre el impacto de la fama y la complicada rutina de las giras en su proceso creativo. “La mayor diferencia es el día a día, estar en la carretera en lugar de ir a trabajar y vivir situaciones que inspiran canciones”, señaló en una entrevista. Pese a los cambios, mantuvo la intención de escribir letras con las que el público pudiese identificarse.

En el plano social, la banda fundó en 2004 The Better Life Foundation, una organización destinada a mejorar la vida de niños y jóvenes que requieren alimentos, refugio o asistencia médica. Arnold manifestó en varias ocasiones el orgullo que sentía por este proyecto.

Arnold fue descrito por sus compañeros como un músico talentoso y una persona generosa y humilde. (Grosby)

En su vida personal, Brad Arnold se casó en 2001 con su novia de la secundaria, relación que terminó en 2007. En 2009 contrajo matrimonio con Jennifer Sanderford, quien lo acompañó hasta el final de su vida y fue su principal apoyo durante el tratamiento oncológico.

En 2016, el cantante reconoció públicamente sus dificultades con el alcohol y celebró la decisión de iniciar una etapa de sobriedad. “Es la mejor decisión que he tomado”, afirmó en una entrevista dos años más tarde.

Este sábado, la noticia de su muerte generó una ola de mensajes de condolencia por parte de fanáticos y colegas, incluyendo a miembros de bandas como Creed y Alter Bridge. Por su parte, 3 Doors Down pidió respeto por la privacidad de la familia y agradeció las muestras de afecto recibidas.