Dove Cameron y Damiano David anuncian su compromiso: los detalles del anillo y la historia de su romance

El romance se hizo público en septiembre de 2023, meses antes de su primera aparición oficial juntos.(Instagram)

Luego de varias semanas de rumores, Dove Cameron (29) y Damiano David (26) anunciaron oficialmente que están comprometidos. Este 3 de enero, la actriz y cantante estadounidense, y el vocalista de la banda italiana Måneskin confirmaron que se casarán tras casi dos años de relación.

La noticia se difundió a través de Instagram, cuando Cameron compartió fotografías para celebrar la llegada de 2026.

“Mi parte favorita de estar viva 💍 feliz año nuevo”, escribió la artista como descripción de las imágenes en las que posa sonriente junto a Damiano y presume la bella joya en su mano.

En redes sociales, se sospechaba de los planes de boda de la pareja desde octubre. En ese mes, los novios fueron fotografiados por paparazzi en Sídney, y se detectó que Cameron lucía un brillante anillo en el dedo anular.

El diseño del anillo combina una estética vintage con un estilo moderno, según especialistas en joyería.(Instagram)

La pieza que eligió el músico italiano para pedirle la mano a su novia incluye un diamante de forma cuadrada, rodeado por un halo de pequeñas piedras tanto alrededor de la gema central como en la banda.

Los detalles más técnicos del anillo fueron analizados por expertos citados por el Daily Mail. En octubre, la joyera británica Laura Taylor, especialista en anillos de compromiso y bodas en Lorel Diamonds, explicó que la piedra preciosa parecía tener entre 3 y 4 quilates.

Según la experta, se trata de una elección poco habitual entre celebridades actuales. “Los diamantes de corte cushion son una opción romántica, conocidos por sus esquinas suaves y redondeadas y su aspecto de inspiración vintage”, señaló.

En cuanto a su valor, la joyera estimó que “un anillo como este podría valer fácilmente más de 150.000 libras (alrededor de 300.000 dólares), si el diamante es natural y de calidad excepcional”.

Dove Cameron escribió “Mi parte favorita de estar viva” para anunciar públicamente su compromiso con Damiano David (REUTERS/Danny Moloshok)

La historia de amor de Dove Cameron y Damiano David

Cameron reveló a Cosmopolitan que su primer encuentro fue en los MTV Video Music Awards de 2022. Los dos habían sido invitados a la gala y competían en la misma categoría.

Tras ese primer cruce, volvieron a encontrarse en eventos de la industria musical y finalmente coincidieron de nuevo en los VMAs de 2023. Según la actriz, se tomaron un buen tiempo conociéndose, antes de avanzar en su relación.

“Ambos veníamos de situaciones en las que habíamos sido muy dañados y somos personas muy sensibles. Cuando nos conocimos, no estábamos buscando nada”, explicó. “Fue todo muy lento, con preguntas casi de entrevista durante ocho horas antes de que finalmente fuera como: ‘¿Entonces nos tomamos de la mano ahora?’”.

La relación se hizo pública en septiembre de 2023 y la pareja debutó oficialmente en la alfombra roja en febrero de 2024, durante la tradicional Pre-Grammy Gala organizada por Clive Davis. Allí, Cameron y David no ocultaron sus muestras de afecto y le presumieron al mundo que su relación iba en serio.

La pareja ha destacado la música como uno de los pilares de su relación sentimental (REUTERS/Andrew Kelly)

En entrevistas posteriores, ambos hablaron con franqueza sobre lo que la relación significa en sus vidas.

Cameron confesó a PEOPLE por qué decidió hacer pública la relación, pese a sus miedos previos: “Si alguien que está en el colegio, o que es abogado, enfermera o trabaja en una cafetería puede publicar una foto con su pareja y compartir las partes normales y hermosas de su vida, ¿por qué debería ser diferente para nosotros?”.

“Estoy tan enamorado. Nos mostramos nuestra música y diría que somos muy afortunados porque ella ama la música y yo amo su música. Realmente conecto con eso. Es muy divertido”, dijo David, por su parte.

Más adelante, como invitado en un programa de SiriusXM’s Hits 1, dijo que esta era el “romance más saludable” que había tenido.

En el pasado, Dove Cameron tuvo relaciones muy mediáticas. Estuvo comprometida con su coprotagonista de Liv and Maddie, Ryan McCartan, quien le propuso matrimonio en 2016; la pareja se separó ese mismo año. Luego mantuvo una relación de cuatro años con el actor Thomas Doherty, que terminó en 2020. Damiano David, en tanto, estuvo durante seis años en pareja con la modelo italiana Giorgia Soleri, relación que concluyó en 2023.