La vez que Cindy Crawford le organizó una cita a Sara Foster con George Clooney hace 30 años: “Fue deprimente”

La actriz recordó que la diferencia de edad y el contexto personal hizo que la relación no prosperara

Sara Foster recordó la "deprimente" cita que tuvo con George Clooney. (AFP. Reuters)

Sara Foster compartió recientemente una anécdota de su pasado vinculada a George Clooney, en la que recordó un intento fallido de cita ocurrido hace varias décadas.

La actriz y presentadora relató la experiencia durante su aparición en The World’s First Podcast, el programa que conduce junto a su hermana Erin Foster, donde repasó cómo fue presentada al actor en un contexto organizado por amigos en común.

Según explicó la artista de 44 años, la cita tuvo lugar hace aproximadamente 30 años, cuando fue presentada a Clooney por Cindy Crawford y su esposo, Rande Gerber.

Ambos formaban parte del mismo círculo social y consideraron que podrían ser compatibles. Sin embargo, la experiencia no tuvo el resultado esperado.

De acuerdo con su relato, el encuentro se dio en un contexto grupal, con los cuatro presentes, lo que desde el inicio no favoreció el desarrollo de un vínculo personal.

Rande Gerber y Cindy Crawford fueron quienes organizaron la cita.

“¿Saben que me arreglaron una cita con George Clooney hace como 30 años y fue totalmente indiferente? Nos juntamos los cuatro y yo pensé directamente: ‘No’. Fue un no rotundo”, explicó.

La actriz también detalló los motivos detrás de su reacción. En ese momento, la diferencia de edad fue un factor determinante. Sara Foster recordó que su impresión inicial fue que George Clooney le parecía demasiado mayor para ella en ese entonces.

“Estoy segura de que George Clooney es un buen tipo, pero solo recuerdo que estábamos los cuatro, sentados allí y pensando: ‘Me voy a morir. Estoy muy triste por el otro y luego está este que se siente como un abuelo’. Y fue deprimente”, dijo.

En esta experiencia puntual, sin embargo, Foster señaló que la cita no resultó cómoda. Incluso comentó que se sintió sorprendida —y en cierto modo incómoda— de que sus conocidos hubieran considerado que ella y Clooney podrían ser una buena pareja. Según explicó, en aquel momento el actor le generó una sensación de distancia generacional que no le resultó atractiva.

Sara Foster aseguró que no se sentía cómoda con la diferencia de edad con George Clooney. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante el podcast, Sara Foster aclaró que no cree que George Clooney haya solicitado activamente ser presentado con ella. Según su percepción, la iniciativa habría surgido principalmente de Crawford y Gerber, quienes consideraron que ambos podrían llevarse bien.

“No creo que él haya dicho: ‘Arréglame una cita con Sara Foster. Creo que fue más bien Rande y Cindy diciendo: ‘Conocemos a alguien genial’. No creo que a él tampoco le interesara mucho. Pero llegué y me puse a llorar con él por mi ex“, contó.

Su hermana Erin intervino con humor durante el relato, sugiriendo que la situación probablemente no fue sencilla para ninguna de las partes. Foster coincidió y comentó que Clooney pudo haber pensado que ella no estaba en un buen momento emocional.

Erin Foster bromeó además con que su hermana podría ser “la única persona en el mundo” que no se habría entusiasmado con una cita con George Clooney, a quien describió como uno de los galanes más reconocidos de la industria en esa época. Sara, sin embargo, insistió en que el contexto personal y emocional influyó más que la fama o la imagen pública del actor.

Sara Foster admitió que ella tampoco fue del agrado de George Clooney. (REUTERS/Daniel Cole)

Con el paso de los años, ambos siguieron caminos distintos. Sara Foster inició una relación con el extenista profesional Tommy Haas en 2006. La pareja tuvo dos hijas, Valentina y Josephine, antes de separarse en 2024.

Por su parte, George Clooney contrajo matrimonio con la abogada y filántropa Amal Alamuddin en 2014, en una ceremonia celebrada en Italia. En 2017, la pareja dio la bienvenida a sus hijos gemelos, Alexander y Ella.

