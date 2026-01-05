Entretenimiento

El final de ‘Stranger Things’ podría no ser el verdadero: Un noveno episodio llegaría a Netflix, según los fans

Una teoría hecha por los seguidores de la serie afirma que lo que se vio en en el octavo capítulo de la quinta temporada es solo una ilusión de Vecna

Guardar
Una teoría señala que Stranger
Una teoría señala que Stranger Things aún no ha terminado. (Captura: Netflix)

Desde que Stranger Things llegó a su fin, el fenómeno cultural que marcó a una generación de espectadores se resiste a desaparecer. Aunque Netflix y los hermanos Duffer aseguraron que la historia ya está completa, una parte del fandom se niega a aceptar el cierre definitivo.

Es así que en las redes sociales nació una teoría que creció de forma explosiva en redes sociales: el llamado ConformityGate. La teoría sostiene que el final que millones de espectadores vieron no sería el verdadero desenlace de la serie.

Según esta interpretación, existiría un episodio secreto —un supuesto capítulo 9 de la quinta temporada— que todavía no fue estrenado y que cambiaría por completo la lectura del final.

La fecha señalada por los seguidores es el 7 de enero, día en el que, aseguran, Netflix revelaría el “verdadero” cierre de la historia.

Fans de "Stranger Things"
Fans de "Stranger Things" aseguraron que el verdadero episodio final se strenará el 7 de enero. (Créditos: Netflix)

El eje central de esta teoría es que los acontecimientos del episodio final serían una ilusión creada por Vecna. Bajo esta mirada, el villano no habría sido derrotado definitivamente, sino que habría atrapado a los personajes —y al público— dentro de una falsa realidad.

El desenlace emotivo y aparentemente conclusivo sería, en realidad, una trampa narrativa diseñada para generar conformidad y dar por terminada la historia sin que el verdadero conflicto haya sido resuelto.

Uno de los elementos más citados por quienes defienden la teoría es una escena clave en la que Mike queda inconsciente cuando Vecna aparece. A partir de ese momento, los fans aseguran que todo lo que ocurre con Mike presente no puede tomarse como real.

Según esta lectura, el personaje estaría atrapado en un trance mental, y el espectador estaría viendo la ilusión desde su misma perspectiva, sin darse cuenta del engaño.

La teoría asevera que el
La teoría asevera que el episodio 8 es una ilusión de Vecna. (Créditos: Netflix)

A esta “pista” se suman otras observaciones que circulan de forma constante en TikTok, X e Instagram. Una de las más repetidas señala que, en varias escenas finales, dispositivos que deberían mostrar la hora —como relojes o tableros— no lo hacen.

Y es que para los espectadores esto no es casual, ya que en las ilusiones de Vecna, el tiempo no funciona de manera normal, por lo que la ausencia de referencias temporales sería una señal deliberada. El rumor ganó todavía más fuerza cuando Netflix anunció que el 7 de enero “algo” sucedería.

Sin embargo, no todos compran la idea. Tanto Netflix como los hermanos Duffer fueron categóricos al afirmar que el episodio final emitido es el último, que no existen escenas ocultas ni capítulos secretos, y que la historia fue contada tal como fue concebida.

¿Cómo terminó la quinta temporada de “Stranger Things”?

El episodio final retoma la acción de forma inmediata con la puesta en marcha de la Operación Habichuela Mágica, un plan para escalar una torre de radio en el Upside Down y permitir que Eleven ingrese a la mente de Vecna —Henry Creel— con el objetivo de impedir la fusión entre ambos mundos.

En el episodio final los
En el episodio final los personajes intentan evitar que se fusionen ambos mundos. (Captura: Netflix)

Mientras Hopper ayuda a Eleven a canalizar sus poderes desde un tanque de agua, ella se une a Kali y Max para atacar mentalmente al villano, mientras el resto del grupo se prepara para rescatar a los niños secuestrados en el llamado Árbol del Dolor.

La batalla final reúne a todos los personajes en el Abismo para enfrentar a Vecna y al Mind Flayer en la secuencia más ambiciosa de la serie.

Durante el rescate, Hopper se enfrenta a la unidad militar Wolf Pack; en ese conflicto, el teniente Akers ejecuta aparentemente a Kali, un hecho que desata la furia de Eleven y provoca la muerte del propio Akers. La pérdida de Kali marca uno de los momentos más trágicos del episodio.

El capítulo también revela el origen de Vecna y su vínculo con el Mind Flayer: de niño, Henry encontró partículas del monstruo en el desierto de Nevada, que terminaron poseyéndolo.

