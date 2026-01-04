Entretenimiento

Los posibles destinos a los que se mudará Angelina Jolie tras poner a la venta su mansión de Los Ángeles

La actriz planea vender su lujosa casa ubicada en Hollywood

Angelina Jolie dejará atrás su
Angelina Jolie dejará atrás su vida en Hollywood para concentrarse en ella misma. (REUTERS/Hollie Adams)

Angelina Jolie estaría lista para cerrar un largo capítulo de su vida en Hollywood y comenzar uno nuevo lejos de Los Ángeles. La actriz de 50 años planea dejar la ciudad que la vio crecer profesionalmente y dividir su tiempo, a partir de 2026, entre Nueva York, Europa y Camboya, país del que es ciudadana, según revelaron fuentes cercanas a Page Si.

La señal más clara de este cambio es la inminente venta de la histórica propiedad conocida como la finca Cecil B. DeMille, valuada en alrededor de 25 millones de dólares. La artista vive en esta residencia desde 2016 y, de acuerdo con fuentes citadas por People, ya ha comenzado a mostrarla discretamente a posibles compradores.

La mansión fue adquirida poco después de su separación de Brad Pitt y se convirtió en su principal refugio durante años marcados por batallas legales, exposición mediática y profundas transformaciones personales.

De acuerdo con los reportes, Angelina Jolie planea pasar parte del año en Nueva York, donde tiene su colectivo y boutique de moda, Atelier Jolie, y el resto en Europa, buscando mayor privacidad.

Angelina Jolie se irá a
Angelina Jolie se irá a Europa, pero visitará Nueva York con frecuencia. (REUTERS/Remo Casilli)

A esto se suma Camboya, un país clave en su vida personal y profesional desde que filmó Tomb Raider en 2001 y donde inició gran parte de su labor humanitaria.

“Ella no puede alejarse lo suficiente del drama… la única manera de tomarse un respiro es salir. Se irá a descomprimirse y solo trabajará en proyectos que le muevan el corazón, el alma y la pasión. Es una mujer maravillosa, talentosa y generosa”, aseguró Jae Benjamin a Page Six, quien conoce a Jolie desde 2005.

Gran parte de ese “drama” está ligado a su prolongado y conflictivo divorcio de Brad Pitt, de 62 años. Aunque ambos alcanzaron un acuerdo final el 30 de diciembre de 2024, el proceso tomó ocho años y estuvo acompañado de múltiples disputas legales, incluida la batalla por el control del viñedo Château Miraval, en el sur de Francia.

Angelina Jolie Pitt y Brad
Angelina Jolie Pitt y Brad Pitt se encuentran en medio de una batalla legal por el viñedo que comparten en Francia. (Charles Sykes/Invision/AP)

Angelina Jolie ha intentado vender su parte del negocio a un tercero, pero Pitt se ha opuesto, lo que mantiene el conflicto activo en los tribunales.

Jolie ya había manifestado públicamente su deseo de abandonar Los Ángeles una vez que sus seis hijos alcanzaran la mayoría de edad.

“Estoy aquí porque tengo que estarlo por un divorcio, pero en cuanto cumplan 18 podré irme”, declaró en 2024 a The Hollywood Reporter. Ese momento llegará en julio, cuando los gemelos Knox y Vivienne celebren su cumpleaños.

La actriz ha sido la principal cuidadora de sus hijos —Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos—, varios de los cuales han decidido dejar de usar el apellido Pitt. Shiloh, por ejemplo, inició el proceso legal para retirarlo oficialmente el día que cumplió 18 años.

Algunos de los hijos de
Algunos de los hijos de Angelina Jolie han optado por eliminar el apellido Pïtt de su nombre. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

Más allá del plano personal, Los Ángeles también está asociada para la actriz con recuerdos dolorosos, como el cuidado de su madre, Marcheline Bertrand, durante su larga lucha contra el cáncer antes de fallecer en 2007. Estos antecedentes han reforzado su deseo de una vida más privada y alejada del foco constante de Hollywood.

En los últimos años, la protagonista de Maléfica ha reforzado su identidad como ciudadana global. Aunque ya no colabora oficialmente con la ONU, recientemente visitó la frontera de Rafah, entre Egipto y Gaza, donde se reunió con trabajadores humanitarios y pacientes palestinos heridos, reafirmando su compromiso con causas internacionales.

