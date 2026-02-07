Harrison Ford confiesa que “Shrinking” le devolvió la pasión por actuar y marcó un giro en su carrera

Shrinking Temporada 3 - Avance Oficial - Apple TV

Harrison Ford reconoció públicamente que la serie Shrinking ha transformado su experiencia profesional y le ha devuelto el entusiasmo por la actuación. Durante el evento Apple TV Press Day, realizado el 3 de febrero de 2026 en Santa Monica’s Barker Hangar, el actor compartió el impacto personal y profesional que le generó este proyecto, resaltando la importancia de encontrar sentido y motivación en cada etapa de su carrera.

Con más de cincuenta años en la industria cinematográfica, Harrison Ford calificó Shrinking como una experiencia “muy especial”. El intérprete explicó que el trabajo en la serie lo llevó a replantearse su trayectoria y le proporcionó una sensación de valor renovado.

“Lo que han conseguido con los recursos disponibles y la premisa de la producción es notable”, afirmó Ford, señalando que el ambiente creativo y el enfoque del equipo lo motivaron de una manera que no experimentaba desde hacía tiempo.

Harrison Ford revela que la serie Shrinking le devolvió la motivación profesional y transformó su visión de la actuación (REUTERS/Daniel Cole)

Interpretar al doctor Paul Rhoades, terapeuta principal diagnosticado con Parkinson, le permitió a Ford explorar registros dramáticos inéditos en su carrera. Esta oportunidad marcó un cambio significativo en su proceso artístico, facilitando una conexión más profunda con el personaje y con las temáticas abordadas en la serie.

El aporte de Michael J. Fox y nuevas dinámicas

La tercera temporada de la serie presentó la incorporación de Michael J. Fox, quien apareció en tres episodios. Jessica Williams, integrante del elenco, subrayó el impacto de su llegada.

En ese sentido, relató que presenciar la interacción profesional entre Ford y Fox resultó “asombroso” y calificó a este último como “uno de los actores más grandes de todos los tiempos”. Williams también describió el ambiente como “un momento irreal” que acentuó la importancia de la colaboración entre actores de generaciones distintas.

La llegada de Michael J. Fox aportó energía renovada, colaboraciones intergeneracionales e inspiración al equipo de "Shrinking" (YouTube: Apple TV)

El co-creador de la serie, Bill Lawrence, resaltó que la presencia de Fox motivó tanto al equipo veterano como a los actores jóvenes y explicó que el talento cómico de Fox sigue siendo sobresaliente y que su participación fue un estímulo adicional para todo el equipo.

La llegada de Jeff Daniels y el crecimiento de la serie

En paralelo a la participación de Fox, la tercera temporada de Shrinking sumó a Jeff Daniels como una de las figuras destacadas del elenco. Su presencia amplió el abanico interpretativo y elevó el nivel de los desafíos para los protagonistas.

La interacción entre Daniels, Ford y Fox generó escenas de alto impacto, consolidando la serie como una de las propuestas más atractivas de Apple TV para el público internacional.

Jeff Daniels se sumó al elenco en la tercera temporada, elevando la calidad interpretativa y los desafíos para los protagonistas (Apple TV+)

Apple TV anunció que la serie estrenará episodios cada miércoles hasta el 8 de abril de 2026. Además, confirmó la renovación para una cuarta temporada, lo que refuerza la proyección global de la producción e incorpora nuevas oportunidades para el desarrollo de los personajes y la exploración de historias inéditas.

Motivación y sentido profesional

Para Ford, Shrinking representa mucho más que un regreso al set: es la oportunidad de reconectar con la esencia de la actuación y recuperar el entusiasmo por su profesión.

El actor manifestó que este proyecto le brindó el valor y el sentido que buscaba en su trayectoria, permitiéndole redescubrir la pasión que impulsó sus primeros años en la industria.

El ambiente creativo y el enfoque colaborativo del equipo de Shrinking son claves en el impacto positivo percibido por Ford y sus compañeros (REUTERS/Mario Anzuoni)

El enfoque colaborativo del equipo, la llegada de figuras legendarias como Fox y Daniels, y la respuesta positiva del público han consolidado la relevancia de Shrinking en el panorama televisivo actual.

Ford, lejos de conformarse con los logros del pasado, encontró en este proyecto una fuente renovada de inspiración y una oportunidad de crecimiento personal y artístico.

Un fenómeno en expansión

La serie continúa sumando seguidores a nivel internacional y ha generado expectativa por las nuevas historias que presentará en la próxima temporada. Sin radares, ni comunicación por radio, el equipo de Shrinking apuesta por la autenticidad de los vínculos entre los personajes y la profundidad de los temas tratados.

La suma de talentos, la renovación constante y la búsqueda de excelencia actoral prometen mantener a la audiencia cautiva, consolidando a Shrinking como uno de los títulos más destacados de la plataforma.

Shrinking consolida su relevancia internacional al sumar seguidores, renovarse con nuevos talentos y mantener la excelencia actoral en cada temporada (REUTERS/Daniel Cole)

La experiencia de Ford en Shrinking se ha convertido en un testimonio de resiliencia y renovación para actores de todas las generaciones. La serie, impulsada por un elenco de figuras consagradas y nuevas incorporaciones de peso, reafirma la vigencia de las historias bien contadas y el impacto de los proyectos que apuestan por la calidad y la innovación.