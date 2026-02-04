‘Monarch: Legacy of Monsters’: Fecha de estreno de la segunda temporada

En esta nueva temporada, la aparición de un peligroso Titán pondrá en riesgo al mundo y obligará a unir fuerzas a los icónicos monstruos.

Apple TV ha presentado el tráiler oficial de la segunda temporada de Monarch: Legacy of Monsters, la serie ambientada en el universo de Godzilla y King Kong. Los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 27 de febrero, con un estreno semanal cada viernes hasta el 1 de mayo.

La segunda temporada continúa la historia en un momento crítico, con el destino de Monarch —y del mundo— en juego. En el adelanto, la personaje Cate Randa, interpretada por Anna Sawai, reflexiona sobre las consecuencias de sus acciones.“Presioné el botón. Saqué al genio de la botella”, dice.

El “genio” al que se refiere no concede deseos, sino que es un Titán mitológico que emerge del mar con la intención de destruir todo a su paso. La tensión aumenta cuando Kurt Russell, en el papel de Lee Shaw, pregunta: “¿Qué sigue?”, y Joe Tippett, como Tom, responde: “Consecuencias”.

El avance conduce a un giro dramático: Shaw concluye que para enfrentar a un monstruo de tal magnitud será necesario otro monstruo, o incluso dos. “Necesitamos a Kong. Y a Godzilla”, declara.

Monarch: Legacy of Monsters unirá a King Kong y a Godzilla para derrotar a otro mounstruo. (Apple Tv)

Esto anticipa un enfrentamiento épico en el que los dos icónicos monstruos del Monsterverse se unirán para combatir a la criatura que Apple describe como Titan X, un ser que no solo es un monstruo, sino “un cataclismo viviente”.

Además de Kurt Russell, la serie cuenta con la participación de su hijo en la vida real, Wyatt Russell, así como de Anna Sawai, Joe Tippett, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto y Anders Holm.

La segunda temporada también incluirá apariciones especiales de Takehiro Hira, Amber Midthunder, Curtiss Cook, Cliff Curtis, Dominique Tipper y Camilo Jiménez Varón.

El tráiler fue presentado durante el press day de Apple TV en el Barker Hangar de Santa Mónica, donde el elenco y el equipo creativo participaron en un panel de discusión sobre la serie.

El elenco de Monarch: Legacy of Monsters presentó la serie en un evento de Apple Tv. (Apple TV)

Monarch: Legacy of Monsters es producida por Legendary Television. Entre los productores ejecutivos figuran Harold y Tory Tunnell, de Safehouse Pictures, junto a Chris Black, Jen Roskind, Matt Shakman y Lawrence Trilling, quien dirigirá cuatro episodios de la temporada.

Andrew Colville escribe dos episodios y también ejerce como productor ejecutivo. Chris Black es el showrunner de esta segunda temporada. Por parte de Toho Co., Ltd., propietario del personaje de Godzilla, participan como productores ejecutivos Hiro Matsuoka y Takemasa Arita.

Apple TV mantiene un acuerdo de múltiples series con Legendary Entertainment, que incluye esta segunda temporada de Monarch: Legacy of Monsters y varios spinoffs, algunos en desarrollo.

En diciembre, la plataforma confirmó que avanzará con una serie precuela centrada en el joven Coronel Lee Shaw, interpretado por Wyatt Russell en ambas producciones.

Wyatt Russell está previsto para protagonizar una serie centrada en un joven Coronel Lee Shaw. (REUTERS/Daniel Cole)

Joby Harold, encargado de supervisar todo el Monsterverse en Apple TV, será el showrunner de la precuela bajo un acuerdo general con Legendary.

El universo de Monsterverse de Legendary también tiene otros proyectos en preparación, incluido el esperado secuela cinematográfica Godzilla x Kong: Supernova, programada para 2027.

La primera temporada de Monarch: Legacy of Monsters está disponible en Apple TV para quienes deseen ponerse al día antes del estreno de la segunda.