En la quinta temporada de
En la quinta temporada de "Stranger Things" se revela el traumático origen de Henry,(Captura: Netflix)

Aunque Will intenta convencerlo de que fue manipulado, Vecna rechaza cualquier redención y reafirma su alianza con la criatura.

En el clímax, el Árbol del Dolor se revela como el Mind Flayer, obligando al grupo a coordinar un ataque conjunto. Mientras Eleven combate a Henry desde el interior del monstruo, el resto del equipo logra debilitarlo hasta que Joyce le da el golpe final y decapita a Vecna.

Con la amenaza derrotada, los niños secuestrados son rescatados y el vínculo con el Upside Down se rompe.

La misión final consiste en sellar definitivamente la grieta entre mundos. Hopper y Murray activan una bomba en el Upside Down, provocando el colapso del wormhole y poniendo fin a la amenaza que acechó a Hawkins durante cinco temporadas.

Eleven decide sacrificarse en el
Eleven decide sacrificarse en el último capítulo de "Stranger Things". (Captura de video)

El destino de Eleven queda abierto: decide quedarse en el Upside Down para evitar que su sangre sea utilizada nuevamente, aunque un salto temporal de 18 meses sugiere que podría haber sobrevivido gracias a una ilusión creada por Kali.

El epílogo muestra el futuro de los personajes: cada uno sigue su camino, Hopper y Joyce se comprometen y la serie cierra con una nueva generación jugando Calabozos y Dragones, marcando el final de una era y el comienzo de otra.

Temas Relacionados

Stranger ThingsfinalNetflixentretenimiento

Últimas Noticias

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar

El actor reveló que Live Through This, de Hole, se convirtió en su compañía inseparable desde sus años de gira, una obra que además lo llevó a vivir encuentros inesperados y que sigue marcando a nuevas generaciones

La historia detrás del álbum

La hija de Tommy Lee Jones admitió haber consumido cocaína durante su arresto antes de su fallecimiento

Tras la muerte de Victoria Jones a los 34 años, salieron a la luz varios episodios marcados por el consumo de sustancias

La hija de Tommy Lee

Macaulay Culkin: “Nunca hago resoluciones de Año Nuevo, pero hicimos una: yo iba a sacar por primera vez mi licencia”

Aunque aún no cuenta con una, la confesión sobre la inesperada meta personal pactada junto a Brenda Song expone una faceta poco conocida del protagonista de Home Alone, cuya vida familiar y anécdotas aún despiertan el interés de fanáticos de todas las edades

Macaulay Culkin: “Nunca hago resoluciones

Murió Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’ y famosa fisicoculturista

La famosa fue encontrada por las autoridades en su casa de California sin signos vitales

Murió Jayne Trcka, actriz de

El día que Miley Cyrus realizó una doble confesión: de su historia con Maxx Morando a una aversión inesperada

La cantante sorprendió en televisión al revelar aspectos íntimos de su vida privada, desde el significado especial de su compromiso hasta una dificultad poco habitual que desafía su rutina diaria, pero fortalece su relación sentimental

El día que Miley Cyrus
DEPORTES
La promesa de Anthony Joshua

La promesa de Anthony Joshua a los familiares de sus amigos que murieron en el trágico accidente en Nigeria

La romántica propuesta de matrimonio de Lucas Blondel en un yate que sorprendió a Morena Beltrán: “El 2026 empezó así de increíble”

Un gol y una asistencia: el show de Icardi para llevar al Galatasaray a una final en medio de la puja por la renovación de su contrato

La terminante decisión de Marino Hinestroza en medio de los vaivenes de la negociación con Boca: el sutil dardo al Xeneize

10 horas en auto a Roland Garros, abuela fan y un sueño cumplido a los 36: la historia de uno de los citados por Argentina para la Davis

TELESHOW
Tini Stoessel mostró sus vacaciones

Tini Stoessel mostró sus vacaciones en el Caribe junto a Rodrigo de Paul y sus amigas: todas las fotos

Las fotos más íntimas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil: amor, amistad y mucha diversión

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

Benjamín Vicuña comenzó el año con su novia Anita Espasandín y sus hijos Magnolia y Amancio: fotos exclusivas

Amor, risas y reflexión: Gianinna Maradona cerró sus vacaciones en Pinamar con un mensaje para atesorar

INFOBAE AMÉRICA

El petróleo y las acciones

El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Las alertas por frío extremo interrumpen vuelos, trenes y escuelas en varios países europeos

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar

Un rancho, 4 hermanas y más de un centenar de muertos: la historia de las Poquianchis y la brutal red de asesinatos que conmocionó a México